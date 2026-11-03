Votantes de Chicago aprueban exigir compensación federal por pérdidas económicas vinculadas a ICE

Los votantes de Chicago decidieron en las elecciones del 3 de noviembre que la ciudad debe buscar una compensación económica del gobierno federal por las pérdidas económicas y los costos de servicios públicos asociados con las operaciones de redadas migratorias y detenciones realizadas por la administración Trump, incluida la Operación Midway Blitz.

La pregunta consultiva en la boleta planteó si Chicago debe utilizar todos los medios legales disponibles para recuperar una compensación por la pérdida de ingresos fiscales, los costos de respuesta de seguridad pública y los servicios prestados a residentes y familias afectados por dichas operaciones.

El sí a esta pregunta obtuvo más del 80% de los votos, según datos preliminares de la agencia AP.

La consulta se presentó luego de que una investigación del Great Cities Institute de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) estimara que el aumento de las operaciones de control migratorio en el área de Chicago contribuyó a una reducción de aproximadamente $1,260 millones en gastos en comercios minoristas y restaurantes durante el primer año de mayor aplicación de las medidas migratorias. El estudio también calculó una pérdida de $107 millones en ingresos locales por impuestos sobre las ventas.

Los investigadores encontraron que los residentes de vecindarios con una proporción relativamente alta de personas nacidas en América Latina redujeron sus visitas a comercios y restaurantes en otras zonas del Condado de Cook tras el aumento de las operaciones migratorias. La disminución afectó la actividad comercial más allá de los vecindarios con una mayor concentración de inmigrantes.

Según el estudio del Great Cities Institute, las visitas a establecimientos minoristas entre distintas comunidades disminuyeron aproximadamente un 9%, mientras que las visitas a restaurantes cayeron cerca de un 10%. Para analizar los cambios en los patrones de desplazamiento y la actividad comercial en el condado de Cook, los investigadores utilizaron datos de movilidad recopilados a través de teléfonos celulares.

La Operación Midway Blitz, una iniciativa federal de control migratorio lanzada en el área de Chicago en 2025, atrajo amplia atención por sus redadas contra inmigrantes y las acciones represivas de agentes federales en contra de protestas ciudadanas.

La operación se convirtió en uno de los principales puntos de debate sobre las políticas migratorias de la administración Trump y sus efectos en las comunidades del área de Chicago.

Aunque la pregunta pidió a los votantes expresar si la ciudad debe buscar una compensación del gobierno federal por los daños económicos y los costos asociados con estas operaciones, su aprobación no obliga al gobierno federal a proporcionar una compensación ni establece un mecanismo para recuperar el dinero.

La mayoría de votos a favor a esta propuesta revela el respaldo de los residentes a que la ciudad emprenda esos esfuerzos.

Además de la pregunta relacionada con las operaciones de control migratorio, los votantes de Chicago encontraron otras consultas en sus boletas del 3 de noviembre, que también fueron aprobadas de acuerdo a datos preliminares de AP.

Entre ellas propuestas sobre el restablecimiento de la tecnología de detección de disparos, el desarrollo de un espacio permanente para festivales y eventos al aire libre, y medidas relacionadas con el financiamiento de la educación pública y las propiedades comerciales desocupadas.

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