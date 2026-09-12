Trabajadora de la ciudad de Chicago muere en tiroteo en el Barrio de las Empacadoras

Natalia Rodríguez, de 50 años y despachadora del 911 con la Policía de Chicago y la Oficina de Manejo de Emergencias y Comunicaciones (OEMC), murió tras ser baleada la madrugada del pasado viernes en el Barrio de las Empacadoras.

Rodríguez fue transportada al Hospital Stroger por un equipo de emergencia pero falleció.

Ella tenía como cerca de una década trabajando para la OEMC y operaba la radio que envía auxiliares a situaciones de emergencia.

El tiroteo ocurrió en la cuadra 4500 sur de la Calle Wood en el Barrio de las Empacadoras a eso de las 12:15 de la mañana del viernes 11 de septiembre.

En un comunicado enviado a los medios, OEMC envío sus condolencias a la familia de la víctima.

“Queremos enviar nuestras condolencias a la familia de la despachadora de las comunicaciones de la policía Natalia Rodríguez”, dijo el comunicado.

“A través de su década de servicio a este departamento, Natalia era una colega cercana y amiga de muchos que trabajaron a su lado a lo largo de los años”, dijo la OEMC. “Profesionalmente ella era una dura trabajadora y dedicada recibidora de la llamada”.

“El fallecimiento de Natalia es una terrible pérdida para su familia y para OEMC”, concluyó el mensaje.

La policía dijo que aparentemente personas desconocidas dispararon contra el automóvil de Rodríguez porque no lo reconocieron.

Después de los disparos, Natalia chocó su automóvil contra una SUV estacionado que no tenía pasajeros.

El concejal Ray López, del Distrito 15, en el cual ocurrió esta tragedia, dijo a los medios que aparentemente los que dispararon no reconocieron al auto de Rodríguez, que aparentemente había manejado a ese barrio a visitar a familiares.

Alguien mencionó que Natalia Rodríguez era residente de Pilsen pero no lo hemos podido corroborar aun.

Sin embargo, la organización Proyecto Resurrección, de Pilsen, envío un comunicado en donde piden que se haga justica a Natalia y a su familia.

“Nos entristece de manera muy profunda la muerte repentina y violenta que sufrió nuestra antigua compañera Natalia Rodríguez esta mañana. Natalia dedicó su carrera en servicio a los demás y el impacto de su trabajo formara parte de su legado”, dijo en parte el comunicado del Proyecto Resurrección.

“Todos merecemos vivir, trabajar y criar a nuestras familias sin temor a la violencia. En este momento de profundo dolor, nos unimos a la familia de Natalia al igual que al de todos sus seres queridos y todas las personas que la conocieron y trabajaron a su lado”, dijo Proyecto Resurrección.

“Continuaremos trabajando para que cada persona se sienta valorada y que cada familia se sienta segura en nuestras comunidades”, agregó el comunicado del Proyecto Resurrección. “Así honraremos la vida de Natalia para que la violencia no determine nuestro futuro”.

Por otra parte, la organización Crime Stoppers ofreció hasta $10,000 dólares por información que dé con el arresto de los responsables del tiroteo y muerte de Natalia Rodríguez,

“Este es especialmente un trágico y perturbador homicidio que involucró a una mujer que dedicó su vida al servicio de la gente de Chicago como despachadora de las comunicaciones de emergencia”, dijo en una declaración Paul Rutherford, director ejecutivo de Crime Stoppers del Condado Cook.

“El trabajo de Natalia Rodríguez era ayudar a otros en sus momentos más críticos y ahora su familia, amistades y compañeros de trabajo han quedado en luto por su pérdida”, finalizó Rutherford.

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