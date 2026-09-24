“Estoy comprometido con los resultados de los estudiantes y… crear un entendimiento compartido”: Jesús Ayala Jr.

Jesús Ayala Jr. ha dedicado su carrera a trabajar junto a estudiantes, apoyando a jóvenes y ayudando a mejorar sus resultados académicos. Ahora, espera llevar esa experiencia a la Junta de Educación de Chicago.

Ayala Jr., director de operaciones de MetroSquash y graduado de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), busca representar al Distrito 7A, un distrito mayoritariamente latino que incluye parte de comunidades como La Villita, Pilsen, Brighton Park, Gage Park y McKinley Park, entre otras.

“He pasado toda mi carrera sirviendo a estudiantes”, dijo Ayala Jr. “La educación es una pasión para mí, y me ha decepcionado mi experiencia tratando de involucrarme con el distrito y el sistema educativo. Realmente vi esto como una oportunidad para que profesionales de la educación, padres, maestros y personas que trabajan en este campo puedan generar cambios a nivel de la junta escolar”.

Los votantes de Chicago acudirán a las urnas este otoño para ayudar a definir el futuro de CPS a través de las primeras elecciones para una Junta de Educación completamente elegida por los votantes.

La junta, que supervisa las políticas del distrito, aprueba el presupuesto de CPS, contrata y evalúa al director ejecutivo del distrito y toma decisiones que afectan a más de 316,000 estudiantes, dejando atrás décadas de nombramientos realizados por el alcalde.

El Distrito 7A representa a miles de familias latinas e inmigrantes cuyas prioridades incluyen el financiamiento escolar, la educación bilingüe, los servicios estudiantiles, la seguridad en las escuelas y las preocupaciones relacionadas con la aplicación de leyes migratorias.

La Raza habló con Ayala Jr. sobre su campaña, los desafíos presupuestarios de CPS, el papel de la junta escolar y cómo espera representar a las familias latinas del Distrito 7A. (Esta entrevista fue editada para mayor brevedad y claridad).

Muchos votantes todavía no están familiarizados con estas elecciones para la junta escolar. ¿Cómo explica por qué esta contienda importa y por qué las familias del Distrito 7A deberían votar?

Es difícil porque la mayoría de las personas no conocen estas elecciones o escuchan la palabra escuelas y dicen: ‘Mis hijos ya se graduaron y las escuelas ya no tienen nada que ver conmigo’.

Pero las escuelas deben ser un centro comunitario y todos tenemos un papel activo en la trayectoria de los estudiantes. Se necesita de toda la comunidad para criar a un niño. Todos en la comunidad tienen un papel que desempeñar.

Los impuestos a la propiedad son una gran fuente de financiamiento para las escuelas públicas, así que todos tienen un interés en esto, ya seas inquilino o propietario.

Estoy tratando de plantear la conversación de una manera que diga que todos tenemos un papel que desempeñar aquí.

El Distrito 7A alberga grandes comunidades latinas como La Villita, Pilsen y Brighton Park. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos que enfrentan los estudiantes y las familias en el distrito actualmente?

Incluso dentro del Distrito 7A hay una diversidad en lo que les importa a los padres y las familias. Pero, en el fondo, quienes hablan sobre temas escolares tienen preocupaciones muy similares a las que tienen todos mis estudiantes y familias.

Quieren escuelas de buena calidad. Quieren acceso al apoyo y los recursos que necesitan. Quieren sentir que son parte del proceso.

Incluso los contribuyentes de impuestos a la propiedad que están informados también quieren eso para los estudiantes, pero no quieren sentir que constantemente se les está pidiendo más dinero.

CPS enfrenta un importante déficit presupuestario y muchas familias están preocupadas por posibles recortes a maestros, educación bilingüe y servicios estudiantiles. Si resulta elegido, ¿cuáles serían sus principales prioridades para proteger?

La parte latina es especialmente importante. Las Escuelas Públicas de Chicago están conformadas por casi la mitad de estudiantes que se identifican como latinos y no tenemos la mitad de la representación en la junta. Hay muchas razones legales por las que eso ocurre, y todas tienen sentido, pero debemos ser conscientes de ello.

Queremos asegurarnos de no dejar atrás a nuestros estudiantes latinos, especialmente cuando son quienes están logrando algunos de los mayores avances y quienes realmente están haciendo el trabajo.

