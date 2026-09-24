“Hacer un verdadero trabajo de participación comunitaria, hacer que las personas sientan que son escuchadas”: Norma Ríos-Sierra

Para Norma Ríos-Sierra, su experiencia como graduada de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), madre de un estudiante del distrito y defensora de familias y jóvenes ha marcado su trabajo en la Junta de Educación de Chicago. Actual representante del Distrito 3A tras ser nombrada por el alcalde, Ríos-Sierra busca ahora ser electa este 3 de noviembre en la primera Junta de Educación completamente elegida por los votantes.

El Distrito 3A abarca partes de Albany Park, Avondale, Belmont Cragin, Hermosa, Logan Square y Portage Park, en el noroeste de Chicago.

Durante su tiempo en la Junta, dijo que ha buscado dar voz a las necesidades de las familias, incluidos los estudiantes que están aprendiendo inglés y las familias inmigrantes.

Entre sus prioridades están conseguir más fondos estatales para CPS, evitar nuevos recortes de servicios y crear más oportunidades para que padres y jóvenes participen directamente en las decisiones sobre sus escuelas.

La Raza habló con Ríos-Sierra sobre el financiamiento de CPS, el apoyo a estudiantes y familias inmigrantes, la educación bilingüe, la participación comunitaria y sus prioridades para un próximo mandato. (Esta entrevista fue editada por extensión y claridad).

Muchos votantes todavía no están familiarizados con estas elecciones. Mientras Chicago avanza hacia una Junta de Educación completamente elegida por primera vez, ¿qué le gustaría que los votantes de su distrito supieran sobre el papel de la Junta y por qué esta elección es importante?

Creo que es realmente importante porque estas elecciones para la Junta de Educación, aunque sean locales y quizás parezcan mínimas, tienen mucho dinero involucrado. El mismo dinero que está entrando en las elecciones estatales y para concejales también está tratando de influir en las elecciones de la Junta de Educación.

Estas elecciones son igual de importantes que cualquier otra elección que tenemos y esto establece el precedente para el tipo de representación que vamos a ver a nivel de la Junta de Educación.

Específicamente en mi contienda, si conoces el área, es un área muy progresista. Creo que es particularmente importante tener un candidato progresista que pueda alinearse con los funcionarios electos que ya están en el cargo porque, como alguien que ha estado en la Junta, eso me ha ayudado enormemente a impulsar valores e ideas progresistas en ese espacio.

Este es un momento clave para tener personas profundamente conectadas con sus comunidades que puedan llevar esos valores progresistas a la Junta e impulsar cambios progresistas reales en estos espacios, donde normalmente no se ve ese tipo de movimiento.

Creo que es emocionante pensar que podríamos crear una Junta que realmente represente a las comunidades en las que estamos.

Usted es graduada de CPS y madre de un estudiante de CPS y también ha pasado años trabajando con familias y jóvenes en la comunidad. ¿Cómo han influido esas experiencias en la manera en que desempeña su papel en la Junta de Educación?

Honestamente, acepté el nombramiento por el trabajo que he hecho con padres y jóvenes en mi comunidad. Escuchas sus historias, escuchas sus desafíos, escuchas sus dificultades.

Los jóvenes siempre han abogado por servicios de salud mental, y eso realmente me toca el corazón porque siento que les estamos fallando de una manera muy, muy grande si están pidiendo servicios de salud mental.

Me conmueve. Quiero estar en un espacio donde pueda elevar esas voces y esas necesidades, pero también donde pueda tomar decisiones que realmente tengan un impacto positivo en ellos.

A través de esas experiencias, estar en la Junta me ha demostrado lo importante que es tener una voz como la mía.

Hubo un momento en que ICE estaba en las calles constantemente y la Junta necesitaba a alguien que pudiera decir: “Así es como esto está afectando a nuestras familias y así es como tienen que responder ahora mismo”.

Estoy muy orgullosa de haber estado allí para poder hacer eso. Eso me demostró aún más lo importante que es para mí sacrificar todo lo que estoy sacrificando para estar en este espacio.

El Distrito 3A incluye a muchas familias latinas e inmigrantes. ¿Qué cree que CPS puede hacer para apoyar mejor a estos estudiantes y familias, particularmente en áreas como la educación bilingüe, el acceso a recursos y las preocupaciones sobre la aplicación de las leyes migratorias en sus escuelas y comunidades?

Todo el distrito ha visto un aumento de estudiantes que están aprendiendo inglés y de recién llegados. Por eso, todo el distrito está analizando cómo podemos servir mejor a estos estudiantes y cómo podemos crear un espacio donde podamos tener conversaciones para gobernar conjuntamente y crear este cambio juntos.

