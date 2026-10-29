Familias inmigrantes pueden participar en la Junta de Educación aunque no puedan votar: ALL Chicago

Para muchas familias latinas e inmigrantes de Chicago, la elección de la nueva Junta de Educación traerá un cambio importante, pero también una limitación: quienes no son ciudadanos estadounidenses no podrán votar en noviembre.

Sin embargo, eso no significa que no puedan tener voz en las decisiones que afectan a sus hijos y sus escuelas, según Carolina Estay, directora de Participación Comunitaria de la Academia para el Liderazgo Local (ALL Chicago).

“Yo animo a nuestra comunidad que no puede votar a entender que el voto es solamente una forma de involucrarse”, dijo Estay. “Es una forma importante de involucrarse y, desafortunadamente, nuestra comunidad inmigrante no puede votar. Pero… ¿qué más podemos hacer?”.

ALL Chicago creó la Brújula de Gobernanza (Governance Compass), un marco no partidista que busca ayudar a las familias a entender las responsabilidades de la nueva Junta de Educación y a dar seguimiento a su trabajo, tanto antes como después de las elecciones.

Chicago elegirá a los 21 miembros de la Junta de Educación el 3 de noviembre, completando la transición de una junta híbrida a una completamente electa. Los miembros electos comenzarán sus períodos en enero de 2027.

Estay dijo que el proyecto surgió después de más de un año de conversaciones con familias y organizaciones comunitarias. Durante esas conversaciones, ALL Chicago encontró que, mientras algunos grupos estaban muy informados sobre la transición, muchos padres todavía no sabían que Chicago tendría una junta escolar electa ni qué significaría ese cambio para sus comunidades.

“Hay mucha falta de información y conocimiento”, dijo Estay. “Tenemos el extremo de grupos que están súper informados sobre lo que está pasando, pero también tenemos a los padres comunes y corrientes, en su día a día, que realmente no sabían lo que estaba pasando”.

Las conversaciones con comunidades latinas e inmigrantes revelaron otra preocupación: muchas familias no sabían que solamente los ciudadanos estadounidenses podrán votar en esta elección.

Estay dijo que, cuando explicó la situación durante reuniones comunitarias, vio frustración y decepción entre algunos participantes.

Pero las conversaciones no terminaron ahí. Las familias comenzaron a preguntar qué podían hacer para participar aunque no pudieran votar.

Entre las opciones que identificaron están asistir a foros de candidatos, hacer preguntas directamente a quienes buscan un puesto en la junta y participar en las reuniones de la Junta de Educación.

Estay dijo que esa participación es especialmente importante porque la relación de las familias con la junta no termina el día de las elecciones.

“Las elecciones van a terminar, y entonces, ¿qué pasa después?”, dijo. “Los padres generalmente están involucrados durante todo el año”.

Presupuesto y estudiantes aprendices de inglés preocupan a padres

Además de la participación política y cívica, las familias que participaron en las conversaciones de ALL Chicago expresaron preocupaciones concretas sobre las escuelas.

Una de las principales fue el presupuesto de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) y si habrá suficientes recursos para atender las necesidades de los estudiantes que están aprendiendo inglés.

Estay dijo que la preocupación es aún mayor para estudiantes que son aprendices de inglés y que también tienen discapacidades o un Programa de Educación Individualizado (IEP).

“¿Vamos a tener suficiente presupuesto para contar con todos los maestros que necesitamos?”, dijo Estay al describir una de las preguntas que ha escuchado de los padres.

ALL Chicago trabajó con el Chicago Multilingual Parent Council y colaboró con el proyecto To&Through de la Universidad de Chicago para analizar datos sobre los estudiantes aprendices de inglés en el distrito.

A partir de ese trabajo, líderes de padres desarrollaron recomendaciones para CPS, incluidas propuestas relacionadas con el currículo, y las presentaron ante la Junta de Educación.

El proceso muestra cómo las familias pueden utilizar información y espacios públicos para exigir cambios, incluso cuando no pueden votar, dijo Estay.

“Pudieron abogar por todos los estudiantes que están aprendiendo inglés en el distrito”, dijo.

Una herramienta para entender y vigilar a la junta

La Brújula de Gobernanza fue creada precisamente para ayudar a la comunidad a entender qué debe hacer la junta y cómo puede evaluar su trabajo.

El marco coloca a los estudiantes en el centro y establece cinco principios para una gobernanza efectiva: establecer el rumbo, proteger los valores de la comunidad, exigir rendición de cuentas al sistema, ser transparentes y gobernar de manera colectiva.

Estay explicó que la junta tiene la responsabilidad de establecer una visión para los estudiantes, aprobar el presupuesto del distrito, contratar y evaluar al superintendente y aprobar las políticas de CPS.

“El trabajo es el qué, y la Brújula es el cómo”, dijo.

Por ejemplo, al analizar el presupuesto, las familias pueden preguntarse si las decisiones de gasto reflejan las prioridades que la comunidad ha identificado para los estudiantes.

La herramienta también puede ayudar a las familias a monitorear si la junta está cumpliendo con las metas que establece, si está supervisando adecuadamente al superintendente y si está siendo transparente sobre sus decisiones.

Para Estay, la participación de la comunidad es fundamental porque la junta será electa y tendrá que responder ante los residentes de Chicago.

La Brújula también recomienda que los miembros de la junta regresen continuamente a la comunidad para escuchar a las familias y comunicarles cómo avanzan las decisiones y las metas del distrito.

ALL Chicago organizará un seminario web en español el 22 de octubre a las 9 am para explicar a las familias la transición hacia una junta escolar completamente electa, las responsabilidades de sus miembros y cómo utilizar la Brújula de Gobernanza.

Estay dijo que el evento busca llenar un vacío de información para las familias hispanohablantes, especialmente porque gran parte de la información sobre la elección y los foros de candidatos está disponible principalmente en inglés.

“Estamos dando el espacio para primero aprender qué está pasando, cuál es el papel de la junta, y vamos a hablar sobre la Brújula y cómo las familias pueden utilizarla”, dijo Estay.

La organización es no partidista y espera que la herramienta siga siendo útil después de las elecciones.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al newsletter de La Raza y a nuestro canal de YouTube con el podcast ‘Voces abiertas’. Visita laraza.com/newsletter y youtube.com/larazachicago.