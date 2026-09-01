El WhatsApp de Pritzker, multas millonarias a indocumentados y el mal cerebral que amenaza a jugadores de la NFL

Los inmigrantes indocumentados enfrentan una creciente presión económica mientras el gobierno del presidente Donald Trump utiliza multas diarias como otra herramienta para presionar a algunas personas a abandonar Estados Unidos, según se discutió en un episodio reciente de ‘Voces Abiertas con Jesús Del Toro’, el videopodcast de La Raza.

Las multas, que en algunos casos pueden alcanzar cientos de miles o incluso millones de dólares, están contempladas bajo la ley federal de inmigración en determinadas circunstancias.

Sin embargo, defensores de los inmigrantes y abogados están impugnando la política en los tribunales, argumentando que su aplicación puede resultar en sanciones excesivas e inconstitucionales para los inmigrantes y sus familias.

Durante el episodio, el periodista experto en inmigración Jesús García explicó que el gobierno puede imponer multas de aproximadamente $900 por día en determinados casos migratorios.

Aunque la autoridad para imponer estas multas existe desde hace años, administraciones anteriores rara vez la habían utilizado, dijo García.

El gobierno de Trump ha recurrido cada vez más a estas sanciones como parte de una estrategia más amplia para incentivar a los inmigrantes indocumentados a salir voluntariamente del país.

“Esta es una forma de presionar a los inmigrantes indocumentados y a sus familias justamente para irse del país de una manera irregular”, dijo García durante el episodio.

Las sanciones pueden acumularse rápidamente debido a que se calculan por cada día que una persona permanece en el país bajo determinadas circunstancias migratorias.

García dijo que durante la primera administración de Trump se impusieron multas que en algunos casos llegaron a alrededor de $2 millones. No existen reportes de que los inmigrantes hayan podido pagar esas cantidades, señaló.

Un informe reciente de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York, discutido durante el episodio, estima que más de 100,000 inmigrantes habrían recibido este tipo de multas durante el actual gobierno de Trump.

El informe se basó, en parte, en información recopilada mediante abogados de inmigración que representan a personas que recibieron las sanciones.

La presión económica llega mientras muchos inmigrantes también enfrentan dificultades para conseguir trabajo, pagar representación legal y atender sus procedimientos migratorios.

“Les están cerrando el camino desde varias perspectivas”, dijo García al describir las diferentes presiones que enfrentan algunos inmigrantes.

El gobierno también ha promovido la salida voluntaria mediante CBP Home, una aplicación que permite a ciertos inmigrantes notificar al gobierno que tienen la intención de abandonar el país. García dijo que el programa ha incluido, en determinados casos, ofertas de asistencia económica y el pago del boleto de avión.

En conjunto, estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para incentivar a los inmigrantes indocumentados a salir del país en lugar de permanecer en Estados Unidos mientras enfrentan sus procesos migratorios.

Las multas también enfrentan un desafío legal.

García habló sobre una demanda colectiva presentada en Massachusetts que busca detener el uso de estas sanciones por parte del gobierno. Los demandantes argumentan que las multas pueden ser inconstitucionales y excesivas.

El carácter colectivo de la demanda es especialmente relevante porque, según García, una decisión favorable podría tener alcance nacional y no limitarse únicamente al territorio cubierto por el tribunal que atiende el caso.

Para los inmigrantes que ya recibieron multas también podría haber opciones para impugnarlas o retrasar su pago, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.

García enfatizó que los casos de inmigración son altamente individualizados. Factores como cuándo y cómo una persona ingresó a Estados Unidos, si tiene una orden final de deportación y su historial migratorio pueden afectar las opciones disponibles.

“Cada caso legal es único”, dijo García.

García recomendó que las personas que enfrentan este tipo de sanciones consulten con un abogado de inmigración en lugar de asumir que las mismas reglas u opciones aplican a todos.

Las multas son solo una parte de un sistema más amplio de aplicación de las leyes migratorias, dijo García. Algunos inmigrantes pueden enfrentar simultáneamente procedimientos de deportación, deportación acelerada, detención y otras medidas gubernamentales.

Campaña de Pritzker lanza canal de WhatsApp en español

El podcast también examinó la campaña de reelección del gobernador de Illinois, JB Pritzker, y sus esfuerzos para comunicarse con los votantes latinos.

