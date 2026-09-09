El desfile en la 26 y el Grito, ciudades santuario y el poder de los Chicago Bears

Las principales celebraciones de la Independencia de México regresan este septiembre a Chicago después de un año marcado por el temor a los operativos de inmigración, mientras organizadores y líderes comunitarios buscan recuperar espacios de reunión para la comunidad mexicana.

El tema fue uno de los principales puntos de discusión del más reciente episodio de ‘Voces Abiertas’, el videopodcast de La Raza, conducido por Jesús Del Toro. La conversación también abordó el estatus de ciudad santuario de Chicago, las restricciones a la cooperación local con autoridades federales de inmigración y las fuertes expectativas para los Chicago Bears en la temporada de la NFL.

En 2025, el temor a los operativos migratorios afectó las celebraciones mexicanas de septiembre. El festival El Grito Chicago fue suspendido, mientras que el desfile de la Calle 26 se realizó en medio de preocupaciones por posibles operativos y un eventual despliegue de la Guardia Nacional.

Este año, ambos eventos regresan.

El desfile de la Calle 26 vuelve por su 55 aniversario

El tradicional Desfile de la Independencia Mexicana de la Calle 26 se realizará el domingo 13 de septiembre, de mediodía a 3 pm, en La Villita.

El desfile comenzará en el Arco de La Villita, en la Calle 26 y Albany Avenue, y avanzará hacia el oeste hasta Kostner Avenue. La celebración incluirá carros alegóricos, mariachis, danzantes folclóricos, jinetes y representantes de organizaciones y negocios locales.

Jennifer Aguilar, de la Cámara de Comercio de La Villita, dijo a La Raza que los organizadores perciben un ambiente más tranquilo que el año pasado, aunque las preocupaciones por inmigración continúan.

Los organizadores mantendrán las medidas de seguridad implementadas el año pasado y trabajarán con equipos locales de respuesta rápida durante el evento.

El desfile también representa una oportunidad económica para el corredor de la Calle 26, que cuenta con más de 1,800 negocios y más de 100 restaurantes. La Cámara de Comercio espera que la llegada de miles de personas beneficie a los comercios de la zona.

La edición de este año, la número 55, lleva como lema “United We Ride, Stronger Than Ever”.

El Grito regresa a Grant Park

El festival El Grito Chicago regresará a Grant Park el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, después de ser suspendido en 2025 por preocupaciones de seguridad relacionadas con los operativos migratorios.

El festival se realizará en Butler Field, de 2 pm a 10 pm. ambos días, con música, comida, vendedores, un mercado mexicano y actividades familiares.

La ceremonia central de El Grito será el domingo por la noche y estará encabezada por la cónsul general de México en Chicago, Reina Torres Mendivil. La ceremonia cívica será gratuita.

Korina Sánchez, fundadora y organizadora del festival, dijo que las preocupaciones migratorias continúan, pero que este año los organizadores han optado por prepararse en lugar de cancelar.

Los organizadores trabajan con grupos comunitarios y de defensa de los inmigrantes para ofrecer información sobre derechos migratorios y responder preguntas durante el festival. También han coordinado con la Policía de Chicago, la ciudad, la oficina del alcalde y organizaciones legales.

El festival espera acercarse a la asistencia de 2024, cuando aproximadamente 12,000 personas acudieron cada día.

El regreso de estas celebraciones ocurre mientras Chicago prepara eventos por la Independencia de México entre el 11 y el 16 de septiembre. La ciudad ha recomendado utilizar el transporte público y anunciado medidas para manejar el impacto en las calles y el tránsito.

¿Qué significa ser una ciudad santuario?

El episodio también explicó qué significa que Chicago e Illinois tengan políticas que limitan la cooperación local con autoridades federales de inmigración.

Jesús García, experto en inmigración y política, explicó que las políticas santuario no impiden que ICE realice operaciones. En cambio, limitan la participación de las autoridades locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración.

“Las ciudades y los estados santuario no pueden impedir operaciones migratorias federales”, explicó García.

Pero las restricciones pueden incluir cuándo la policía local puede colaborar con agentes federales, compartir información o mantener bajo custodia a una persona por motivos migratorios.

El debate ocurre mientras el gobierno federal ha intensificado sus esfuerzos para cuestionar las políticas santuario. El Departamento de Justicia ha presentado demandas contra gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración.

El Brennan Center for Justice sostiene que la Décima Enmienda limita la capacidad del gobierno federal para obligar a los gobiernos estatales y locales a participar en la aplicación de la ley federal de inmigración.

García señaló que la diferencia está en si las autoridades locales participan activamente en las operaciones federales o proporcionan recursos e información para facilitarlas.

Las leyes de santuario son importantes porque mantienen viva la confianza de las comunidades inmigrantes y las autoridades, lo que promueve la seguridad general y permite que los migrantes participen, por ejemplo, en la denuncia de delitos, en ser testigo en casos legales, y en general en participar en actividades de seguridad comunitaria.

Los acuerdos 287(g) amplían la cooperación

Otro punto discutido fue el programa 287(g), mediante el cual ICE puede establecer acuerdos con agencias policiales estatales o locales para ampliar la cooperación migratoria.

García describió acuerdos que permiten capacitar a agentes locales para realizar determinadas funciones migratorias, facilitar transferencias a autoridades de inmigración o asumir funciones relacionadas con la detención.

Según lo explicado durante Voces Abiertas, Illinois no tiene actualmente acuerdos 287(g) debido a las leyes estatales que restringen la cooperación con autoridades federales.

La discusión sobre estas políticas se ha intensificado en todo el país. En julio, el Brennan Center informó que el Departamento de Justicia había presentado demandas contra varias ciudades por sus políticas santuario.

Para Chicago, la condición de santuario es parte de una tradición de décadas de lucha para limitar la cooperación local con las autoridades federales de inmigración y proteger a las comunidades y la convivencia social en general.

Bears entran a la temporada con expectativas altas

El episodio también abordó las expectativas para los Chicago Bears en la temporada 2026 de la NFL.

Los analistas Ricardo López Juárez y Alex Oller señalaron que el equipo llega con posibilidades de repetir el éxito de la temporada pasada, cuando terminó con marca de 11-6 y llegó a los playoffs antes de perder ante los Rams.

El quarterback Caleb Williams fue uno de los principales temas de la conversación. Los analistas destacaron su talento y capacidad para improvisar, pero señalaron que necesita continuar madurando y tomar mejores decisiones en momentos clave.

López Juárez también destacó la capacidad de los Bears para proteger el balón y generar pérdidas de sus rivales durante la temporada pasada, un factor importante en su éxito.

La defensa, sin embargo, sigue siendo una de las principales interrogantes para esta temporada.

Los Bears enfrentarán una división competitiva con Green Bay, Detroit y Minnesota. Fuera de la división, los analistas señalaron a los Rams de Los Ángeles y los Seahawks de Seattle como algunos de los principales obstáculos de la Conferencia Nacional.

La expectativa compartida en el programa es que Chicago vuelva a competir por un lugar en los playoffs, aunque todavía existen dudas sobre si el equipo está capacitado para dar el salto definitivo hacia el Super Bowl.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.