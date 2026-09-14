Brandon Johnson decide buscar la reelección en un campo lleno de aspirantes a la alcaldía de Chicago

El actual alcalde de Chicago Brandon Johnson aventó su sombrero a un campo lleno de contrincantes que buscan reemplazarlo al frente de la ciudad de Chicago.

Johnson, de 50 años, convocó a sus seguidores al Museo DuSable de Historia Afroamericana, en el Parque Washington en el lado sur de la ciudad, para decirle a sus seguidores y a los medios de comunicación que buscará su reelección como alcalde.

Johnson, apoyado por su familia, seguidores y políticos como el congresista Danny Davis y Stace Davis Gates, presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), recordó a sus simpatizantes que aún queda trabajo por hacer.

“Yo les hice una promesa hace cuatro años de que yo trabajaría cada día para construir la más segura y menos costosa de las grandes ciudades en el país a través de la inversión en la gente y eso es exactamente lo que hemos hecho”, dijo el nuevo candidato Johnson, un exmaestro de estudios sociales en una secundaria.

Acto seguido, Johnson recordó a los presentes que el crimen en la ciudad ha bajado, que él ha invertido en prevenir la violencia callejera, le ha ofrecido cientos de trabajos a los jóvenes y ha abierto algunas de las clínicas de salud mental que se habían cerrado bajo otras administraciones.

Y en términos de promesas, Johnson, que antes de convertirse en alcalde no había tenido un puesto público, recordó a sus simpatizantes que quiere continuar con su agenda progresista de imponer impuestos a la clase adinerada y frenar los ataques de ICE, ya que él le reiteró que Chicago es una “ciudad santuario”.

Johnson además dijo que apoya un moratorio a la construcción de los centros de datos, una cuestión polémica en la ciudad.

Pero aparte del entusiasmo de los ya convencidos, es decir de sus simpatizantes, Johnson enfrenta una batalla cuesta arriba y un campo con cerca de 15 candidatos que buscan despedirlo del Quinto Piso del City Hall.

Para empezar, las arcas de fondos electorales para abrirse paso en las elecciones del 23 de febrero del próximo año 2027 parecen estar un poco vacías.

Johnson cuenta con solo $631,000 en donaciones para abrirse paso en la campaña.

Esto es muy poco si se compara con el candidato Alexi Giannoulias, el secretario de Illinois, quien ostenta la cantidad de cerca de $22 millones de dólares.

Johnson, hijo de un ministro religioso, también enfrenta un mínimo de apoyo en las encuestas, según una el Instituto Mansueto de la Universidad de Chicago.

Dicho instituto indicó que solo 13.6% de los encuestados quieren que Johnson se postule para alcalde otra vez.

Y, según la misma encuesta del Instituto Mansueto, un 58% de los encuestados opinó que no les gustaría que Johnson “se postulara otra vez”.

Hablando de oposición, Johnson en lo que lleva de alcalde ha enfrentado tensiones con miembros del Concilio de la Ciudad en relación con su agenda.

Por ejemplo, el año pasado la mayoría del Concilio de la ciudad aprobó un presupuesto diferente al propuesto por Johnson. Y además de roces con otros políticos, algunos han señalado que Johnson es una figura distante que no ha trabajado bien con la Asamblea en Springfield, Illinois.

Y, para finalizar, esta vez la competencia por el puesto de alcalde es numerosa.

Cerca de 17 candidatos estarían buscando desbancar a Johnson del puesto de alcalde.

Entre sus competidores figuran Alexi Giannoulias, secretario de Estado de Illinois; Susana Mendoza, contralora de Illinois; George Cárdenas, comisionado del Review Board; María Pappas, tesorera del Condado Cook; el congresista Mike Quigley; Joe Holbert, empresario y exmaestro de secundaria; y Willie Wilson, empresario y continuo postulante al puesto de alcalde, entre otros.

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