Existe un déficit presupuestario. No sé cuánto se puede hacer, y no estoy en la junta, así que no tengo acceso al documento completo del presupuesto. Pero creo que es justo decir que habrá algunos sacrificios compartidos en el futuro.

¿Cómo protegemos a quienes están más lejos de las oportunidades? ¿Cómo nos aseguramos de que los estudiantes latinos no sean perjudicados porque no tenemos representación en la junta?

Soy el candidato independiente que realmente quiere hacer esto bien para los estudiantes. La mayor prioridad es asegurar que la junta esté enfocada en resultados centrados en los estudiantes.

Cada decisión debe plantearse de esa manera, y cada voto debe tomarse de esa manera.

La junta escolar está pasando de ser un organismo nombrado por el alcalde a uno elegido por los votantes. ¿Cómo cree que ese cambio debería afectar la manera en que los miembros de la junta toman decisiones?

Lo ideal es que ahora que la comunidad está eligiendo a un miembro de la junta, esa persona sea responsable ante la comunidad. Más personas estarán involucradas y exigirán cuentas a su representante.

La política sigue presente. Ahora, en lugar de que un solo alcalde nombre a los miembros de la junta, hay intereses particulares en todo el espectro tratando de elegir a un miembro de la junta.

La gente me dice que es ingenuo pensar que puedes ser un miembro de la junta enfocado en resultados para los estudiantes cuando los estudiantes no pagan impuestos y no votan. Pero si realmente prestamos atención al propósito de una escuela y al papel que se supone debe tener un miembro de la junta escolar, no veo cómo alguien no puede liderar de esa manera.

Tengo fe en que la comunidad prestará atención. Es difícil superar el dinero y otros factores que hacen que algunos candidatos sean más reconocidos que otros, pero la gente está empezando a informarse más sobre estas elecciones.

Muchas familias inmigrantes y de estatus migratorio mixto viven con incertidumbre debido al actual clima migratorio. ¿Qué papel debería tener CPS en apoyar y proteger a esos estudiantes y sus familias?

Ese tema tiene un impacto de múltiples maneras más allá del impacto directo. Los estudiantes no pueden concentrarse en lo que deberían estar haciendo cuando están preocupados por su seguridad o la seguridad de sus padres.

Existen buenos modelos creativos sobre cómo CPS debería abordar esto, pero también sobre cómo deberían hacerlo las juntas escolares y las comunidades.

Tenemos que asegurarnos de que los sistemas y apoyos estén establecidos para responder a estos problemas y tratar de reducir los riesgos de manera proactiva.

Usted ha dicho que quiere representar uno de los distritos escolares con mayor población latina de Chicago. ¿Qué perspectiva o experiencia aporta a la Junta de Educación que lo diferencia de otros candidatos?

Soy originario de Chicago, producto de las Escuelas Públicas de Chicago e hijo orgulloso de padres inmigrantes. He pasado toda mi carrera en la educación. He trabajado junto a estudiantes, administrado programas, manejado presupuestos y he sido responsable de resultados estudiantiles.

Aporto una voz independiente. Estoy comprometido con los resultados de los estudiantes y dispuesto a hacer el trabajo para crear un entendimiento compartido de lo que eso significa.

También quiero ser un miembro inclusivo de la junta. Estas elecciones tienen poca información disponible para los votantes y creo que parte del trabajo de los miembros de la junta es democratizar el proceso de gobierno.

Si dejamos entrar a la comunidad, si la acompañamos, si somos transparentes y explicamos las decisiones, creo que podemos lograr mejores resultados y que las personas estarán más informadas.

Si resulta elegido, ¿qué espera que las familias del Distrito 7A digan que logró al final de su primer mandato?

Espero que digan que hay estabilidad y entendimiento. Parece que cada mes hay un nuevo gran problema que la junta debe abordar y existe mucho desacuerdo.

Espero que las personas puedan decir: ‘Al menos mi distrito tiene algunas cosas resueltas. Las cosas se sienten mucho más estables. Sé qué está pasando. Estoy recibiendo comunicación de mi miembro de la junta. Sé que está disponible’.

Quiero que las personas entiendan la razón detrás de por qué se tomó un voto determinado y que tengan la oportunidad de dar su opinión si es necesario.

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