“Quiero ofrecer a nuestros maestros, nuestros estudiantes y cada profesional una realidad estable”: Peter Gonzales

Peter Gonzales, candidato por el Distrito 3ª de la Junta de Educación de Chicago, dijo que su decisión de postularse está arraigada en la historia de su familia, su experiencia como graduado universitario de primera generación y abogado, y sus preocupaciones sobre el futuro de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS).

Gonzales y su esposa, ambos abogados y cuya familia viene del West Side, regresaron tras graduarse de la facultad de derecho a su vecindario de Chicago, donde tuvieron a su hijo. Ahora, Gonzales se postula para el escaño del Distrito 3A mientras Chicago avanza hacia una Junta de Educación completamente elegida por los votantes.

Gonzales dijo que sus prioridades incluyen mejorar las finanzas de CPS, proteger a los maestros y los empleos sindicalizados, apoyar la educación bilingüe y garantizar que las familias latinas e inmigrantes tengan acceso a los recursos que necesitan.

La Raza habló con Gonzales sobre su campaña, los fondos de CPS, la aplicación de las leyes migratorias, la educación bilingüe y sus prioridades para el Distrito 3A. (Esta entrevista fue editada por extensión y claridad).

Muchos votantes todavía no están familiarizados con estas elecciones. Mientras Chicago avanza hacia una Junta de Educación completamente elegida, ¿qué le gustaría que los votantes de su distrito supieran sobre el papel de la Junta de Educación y por qué esta elección es importante?

En el pasado hemos politizado tanto las juntas escolares que se han convertido en un tema político muy grande, cuando en realidad deberíamos estar hablando de los aspectos básicos de la política educativa para asegurarnos de que nuestros maestros reciban lo que necesitan, que nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible, que obtengamos fondos para la educación de doble idioma y que no nos limitemos a hablar de los problemas.

Nuestros presupuestos han sido un desastre durante los últimos años. Soy progresista. Me importan los valores progresistas y asegurarme de que tengamos todo lo que acabo de mencionar: fondos para la educación especial, fondos para la educación de doble idioma, asegurarnos de que realmente estamos cuidando a nuestros maestros, a nuestros asistentes de educación especial comunitaria (SECA) y a cada miembro sindical.

Pero no podemos hacer eso si no somos honestos sobre nuestra situación.

Primero, tenemos que asegurarnos de que nuestros maestros, nuestros estudiantes y todos reciban exactamente lo que necesitan. Y segundo, también tenemos que cuidar a cada contribuyente.

Mientras seguimos viendo cómo los impuestos a la propiedad se disparan, desafortunadamente estamos gentrificando nuestros vecindarios, especialmente los distritos latinos históricos…, grandes áreas desde Avondale hacia el sur, pasando por Bucktown y Logan Square.

Tenemos que asegurarnos de que realmente estamos protegiendo a nuestras familias para que puedan quedarse y conservar esas grandes inversiones que han hecho durante generaciones.

Soy graduado universitario de primera generación, abogado de primera generación, y mis abuelos trabajaron en fábricas. Mis tíos y otros familiares trabajaron como trabajadores de lámina y técnicos de líneas eléctricas. Yo personalmente trabajé como conserje desde los 12 años.

Sé lo que significa tener que trabajar tan duro para superar tantos obstáculos, y no podemos seguir haciendo esto con nuestros estudiantes, haciendo que sea tan difícil.

Debemos tener la oportunidad de crecer y prosperar aquí, especialmente las personas que se parecen a mí, que hablan como yo y que tienen esta hermosa herencia. Para mí, que se remonta hasta México, y para tantas otras familias de todas las partes de Sudamérica, esto es sumamente importante.

¿Cuál es la inspiración detrás de su campaña y qué experiencia cree que lo distingue de otros candidatos?

La historia familiar de la que acabamos de hablar es enorme. Pero además, mi esposa y yo regresamos a este vecindario justo después de graduarnos de la facultad de Derecho, y nos conocimos el primer día de la facultad. Tuvimos a nuestro hijo aquí y estábamos muy preocupados por cómo las escuelas públicas iban, primero, a prosperar o, desafortunadamente, potencialmente no prosperar debido a la situación financiera y, segundo, por el hecho de que no estábamos destinando cada dólar directamente a los salones de clase.

Así que ella me dijo: “No sé sobre esto. Quiero que tú y nuestros hijos tengan esta gran oportunidad. Y si quieres que esto suceda, tienes que demostrarlo”. Y lo hicimos. Así que estamos aquí para asumir esta oportunidad.

Todo lo que estamos haciendo es pedir prestado del futuro de nuestros hijos. Eso no es justo. Eso no está bien.

Tenemos que asegurarnos de adoptar buenos valores progresistas hoy, mañana y siempre.

En todos mis proyectos trato de conservar cada empleo, aumentar los salarios y simplemente hacer las cosas más eficientes para que tengamos mayor satisfacción laboral y un mejor servicio para las personas.

Aunque soy progresista, no quiero que la política sea parte de lo que estamos tratando de hacer en la junta escolar. Solo quiero lo mejor para nuestros niños, lo mejor para nuestros maestros y lo mejor para cada miembro del personal que trabaja en el edificio.