La campaña de Pritzker lanzó recientemente un canal de WhatsApp en español llamado Fuerza JB Pritzker, diseñado para comunicarse directamente con votantes de habla hispana.

La reportera de La Raza Ashley Quincin habló con José Sánchez Molina, asesor senior de la campaña, quien dijo que la comunicación en español debía ser una prioridad y no algo que se agregara únicamente durante la temporada electoral.

La campaña eligió WhatsApp porque muchas familias latinas ya utilizan la plataforma para comunicarse con familiares y amigos.

El canal también podría tener un propósito más allá de los mensajes de campaña. Sánchez Molina dijo que podría utilizarse para compartir información durante emergencias relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

Por ejemplo, si ocurriera otra operación de gran escala similar a Operation Midway Blitz en el área de Chicago, la campaña podría utilizar el canal para compartir información en tiempo real, según explicó Quincin durante el episodio.

La campaña también planea destacar a negocios latinos afectados por operativos migratorios y contar sus historias a través del canal de WhatsApp y las redes sociales.

Otros temas que la campaña planea abordar con los votantes latinos incluyen el costo de vida, la vivienda, el salario mínimo estatal y la eliminación del impuesto estatal sobre los comestibles.

Sin embargo, la campaña también reconoció un posible desafío: algunos votantes latinos pueden mostrarse escépticos ante esfuerzos de comunicación política que aumentan durante los años electorales y posteriormente desaparecen.

El esfuerzo ocurre mientras Pritzker busca un tercer mandato como gobernador en las elecciones del 3 de noviembre.

La enfermedad cerebral degenerativa que amenaza a jugadores de la NFL

El podcast también abordó la creciente preocupación por la encefalopatía traumática crónica, conocida como CTE, una enfermedad degenerativa del cerebro asociada con impactos repetidos en la cabeza.

El periodista deportivo Ricardo López Juárez explicó que actualmente el CTE no puede diagnosticarse de manera definitiva mientras una persona está viva. La enfermedad se identifica mediante el examen del tejido cerebral después de la muerte.

La conversación repasó el trabajo del patólogo forense Bennet Omalu, quien examinó el cerebro de Mike Webster, exjugador de los Pittsburgh Steelers, después de su muerte.

La investigación de Omalu ayudó a llamar la atención nacional sobre los posibles efectos a largo plazo de los golpes repetidos en el fútbol americano. Su historia posteriormente inspiró la película ‘Concussion’, protagonizada por Will Smith.

López Juárez habló sobre un estudio que examinó los cerebros de 878 exjugadores de la NFL y encontró evidencia de CTE en 215 de ellos, casi uno de cada cuatro.

Los hallazgos han renovado las preguntas sobre los riesgos asociados con el fútbol americano, particularmente porque los niños comienzan a practicar este deporte desde edades tempranas.

“La conciencia ha crecido mucho”, dijo López Juárez.

La NFL ha introducido cambios en sus reglas para desalentar los golpes casco contra casco, fortalecido sus protocolos para las conmociones cerebrales y desarrollado nuevos diseños de cascos destinados a reducir la fuerza de los impactos.

Pero López Juárez también señaló que está cambiando la cultura alrededor del deporte.

Los jugadores reciben cada vez más instrucciones de realizar las tacleadas utilizando el cuerpo en lugar de golpear con la cabeza, mientras que los golpes peligrosos pueden provocar críticas de compañeros, entrenadores, aficionados y medios de comunicación.

El desafío es particularmente importante a nivel juvenil, donde existe menos investigación sobre los efectos a largo plazo de los impactos repetidos en la cabeza.

López Juárez dijo que el cambio también implica una confrontación entre las prácticas de la “vieja escuela” y una nueva visión de seguridad.

Chicago Fire queda eliminado de la Leagues Cup

El episodio también abordó la participación del Chicago Fire en la Leagues Cup, donde el equipo quedó eliminado ante el Monterrey de la Liga MX.

El Fire perdió 2-1 ante Monterrey en los cuartos de final pese a contar en la cancha con el recién llegado delantero polaco Robert Lewandowski.

Los cuatro partidos de cuartos de final fueron ganados por equipos mexicanos, dejando las semifinales como una competencia exclusivamente entre clubes de la Liga MX.

Toluca enfrentará a León, mientras que el América jugará contra Monterrey.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.