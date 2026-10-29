Agente del FBI fuera de servicio mata a sujeto en Pilsen que disparaba contra personas inocentes

El Buró Federal de Investigación (FBI) determinó que un agente suyo tuvo que disparar contra un sujeto que estaba atacando con un arma de fuego a personas inocentes en Pilsen.

La FBI en un comunicado dijo que uno de sus agentes regresaba a casa en un auto oficial después de salir del trabajo el lunes 26 de octubre como a las 6:30 p.m. cuando el agente, que no ha sido identificado, observó a un sujeto disparando contra otras personas en las cercanías de las calles Union y 17.

Para prevenir la pérdida de vidas, según el FBI, el agente se detuvo y usando su arma de fuego disparó varias veces contra el sujeto, que luego fue identificado como Oscar Corrales, de 27 años.

Al llegar al lugar, los paramédicos a transportaron a Corrales, de origen venezolano, al Hospital Stroger, en donde fue pronunciado muerto.

“En un esfuerzo por detener la amenaza, el agente se enfrentó con su arma al individuo”, dijo un comunicado del FBI. “Se confirmó que el individuo (agresor) falleció”, dijo el FBI.

Medios de la ciudad reportaron que Corrales ya había sido arrestado en mayo y acusado de robar mercancía de una tienda Nordstrom.

Aparentemente, el mismo sujeto había sido detenido en la frontera con México, pero fue dejado en Libertad.

Otro medio reportó que el occiso traía un pasaporte guatemalteco pero que Corrales era originario de Venezuela.

Por otro lado, el concejal Byron Sigcho-López en una declaración a La Raza pidió una exhaustiva investigación en el caso.

“Le hago un llamado a la Procurador General y a la procuradora del Condado Cook a conducir una investigación independiente del tiroteo en el cual está envuelto el FBI en la muerte de Oscar Isaya Corrales de 27 años”, dijo el concejal Sigcho-López.

“Y además le estoy pidiendo al departamento de Policía de Chicago a que preserve toda evidencia, filmación de video y cualquier otra declaración de testigos en este caso”, reitero Sigcho-López, cuyo distrito incluye la escena de este incidente.

Sigcho-López dijo que le preocupaba que el agente del FBI continúo disparando al sujeto aun después que este estaba ya tirado en el piso con heridas en el pecho, ambos pies y el costado derecho.

El nombre del agente, de 41 años, no fue dado a conocer por el FBI.

Sigcho-López finalizó diciendo que este caso apunta a que Chicago revise bien los protocolos de cooperación entre las agencias federales y el gobierno de la misma ciudad.

“Esto ya no es solo sobre ICE”, dijo Sigcho-López. “La administracion de Trump está dictando cómo los agentes federales operan en nuestra ciudad, pero aquí en Chicago nadie está por encima de la ley”.

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