El Distrito 3A incluye a muchas familias latinas y comunidades inmigrantes. ¿Qué cree que CPS puede hacer mejor para apoyar a estos estudiantes y familias, particularmente en cuanto a la aplicación de las leyes migratorias, la educación bilingüe y el acceso a recursos?

Voy a comenzar con una declaración muy sencilla para ser lo más claro posible: ICE fuera.

Tenemos que sacar a estos terroristas de nuestra comunidad, y no uso esa palabra a la ligera.

Los niños no pueden tener éxito cuando están constantemente asustados.

Lo que más importa es que no nos separemos, que construyamos coaliciones fuertes para proporcionar un trayecto seguro y protegido para nuestros niños. Tenemos que presionar tanto como podamos, no solo para proteger a las comunidades sino para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para que el sueño americano siga vivo y sea una realidad para cada niño de nuestro distrito.

Eso nos lleva a la segunda opción. Eso significa que la infraestructura también tiene que estar ahí de manera permanente para que puedan prosperar.

Si pienso en este momento, la [Escuela] Brentano es un gran ejemplo. Hubo una oportunidad de conseguir un par de asistentes de educación especial comunitaria (SECA), pero fue muy por debajo de lo que realmente necesitaban, y algunos de ellos eran bilingües, lo cual es fantástico.

Pero si realmente no puedes cumplir con las expectativas de la comunidad latina al tener asistentes bilingües en la cantidad necesaria, no es culpa de Brentano. Es parte del sistema y se debe a la mala gestión fiscal a nivel de la junta. Creo que podemos levantarnos y hacer esto de la manera correcta asegurándonos de manejar las finanzas adecuadamente.

También podemos asegurarnos de que la educación especial, a medida que continúa creciendo, reciba los recursos necesarios.

CPS enfrenta importantes presiones presupuestarias. ¿Qué cree que debe hacerse para garantizar que las escuelas, especialmente en su distrito, tengan los recursos que necesitan sin que los maestros carguen con el peso de los recortes?

Solo hay dos maneras de arreglar malos presupuestos. Aumentas los ingresos o recortas los costos.

Creo que el enfoque de Rahm Emanuel de simplemente recortar costos de manera improvisada y, francamente, grotesca no funciona.

Estamos trabajando en una Enmienda de los Millonarios que realmente podría aprobarse mediante la construcción de una coalición sólida con los demócratas de otras partes del estado, con personas con las que no necesariamente estoy de acuerdo todo el tiempo. Pero tenemos que asegurarnos de generar confianza dentro de la Legislatura. Dentro de nuestra comunidad. Para que podamos seguir avanzando.

Y a medida que avancemos juntos y aumentemos esa cantidad de dinero, para obtener alivio para la educación y alivio de los impuestos a la propiedad, estamos fortaleciendo a las familias y a los estudiantes, y al hacer esas dos cosas juntas, también estamos fortaleciendo a los educadores.

Así que ese es el primer paso: aumentar los ingresos. Segundo paso: tenemos que analizar detenidamente nuestras finanzas. Y mi objetivo, como dije, en todo esto, no es recortar salarios. Todo lo contrario. No quiero reducir salarios. Quiero asegurarme de proteger empleos y realmente aumentar los empleos sindicalizados. Pero tenemos que analizar cómo se está utilizando nuestro dinero para asegurarnos de que sea lo más eficiente posible, que estemos aprovechando al máximo nuestros recursos inmobiliarios y que no nos estemos perjudicando por peleas políticas.

Si es elegido, ¿cuáles serían sus principales prioridades para este periodo y qué cambios le gustaría que las familias vieran en sus escuelas?

Creo que el primer paso es realmente tener un presupuesto equilibrado… Quiero ofrecer a nuestros maestros, nuestros estudiantes y cada profesional una realidad estable que puedan mirar y saber que van a seguir recibiendo un salario, que van a seguir teniendo a sus maestros favoritos y que realmente vamos a comenzar con los planes de mejoras de infraestructura, porque ese es otro fondo de dinero que ni siquiera hemos comenzado a tocar.

Así que el primer paso: un presupuesto equilibrado y una fuerza económica sólida y segura que sepamos que podemos desarrollar.

Segundo, me gustaría ver una desaceleración en el aumento de los impuestos a la propiedad. Sabemos que esto está afectando directamente a nuestras familias, especialmente a la comunidad latina.

¿Hay algo más que le gustaría que los votantes del Distrito 3A supieran?

Más que nada, estoy muy agradecido por el apoyo general de la comunidad.

Al final del día, las comunidades son las que construyen nuestra historia. Son las que construyen nuestra realidad, y creo que existe cierto nivel de demanda de cambio, ¿verdad?

Es una demanda de un futuro más fuerte. Es una demanda de valores progresistas y es una demanda de que la ciudad tenga un poco más las manos en el volante. Quiero brindar esa oportunidad y trabajar con todos, y creo que esa ha sido una de las mayores dificultades que hemos enfrentado durante los últimos cinco años. Esta división, especialmente dentro de nuestra comunidad latina y dentro de nuestra comunidad progresista, ha sido muy difícil. Tenemos que recordar que tenemos tantas cosas en común y que podemos y debemos trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al newsletter de La Raza y a nuestro canal de YouTube con el podcast ‘Voces abiertas’. Visita laraza.com/newsletter y youtube.com/larazachicago.