A un año del inicio de la Operación Midway Blitz, La Villita todavía enfrenta el trauma

Un año después de que agentes federales de inmigración lanzaran la Operación Midway Blitz en el área de Chicago, los residentes de La Villita todavía enfrentan el miedo y el trauma que dejó el operativo, según Baltazar Enríquez, presidente del Concilio Comunitario de La Villita.

Enríquez dijo que los vecinos de ese histórico barrio mexicano continúan llamando a su organización para pedir ayuda para localizar a familiares detenidos, entender el sistema de detención migratoria y enfrentar las consecuencias emocionales de las redadas.

“El objetivo es quebrarte el alma hasta el punto de que tú mismo te deportes”, dijo Enríquez a La Raza. “Para poner más miedo dentro de las comunidades, los aterrorizan mientras están en los centros de detención. ¿Cómo sanamos de eso? ¿Cómo ayudamos a las familias de La Villita a sanar?”.

El Concilio Comunitario ha respondido manteniendo patrullas ciudadanas en el vecindario, distribuyendo silbatos para alertar a los residentes cuando hay agentes federales cerca y ayudando a las familias a comunicarse con sus familiares detenidos.

Pero la organización también ha comenzado a enfocarse en otra necesidad: la salud mental.

En abril, el consejo comenzó Desahógate, un programa comunitario creado para brindar a los residentes un espacio para hablar y procesar sus experiencias.

El programa consta de tres sesiones basadas en distintas actividades. Una se enfocó en el arte, otra en la cumbia y otra en el yoga.

Enríquez dijo que el programa no busca reemplazar la terapia profesional, sino ofrecer un espacio informal para desahogarse.

El programa se desarrolla mientras organizaciones comunitarias continúan reportando temor entre los residentes de La Villita, un año después de que los agentes federales desataran la Operación Midway Blitz en el área de Chicago.

La Operación Midway Blitz comenzó el 8 de septiembre de 2025 como un operativo de gran escala de detención de inmigrantes indocumentados en el área de Chicago. Durante los 68 días del operativo, del 8 de septiembre al 14 de noviembre, agentes federales detuvieron a 3,841 personas y unas 2,700 fueron deportadas, según un análisis de Chicago Sun-Times y WBEZ. Alrededor del 15% de las personas detenidas durante el operativo tenían antecedentes de una condena penal, en comparación con el 35% durante los meses anteriores.

Al comienzo del operativo, funcionarios federales dijeron que buscaban principalmente a personas que se encontraban en el país sin autorización y tenían antecedentes penales u órdenes de deportación pendientes. Pero el operativo también resultó en detenciones de personas que no eran los objetivos originales de las acciones de las autoridades.

La Villita fue uno de los vecindarios de Chicago donde agentes federales realizaron operativos. La Illinois Accountability Commission, creada por el gobernador JB Pritzker después del inicio de Midway Blitz, investigó posteriormente incidentes relacionados con la operación en distintos puntos del área de Chicago.

En su informe final publicado en abril de 2026, la comisión concluyó que había evidencia de un patrón de conducta ilegal y violenta por parte de agentes federales durante la operación, incluyendo uso excesivo de la fuerza y uso indiscriminado de agentes químicos. La comisión recomendó que fiscales y agencias policiales locales investigaran posibles delitos cometidos por agentes federales.

Las conclusiones de la comisión han sido cuestionadas por funcionarios de la administración Trump, que han defendido las acciones de los agentes federales y la legalidad del operativo.

Para Enríquez, las consecuencias han continuado incluso después de que terminó la fase más visible del operativo.

“¿A dónde vamos? ¿Dónde corremos?”

Enríquez dijo que el Concilio Comunitario comenzó a preparar a los residentes para un aumento en los operativos migratorios antes de que comenzara Midway Blitz. La organización realizó talleres sobre derechos constitucionales y elaboró documentos que podrían ayudar a las familias a prepararse en caso de que un familiar fuera detenido.

El consejo también desarrolló un sistema de alerta mediante silbatos.

Enríquez dijo que la organización ha distribuido más de 32,000 silbatos en La Villita y continúa patrullando el vecindario.

Las patrullas cívicas no solo buscan monitorear la actividad de los agentes federales, sino también informar a los residentes de si es seguro salir de sus hogares, dijo.

Enríquez dijo que algunos vecinos todavía dudan en comunicarse con la policía o llamar al 911 porque temen que interactuar con las autoridades pueda ponerlos a ellos o a sus familiares en contacto con agentes de inmigración.

“¿A dónde vamos? ¿Dónde corremos?”, dijo.

Manifestantes en Chicago protestan en contra de las redadas de inmigración y la militarización durante la Operación Midway Blitz del gobierno de Trump. Crédito: AP

Esa desconfianza, dijo Enríquez, ha afectado la disposición de algunos residentes a reportar delitos y buscar ayuda.

El problema va más allá de los operativos migratorios, dijo. Las familias cuyos parientes han sido detenidos pueden tener dificultades para determinar a dónde fueron trasladados o cómo mantener la comunicación con ellos.

El consejo comunitario ha ayudado a las familias a localizar a sus familiares, enviar dinero a las cuentas de los centros de detención y mantener la comunicación, dijo Enríquez.

Una comunidad que intenta sanar

Enríquez dijo que los organizadores comenzaron Desahógate después de ver repetidamente a residentes lidiar con ansiedad, depresión y miedo.

Algunos residentes enfrentan obstáculos para acceder a servicios tradicionales de salud mental, entre ellos la falta de seguro médico, su situación migratoria y el estigma relacionado con recibir atención psicológica, dijo.

Los organizadores buscan que las sesiones sean accesibles y culturalmente familiares para los residentes.

Enríquez dijo que la comunidad lleva años pidiendo más servicios de salud mental en La Villita. Pero dijo que el objetivo no debería ser simplemente abrir otra clínica, sino ofrecer servicios que entiendan las tradiciones culturales de las personas que viven en el vecindario.

También dijo que los niños del vecindario están experimentando los efectos del último año y podrían necesitar más apoyo de salud mental.

“No todos sanamos de la misma manera”, dijo Enríquez. “Todos sanamos de manera diferente”.

La rendición de cuentas sigue pendiente

Enríquez agregó que todavía existe poca rendición de cuentas por los incidentes ocurridos durante el operativo, incluida la muerte de Silverio Villegas González, quien murió tras recibir un disparo de un agente federal de inmigración durante una parada de tráfico en Franklin Park el 12 de septiembre de 2025.

En mayo, el Departamento de Policía de Franklin Park solicitó a la Unidad de Integridad Pública de la Policía Estatal de Illinois que investigara el tiroteo. La Policía Estatal de Illinois confirmó que la investigación está en curso y que, una vez concluida, el caso será entregado a la Fiscalía del Condado de Cook para su revisión.

La muerte de Villegas González también fue incluida en la investigación de la Illinois Accountability Commission sobre Midway Blitz.

A un año del inicio de la operación, ningún agente federal ha sido acusado por sus acciones durante Midway Blitz.

La falta de una resolución es parte de lo que, según Enríquez, continúa afectando a los residentes.

Enríquez cuestionó si las instituciones estatales y locales han hecho lo suficiente para investigar incidentes relacionados con agentes federales y ofrecer respuestas a las familias afectadas.

“La comunidad todavía está pasando por todo este trauma”, dijo Enríquez. “Porque las agencias que se supone que deben protegernos, las personas que se supone que deben protegernos, no nos están protegiendo”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.