Nunca siento que soy la experta en nada. Siento que necesito comunicarme con las personas que están siendo afectadas, tomar en consideración los datos que se comparten y la información que están recopilando los expertos en CPS. Pero, en última instancia, mi papel es elevar las preocupaciones y las voces de las personas que represento.

Siento que cualquier cambio que hagamos o consideremos debe hacerse en conjunto con la comunidad que está siendo afectada. Y debido a que las cosas han cambiado tanto recientemente, siento que todavía hay muchas conversaciones que deben ocurrir.

Tengo amigos que son maestros y me hablan de los desafíos de implementar los programas de educación bilingüe. También escucho sobre estudiantes que no tienen servicios de traducción y que están teniendo dificultades para entender o adaptarse a un nuevo sistema.

Siento que hay muchas brechas nuevas en muchos espacios en los que realmente podemos profundizar y ver cómo podemos hacerlo mejor.

Esta debe ser una conversación continua. Siempre deberíamos estar hablando sobre qué está funcionando y qué no está funcionando, y cómo podemos trabajar juntos para asegurarnos de que todos los estudiantes reciban los servicios que son particulares a sus necesidades dentro de sus comunidades. Porque cada comunidad también es muy diferente.

CPS enfrenta importantes presiones presupuestarias. ¿Qué cree que debe hacerse para garantizar que las escuelas, especialmente las de su distrito, tengan los recursos que necesitan y que los maestros no sean quienes carguen con el peso de esas presiones?

He trabajado durante mucho tiempo en CPS y he visto año tras año, recorte presupuestario tras recorte presupuestario, despido de maestros tras despido de maestros. Voté por un presupuesto que rechazaba todo eso y que realmente ponía la presión sobre Springfield. Eso es algo que he defendido desde el primer día.

Necesitamos tener conversaciones con nuestros legisladores en Springfield. Ahí está la solución. Necesitamos analizar opciones de ingresos progresivos. Tenemos que dejar de poner parches y realmente crear planes de financiamiento sostenibles a largo plazo.

Estoy dispuesta a hacer el trabajo. Ya he trabajado con muchos legisladores y funcionarios electos y puedo aprovechar esas relaciones. Podemos construir sobre esas relaciones de trabajo para poner el financiamiento de CPS en el centro de la conversación.

Creo que la Junta de Educación elegida por los votantes es clave para poder hacer eso. Si conseguimos a las personas adecuadas aquí que estén dispuestas a hacer este trabajo, ahí está la solución.

Siento que la solución a muchas cosas es el financiamiento. Así que siempre vuelvo a lo mismo: tenemos que conseguir este dinero de Springfield. Este es un momento clave para hacerlo posible, para que podamos decir que sí a todos los servicios adicionales y todas las cosas que nuestros estudiantes necesitan y quieren.

Y yo soy el tipo de mamá que quiere decir que sí a todo. Quiero asegurar este financiamiento para que podamos volver y realmente reinvertir en nuestras escuelas, en lugar de estar constantemente recortando servicios.

Si es reelegida, ¿cuáles serían sus principales prioridades para el próximo mandato y qué cambios le gustaría que las familias vieran en sus escuelas?

Espero que, antes de que siquiera seamos elegidos, estemos abogando por esta sesión especial en Springfield, que será en noviembre. Eso será justo después de la temporada electoral, así que definitivamente estaremos enfocados en conseguir este dinero antes de que termine el año.

Espero que el próximo año ya lo tengamos. Espero que estemos teniendo una conversación completamente diferente.

Algo que personalmente he querido hacer es crear comités de padres y realmente tener conversaciones con padres y jóvenes sobre cómo podrían ser sus escuelas y cómo podemos trabajar juntos para llevarles esas necesidades y esos cambios.

Siento que, sinceramente, hemos pasado todo este tiempo lidiando con una crisis tras otra, apagando un incendio tras otro. Me encantaría poder hacer un verdadero trabajo de participación comunitaria, hacer que las personas sientan que son escuchadas y comenzar a desarrollar nuevas campañas o iniciativas en torno a lo que realmente quieren ver suceder.

¿Hay algo más que le gustaría que los votantes de su distrito sepan?

Creo que es importante que los votantes sepan que tengo un profundo compromiso con la comunidad de la que vengo y que es ante esa comunidad ante quien rindo cuentas. Fui criada aquí. Soy de aquí. Todavía vivo frente a la escuela de la que me gradué y no creo que mi oponente pueda decir lo mismo.

Mi oponente no es de aquí. No asistió a CPS. Él no puede representar a mi comunidad de la misma manera que yo puedo representar a mi comunidad. Quiero que la gente sepa que no tengo ninguna otra agenda más que elevar genuinamente las voces de las personas con las que he construido comunidad.

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