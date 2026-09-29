Arte en otoño: creatividad auténtica, lucha social y vitalidad artística

Con la llegada del otoño, el clima cambia y buscamos la oportunidad de visitar museos y galerías en Pilsen y ver exhibiciones de arte para después irnos a refugiar a algún café.

Festival de Arte Popular en el Museo Nacional de Arte Mexicano

Para comenzar, el Museo Nacional de Arte Mexicano llevara a cabo su Festival del Arte Popular del 13 al 18 de octubre 2026.

Este evento se lleva a cabo de 10 am a las 4 pm. El 15 de octubre este festival tendrá sus horas extendidas hasta las 8 pm como parte de sus horas extendidas cada miércoles.

Este año, como en el pasado, visitarán el Museo desde México ocho artistas que desplegarán y pondrán en venta sus obras de arte popular.

Los artistas visitantes de México son de diferentes partes del país y traen consigo ejemplos de las artes populares de las diferentes regiones de México, que estarán a la venta para engalanar su sala de estar o el estudio donde usted se pone a leer.

Durante este festival, que se realiza en el salón mayor del Museo, situado en el 1852 West 19th Street, Chicago, Illinois 60608, se realizarán demostraciones de las técnicas más populares en la creación de este tipo de arte.

Durante su visita usted podrá platicar con los artistas invitados y ver los artículos que ellos traen para su venta en este festival.

En el Museo Nacional de Arte Mexicano se realizará un festival de artesanos provenientes de México. (Cortesía) Crédito: Cortesía

Este año los artistas mexicanos invitados son:

Daniel Paredes y María Fernanda Rosales Ruiz, quienes visitan desde Puebla y traerán cerámica del Día de los Muertos, cajas nicho y otros objetos.

Jacobo Ángeles Ojeda, originario de Oaxaca, quien venderá arte en madera.

Audias y Mariana Roldán vienen del estado de Guerrero y venderán pinturas en papel amate, algo especial para cualquier sala.

Pedro Montano Lorenzo también visita desde Oaxaca y venderá y demostrara sus tejidos hechos con un telar de pedal.

Pascuala Vázquez Hernández, de Chiapas, y también tendrá en venta tejidos artesanales.

Edith Orozco Segoviano viene de Guanajuato y venderá sus creaciones de joyas en plata y piezas de papel maché.

La entrada al museo es gratuita como siempre y usted puede pasar un interesante dia durante este Festival de Arte Popular.

Y recuerde que si usted es miembro del Museo Nacional de Arte Mexicano recibirá un descuento de 15% en sus compras durante este animado y muy interesante festival de arte popular.

Para más información llame al Museo Nacional de Arte Mexicano al teléfono 312-738-1503 o visite nationalmuseumofmexicanart.org.

Exhibición ‘Desplazamiento’ en la Casa de Cultura de la 18

Si el mosquito del arte ya le picó su interés en conocer más, la Casa de Cultura de la 18, en 2057 W. 18th Street, Chicago, Illinois 60608, abre la exhibición ‘Desplazamiento’ el 30 de septiembre y continúa hasta el 28 de octubre 2026.

La recepción de apertura será el 2 de octubre de 6 pm a 9 pm y la de cierre el 25 de octubre 2026 de 4 pm a 7 pm.

Esta exhibición toca el tema que muchos hispanos tienen en mente en Pilsen: el desplazamiento de población.

En esta ocasión, 13 artistas locales, muchos de ellos de Pilsen, interpretan el fenómeno del desplazamiento en su arte.

El desplazamiento y su fenómeno asociado que es la gentrificación ocurren cuando una clase más adinerada desplaza a una comunidad de menos recursos cuando los precios de la renta, las propiedades suben y los impuestos prediales suben. Al no poder con los gastos, la gente trabajadora es forzada a mudarse, es desplazada de su barrio original.

Los artistas que interpretan este fenómeno en sus piezas de arte son Alma Domínguez, Carlos Barberena, Chema Skandal, Granite Palumbo Amil, Hanah Abiad, Héctor Duarte, John Pitman Weber, Kanaan Kanaan, Mirtes Zwierzynski, René Arceo, Roberto Ferreyra, Oscar Romero y Saúl Aguirre. Más información: www.18casadecultura.com.

Uno de los grabados de Carlos Barberena que se exhiben en la Galería Prospectus, en Pilsen, Chicago. (Cortesía) Crédito: Cortesía

Galería Prospectus abre exhibición ‘De la tierra somos’ sobre inmigrantes

La Galería Prospectus, en 1210 W. 18th Street, Chicago, Illinois 60608, inaugura el 2 de octubre de 2026 de su exhibición “De la tierra somos”, una retrospectiva de los grabados en linóleo y madera del artista de origen nicaragüense Carlos Barberena.

La recepción será el sábado 3 de octubre de las 5 pm a las 10 pm. La entrada es gratuita y esta galería tiene su horario regular de 12 pm a 5 pm miércoles a domingo y por cita los lunes y los martes.

Esta interesante muestra de arte se pregunta cómo es que los trabajadores inmigrantes dejaron de ser trabajadores esenciales durante la pandemia de covid-19 para ser estigmatizados el año pasado como “criminales” y “terroristas domésticos” por funcionarios del gobierno federal.

Barberena, un talentoso artista, muestra con su arte diferentes facetas de los inmigrantes y el título de esta exhibicion nos recuerda al finado artista Carlos Cortez, quien en la década de 1990 defendió artísticamente la idea de que los inmigrantes no son “alienígenas” sino seres humanos.

Barberena, en esta ocasión, muestra para qué sirve el arte y usted lector podrá admirar su excelente grabado en donde una inmigrante pide “Abolir ICE”.

Para más información, llame a la Galería Prospectus al teléfono: 312-733-6132.

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