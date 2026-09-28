Sones de México recibe reconocimiento nacional a su labor de más de tres décadas de preservar la música mexicana en Chicago

Después de más de tres décadas de tocar, enseñar y promover la música tradicional mexicana en Chicago y en todo Estados Unidos, Sones de México Ensemble recibe un reconocimiento nacional por su trabajo cultural.

El conjunto con sede en Chicago, fundado por Juan Díes y Víctor Pichardo, está siendo reconocido por el National Endowment for the Arts (NEA) por su trabajo de preservar las tradiciones musicales mexicanas y conectar al público con la historia y el contexto cultural de estas expresiones. Díes y Pichardo han sido nombrados 2026 NEA National Heritage Fellows por el NEA.

Díes, cofundador y director del conjunto, habló sobre el reconocimiento y la historia de la organización durante una entrevista en Voces Abiertas de La Raza, video podcast conducido por Jesús Del Toro.

El grupo fue fundado después de que Díes, quien estudió etnomusicología en la Universidad de Indiana, se mudó a Chicago en 1993. Pichardo también había llegado a la ciudad desde México, después de trabajar con el grupo mexicano Zazhil y acompañar a artistas como Óscar Chávez y Amparo Ochoa.

Los músicos vieron una oportunidad para presentar al público de Chicago la música mexicana más allá del mariachi.

“Notamos que en Chicago había realmente una que faltaba ese espacio donde pudiéramos promover la música mexicana más allá del mariachi”, dijo Díes.

Sones de México ofreció su primer concierto en 1994 en el Taller Mexicano de Grabado, cerca de las calles 18 y Halsted. Díes dijo que el grupo había realizado más de 50 conciertos para finales de ese primer año.

Desde entonces, el conjunto ha grabado seis álbumes, uno de los cuales recibió dos nominaciones a los premios Grammy, y se ha presentado en todo Estados Unidos y en otros países. El grupo también participó en el programa de NPR ‘A Prairie Home Companion’, conducido por Garrison Keillor.

Víctor Pichardo y Juan Díes, fundadores de Sones de México. (Cortesía/Todd Winters) Crédito: Cortesía

Más allá de sus presentaciones, Sones de México ha hecho de la educación una parte central de su misión. El conjunto ha trabajado con escuelas y ayudado a establecer programas que introducen a los estudiantes a la música mexicana y explican la historia y las tradiciones regionales detrás de ella.

“El elemento educativo es central en Sones de México”, dijo Díes. “No salimos a tocar una canción y ya, sino siempre contextualizamos”.

Díes dijo que la organización también busca ayudar a los jóvenes nacidos en Estados Unidos a reconectarse con sus raíces mexicanas mientras mantienen su identidad en este país.

“Nosotros tratamos de abrirles las puertas, de darles un vehículo para que recuperen eso y ayudarle a los padres a que fomenten eso en sus hijos”, dijo.

El trabajo del conjunto también se extiende a comunidades más allá de las mexicanas y latinas, dijo Díes, con un énfasis en la diversidad cultural y en brindar a diferentes comunidades la oportunidad de compartir sus tradiciones.

“Nosotros creemos en la diversidad y en el derecho de cada persona de celebrar su cultura”, dijo.

La ceremonia de reconocimiento a Díes y Pichardo, y a otros artistas galardonados por el NEA, se realizará el 30 de septiembre de 2026 en la Biblioteca del Congreso en Washington DC. Puede ser vista en línea en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=4itP0j3J-fg).

El reconocimiento de NEA llega mientras Sones de México desarrolla nuevos proyectos que combinan la música con la educación y temas ambientales.

Uno de ellos, titulado ‘La vida secreta de los pájaros’, vinculará la música tradicional mexicana con la educación sobre las aves migratorias que pasan por Chicago. El proyecto contará con la participación de biólogos, ornitólogos y organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza.

Díes dijo que el proyecto explorará las conexiones entre la migración de las aves a través de las fronteras y las experiencias de las personas que migran entre países.

El conjunto también analiza la posibilidad de presentarse en México por primera vez. A pesar de haber actuado en China y en 40 estados de Estados Unidos, Díez dijo que el grupo nunca se ha presentado en México durante sus más de 30 años de trayectoria.

Con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sones de México explora posibles oportunidades para llevar su música al público mexicano.

Díes dijo que el reconocimiento nacional representa una oportunidad para ampliar el trabajo de la organización, no el final de su trayectoria.

“No queremos que se considere como una cima a la que ya llegamos y ya no hay más que hacer, sino realmente sí queremos aprovecharlo como una plataforma para difundir lo que estamos haciendo mejor”, dijo.

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