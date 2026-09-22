“La diferencia entre mí y mucha gente que busca este puesto es que yo ya he hecho el trabajo”: Patty García

La elección de la persona que sucederá a Jesús ‘Chuy’ García como representante federal del Distrito 4 de Illinois ha tenido intensa polémica. Primero, por la forma tardía en que él anunció que no buscaría la reelección dejándole a su jefa de gabinete, Patty García (sin relación familiar con el congresista), el camino despejado para lograr la candidatura demócrata.

Luego, la eliminación de dos candidatos independientes, por la invalidación de firmas de apoyo que los dejó cortos del requisito legal, también provocó suspicacias.

Ahora, más allá de esas polémicas, la candidata del Partido Demócrata al Congreso por el Distrito 4 de Illinois habló con La Raza sobre su perfil, su experiencia y su visión de servicio como los puntos fuertes que ofrece a los votantes en la elección del próximo 3 de noviembre.

¿Cómo va a convencer a los votantes del Distrito 4 que usted está calificada para ser su próxima congresista en Washington DC?

Llevo siete años como jefa de gabinete del congresista ‘Chuy’ García y durante ese tiempo conseguimos más de $60 millones para este distrito, para centros juveniles, hospitales, proyectos contra inundaciones y para sacar el plomo del agua. Sé cómo funciona Washington y sé cómo hacer que una agencia federal nos responda.

También sé lo que es preocuparse por la renta, por los préstamos estudiantiles y tener a uno de tus padres sin documentos. No vengo a este puesto a conocer el distrito. Yo soy de aquí.

La oposición dice que usted se esconde de los medios de comunicación. ¿Es así?

No. He estado participando en entrevistas desde que comenzó la campaña, incluyendo esta.

¿Qué es lo primero que piensa hacer por el Distrito 4 si gana las elecciones del 3 de noviembre 2026?

Dos cosas. Primero, voy a presentar legislación para exigirle cuentas a ICE por lo que le está haciendo a las familias de este distrito, como un paso hacia eliminar ICE y reemplazarlo con un sistema que respete nuestros derechos y el debido proceso.

Segundo, voy a enfrentar lo que está haciendo que todo cueste más. Quiero que los multimillonarios y las grandes corporaciones paguen lo que les corresponde, para que las familias trabajadoras gasten menos en el mandado, la renta y las medicinas. Eso es lo que escucho en cada puerta.

Diríamos nosotros que no conocemos a Patty García, ¿nos puede hablar de su trayectoria y de sus raíces en Chicago?

Crecí en La Villita y Cicero. Soy la mayor de tres hermanas e hija de inmigrantes de Jalisco. Mi papá salía a las cinco de la mañana para trabajar en una fábrica y no faltó un solo día en 30 años. Después, la compañía mandó su trabajo fuera del país. Esa es una historia que mucha gente aquí entiende sin que yo tenga que explicarla: haces todo bien, trabajas duro y aun así no alcanza. Mi mamá se hizo ciudadana en 2023.

Mis padres siempre nos impulsaron a estudiar. Obtuve un doctorado en política educativa de la Universidad de Illinois y comencé mi carrera trabajando en la campaña de Rudy Lozano Jr., enfrentándonos a la maquinaria política de Chicago y al dinero que la respaldaba.

Como jefa de gabinete conseguimos más de $50 millones para este distrito, ayudamos a sacar a personas de detención de ICE y estuvimos en las líneas de huelga junto a trabajadores luchando por mejores salarios. Siempre he querido una oficina del Congreso donde las familias trabajadoras y los inmigrantes sepan que las puertas están abiertas para ellos.

Un proyecto de rediseñar a la Avenida Archer en Chicago ha impactado negativamente a los comerciantes. Si gana, ¿se compromete a declarar a la Avenida Archer una carretera histórica y protegerla de cambios que afectan a los comerciantes y a los motoristas?

He hablado con dueños de negocios en Archer y lo que me dicen es muy sencillo. Los pequeños negocios en corredores como Archer están pasando por lo mismo que las familias: todo cuesta más y cada vez queda menos. Quiero ayudarles a conseguir acceso a crédito, reducir la burocracia y asegurarme de que estén en la mesa cuando se tomen decisiones que cambien la avenida.

¿Luchará por las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes, la educación pública y por los trabajadores si resulta electa?

Sí. El derecho de cada mujer a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo. Protecciones reales para las familias inmigrantes. Escuelas públicas con los recursos que necesitan. Salarios justos y condiciones seguras en el trabajo.

Y hay algo que está detrás de todo esto: nada de eso sirve si la gente ya no puede darse el lujo de vivir aquí. Esa es la lucha.

¿Cuáles son las cualidades que hacen de usted la mejor opción para el Distrito 4?

Mi conexión real con esta comunidad, mi historial de resultados para la gente del Distrito 4 y mi compromiso firme con nuestros valores progresistas.

No acepto dinero de PACs corporativos porque esta campaña es de la gente y para la gente. Cuando esté en Washington, quiero que los votantes sepan que voy a luchar por este distrito, no por las corporaciones ni por intereses especiales.

¿Qué mensaje puede darle a los votantes que se sintieron molestos con la forma en que se dio el proceso de selección del candidato demócrata?

Entiendo la frustración y la tomo en serio. Mi compromiso es ganarme la confianza de cada votante con transparencia, estando presente y dando resultados concretos, no solamente durante la campaña, sino durante todo el tiempo que tenga el honor de servir.

¿Se considera una demócrata progresista y cuáles son sus prioridades en ese sentido?

Soy de aquí, he dado resultados para este distrito y no acepto dinero de PACs corporativos, porque cuando vote en Washington quiero que la gente de aquí sepa exactamente a quién le respondo.

Estoy luchando para eliminar ICE y aprobar Medicare para todos. Necesitamos salarios dignos, vivienda que la gente pueda pagar, justicia climática y libertad reproductiva.

La diferencia entre mí y mucha gente que busca este puesto es que yo ya he hecho el trabajo. Sé a qué oficina federal llamar y sé cómo conseguirle una respuesta a una familia. Tal vez eso no sea lo más llamativo, pero gran parte de este trabajo consiste precisamente en eso.

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