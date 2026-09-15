El impacto de las redadas a un año de Midway Blitz y las emotivas confesiones de Julio César Chávez

A un año de que comenzaron las operaciones federales de control migratorio dirigidas contra Chicago y comunidades aledañas bajo la Operación Midway Blitz, los residentes de La Villita todavía enfrentan las consecuencias emocionales y económicas de las redadas, según líderes comunitarios y defensores entrevistados para el más reciente episodio de ‘Voces Abiertas con Jesús Del Toro’, el podcast semanal de La Raza.

Baltazar Enríquez, presidente del Concilio Comunitario de La Villita, dijo a La Raza que los vecinos en ese barrio continúan comunicándose con su organización para pedir ayuda para localizar a familiares detenidos, averiguar a dónde fueron trasladados y entender el sistema de detención migratoria.

Pero los efectos de la operación han ido más allá de los casos migratorios, señaló la reportera de La Raza Ashley Quincin, quien entrevistó a Enríquez para un reportaje sobre el primer aniversario de Midway Blitz.

“El impacto no se limita a los casos migratorios o legales, sino también es un impacto muy emocional”, dijo durante el podcast.

Los residentes de La Villita siguen viviendo con miedo

Según Enríquez, algunos residentes continúan experimentando ansiedad, depresión y miedo relacionados con las redadas. Otros todavía dudan en interactuar con la policía o llamar al 911 porque temen que hacerlo pueda ponerlos a ellos o a sus familiares en contacto con las autoridades migratorias.

Las organizaciones comunitarias han respondido ayudando a las familias a localizar a sus seres queridos detenidos y a enviarles dinero a los centros de detención.

El Concilio Comunitario de La Villita también ha distribuido más de 32,000 silbatos que los residentes pueden utilizar para alertarse entre sí cuando agentes federales de inmigración se encuentran cerca y ha mantenido patrullajes comunitarios.

Pero Enríquez dijo a Quincin que esos esfuerzos solo atendían una parte del problema y que los residentes también necesitaban un espacio para procesar lo que habían vivido.

Así surgió Desahógate, un programa comunitario que comenzó en abril y que ofrece a los residentes la oportunidad de hablar sobre sus experiencias mediante actividades como el arte, la cumbia y el yoga, en lugar de depender únicamente de la terapia tradicional.

“No todas las personas sanan de la misma manera”, dijo Enríquez.

Enríquez señaló que los residentes enfrentan varias barreras para acceder a servicios tradicionales de salud mental, entre ellas la falta de seguro médico, las preocupaciones relacionadas con su estatus migratorio y el estigma que todavía existe alrededor de los servicios de salud mental.

El episodio de ‘Voces Abiertas’ también abordó las demandas de rendición de cuentas por incidentes ocurridos durante Midway Blitz, incluida la muerte de Silverio Villegas González y el tiroteo contra Marimar Martínez.

Una comisión estatal establecida por el gobernador JB Pritzker para investigar posibles abusos durante la operación posteriormente informó que había encontrado evidencia de lo que describió como un patrón de conducta ilegal y violenta por parte de agentes federales. Funcionarios federales han cuestionado esas conclusiones y defendido las acciones de los agentes.

“Existe una sensación de que las instituciones que deberían proteger a la comunidad no lo están haciendo lo suficiente”, dijo Quincin.

Julio César Chávez habla sobre la adicción y la recuperación

El episodio también incluyó una entrevista con la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, realizada por el periodista deportivo Ricardo López Juárez, sobre el nuevo documental de cinco episodios Chávez vs. Chávez que se emite en la plataforma ViX.

El documental examina el ascenso de Chávez como uno de los boxeadores más exitosos y populares de México, así como sus problemas con la adicción al alcohol y las drogas y las consecuencias que tuvo para su familia.

Chávez dijo que su experiencia ahora representa un mensaje para las generaciones más jóvenes sobre la importancia de la disciplina, la perseverancia y la recuperación.

“Se puede caer, pero uno se puede levantar”, dijo en su entrevista con López Juárez.

Chávez dijo que lleva 18 años sin consumir alcohol ni drogas y que continúa participando en programas de recuperación y operando clínicas para el tratamiento de las adicciones. También habló sobre el daño que su adicción causó a su familia y sobre la culpa que puede permanecer incluso después de pedir perdón.

“Ahora, ¿a qué me dedico? Me dedico, pues, a salvar vidas”, dijo.

López Juárez señaló que la disposición de Chávez a hablar públicamente sobre sus dificultades es parte de lo que hace significativa su historia de recuperación.

El bolero llega a Chicago

El programa concluyó con una conversación sobre la preservación de la música de bolero y el próximo concierto Boleros de Noche en Chicago.

Roberto Carlos, fundador del proyecto con sede en Los Ángeles, dijo que Boleros de Noche ha presentado conciertos anuales para celebrar este género musical desde 2015. El concierto del 25 de septiembre en el Harris Theater contará con la participación del trío angelino Voz Bohemia y la cantante ganadora del Grammy Martha González, acompañada por un pianista venezolano.

Carlos dijo que su conexión con el bolero comenzó con su padre, originario de Oaxaca, México, quien le presentó esta música cuando era niño. Más adelante, organizó lo que esperaba que fuera un pequeño concierto en Los Ángeles. Alrededor de 150 personas asistieron.

“Me di cuenta de que sí, que esta música no solamente me impactaba a mí, pero había otra gente que también tenía de que el mismo sentimiento”, dijo.

Señaló que el género continúa atrayendo a públicos jóvenes y a personas que no pertenecen a la comunidad latina. Hoy, a sus conciertos acuden miles de personas.

“La música no es moda, es cultura”, dijo.

El concierto del 25 de septiembre marcará el segundo año consecutivo que Boleros de Noche se presenta en Chicago.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.