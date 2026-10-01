Gabino Palomares, entrañable y solidario titán del Canto Nuevo mexicano, falleció en la Ciudad de México

Desde temprano por la mañana del miércoles 30 de septiembre, la comunidad mexicana en Chicago se dio cuenta del fallecimiento del reconocido cantante y compositor Gabino Palomares

En un mensaje subido a su cuenta de WhatsApp, el músico, pintor y cantante Roberto Ferreyra informó de la muerte de Palomares a los 76 años.

“Con mucho pesar, queremos informarles, que mi padre Gabino Palomares falleció hace unos momentos, tras librar una difícil situacion de salud durante varias semanas”, dijo uno de los hijos del artista.

El mensaje se subió a la 1:35 pm hora de Chicago.

Palomares, al lado de figuras como Óscar Chávez, Amparo Ochoa y el grupo Los Folkloristas fundaron el género del Canto Nuevo en México.

A Palomares, nacido en Comonfort, estado de Guanajuato, México, el 26 de mayo del 1950, se le reconoce en México y en varios otros países como el autor de la canción ‘Maldición de Malinche’, compuesta en 1978.

La canción critica al “entreguismo” y el “malinchismo” dentro de la sociedad mexicana y castiga a los que alaban todo lo extranjero, pero “humillan” a los mexicanos de ascendencia originaria “como extraños por su tierra”.

El famoso cantautor, quien deja como legado más de 100 canciones de protesta y contenido social, era un frecuente visitante a la ciudad de Chicago en donde al parecer tiene y deja a muchos amigos y amistades.

“Yo lo traje la primera vez a Chicago en 1982”, recordó el activista Carlos Arango. “Y el tocó durante la campaña de Rudy Lozano”.

Después de ese primer viaje, Palomares siguió viniendo a Chicago como invitado de Arango y de otros activistas.

Su último concierto fue hace dos años en el centro Casa Michoacán en la comunidad rebelde de Pilsen.

“Hoy me notificaron que mi amigo del alma Gabino Palomares falleció”, dijo Arango a La Raza en un texto.

“El amigo que nos acompañó por tres décadas en el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, honrando a los Mártires de Chicago”, dijo Arango. “Gabino fue uno de los pilares de la canción de protesta, reconocido en América Latina y juglar que cantó en huelgas laborales en solidaridad. En sus andares compuso una canción llamada ‘El Indocumentado’”.

Tomas Ramírez, activista, dijo a La Raza que conoció a Palomares en México hace 40 años cuando él aún estaba en la universidad.

Su amistad creció tanto con el cantautor que Palomares se hospedaba por un mes a veces en la casa de Ramírez y su familia en Pilsen.

“Incluso de aquí en Chicago él viajaba a estados cercanos como Ohio a hacer presentaciones”, recordó Ramírez.

El activista Víctor Cortés dijo a La Raza que Gabino cada 1 de mayo los acompañaba al Cementerio Forest Home, afuera de Chicago, para visitar el monumento a los Mártires de Chicago.

Ahí ellos, incluyendo Palomares, entonaban canciones para honrar y recordar el sacrificio que los Mártires, que luchaban por la jornada de ocho horas, pagaron con sus vidas.

“Sí, me di cuenta hoy que Palomares había fallecido”, dijo Cortés. “Me dio mucho sentimiento. Él es el último baluarte de la Canción Nueva”.

Cortés dijo que en Chicago varios cantantes hispanos le rendirán Palomares un merecido homenaje en Pilsen y que se está planeando dicho evento para el próximo 16 de octubre.

Entre los artistas locales que le rendirán un homenaje figuran Ramon Merino, Gonzalo Córdova, Jesús Rojas y Luis Badillo.

Gina Gamboa, directora de La Casa de la Cultura en Pilsen, también recordó y alabó el trabajo longevo de Gabino Palomares de llevar su música a donde están las luchas de los que exigen justicia y dignidad.

“Sí es una perdida grande para toda la humanidad”, dijo Gamboa. “Tanto que se puede contar de Gabino en Chicago, que él siempre mantuvo mucha conexión con esta ciudad”.

“Tuve el honor de conocerlo en 1994 cuando vino por invitación de Daniel Soberanes”, recordó Gamboa. “Y por parte de Silvia Villa para un concierto en UIC”.

“Gabino disfrutaba de Chicago por su relación con muchos camaradas, con quienes se comprometía todos los años a pasar el 1 de mayo con marcha y visita al panteón donde están los Mártires de Haymarket”, mencionó Gamboa.

Los entrevistados dijeron que Palomares era una persona sociable, amistosa, sencilla pero comprometida a buscar un cambio social para crear a un mundo mejor para todos.

“Gabino se entregaba con su música y su persona, con atención y preocupación; no se negaba nunca a compartir sin importar cuánta gente había”, finalizó Gamboa.

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