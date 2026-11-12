Pritzker insta al próximo Congreso a revertir políticas federales y proteger a los residentes de Illinois

Tras ganar un tercer mandato como gobernador de Illinois en las elecciones del 3 de noviembre, el gobernador JB Pritzker instó al próximo Congreso de Estados Unidos a actuar sobre unas 200 propuestas de políticas públicas destinadas a revertir cambios federales implementados durante la administración del presidente Donald Trump, restablecer fondos para programas esenciales y reducir los costos para las familias de Illinois.

Pritzker anunció la agenda “Fighting for Illinois: The Day One Agenda” (Luchando por Illinois: la agenda del primer día), junto a la vicegobernadora y senadora federal electa Juliana Stratton, la senadora federal Tammy Duckworth y líderes comunitarios, en Columbus Park, en el vecindario de Austin, en Chicago. Las propuestas buscan orientar el trabajo del 120° Congreso, que comienza el 3 de enero de 2027.

La agenda abarca la atención médica, la educación, la economía, la seguridad pública, la energía y la infraestructura. También plantea posibles medidas ejecutivas, iniciativas legislativas y cambios en el financiamiento federal.

“Los habitantes de Illinois no pueden darse el lujo de esperar”, dijo Pritzker. “Nuestra agenda del primer día ofrece una hoja de ruta audaz y práctica para gobernar, con 200 propuestas para reparar el daño causado por la administración Trump y, al mismo tiempo, construir un futuro en el que todos puedan disfrutar de la vida que tanto se han esforzado por construir”.

Inmigración

Varias propuestas abordan las medidas federales de control migratorio. Pritzker pide poner fin a las redadas migratorias indiscriminadas y las deportaciones masivas que, según su administración, se están llevando a cabo.

El estado pide al Congreso que limite los arrestos civiles de inmigrantes sin orden judicial, refuerce la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y exija a las autoridades federales que cooperen con las investigaciones estatales sobre presuntas conductas indebidas de agentes migratorios.

La agenda también propone establecer protecciones permanentes para lugares sensibles, como escuelas, centros de cuidado infantil, hospitales, lugares de culto, tribunales y centros de votación. Además, plantea limitar los acuerdos entre las autoridades federales y locales para la aplicación de las leyes migratorias bajo la Sección 287(g).

Según el documento, más de 8,000 personas habían sido arrestadas en Illinois desde el inicio de la administración Trump, y más del 75% no tenía condenas penales. Casi 4,000 arrestos ocurrieron durante la Operación Midway Blitz, indicó el estado.

Otras propuestas buscan restablecer las protecciones humanitarias para inmigrantes y refugiados, crear una vía hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y los inmigrantes indocumentados que llevan mucho tiempo viviendo en el país, ampliar el acceso a permisos de trabajo y fortalecer los programas de reasentamiento de refugiados.

Stratton dijo que las propuestas reflejan el compromiso del estado de proteger a sus residentes contra la discriminación.

“La administración Trump ha dejado claro que sus valores están arraigados en los caprichos y las opiniones de odio de unos pocos”, dijo Stratton. “Hoy nos aseguramos de que los principios de Illinois, sobre todo, la compasión hacia todos y sin discriminación, lleguen directamente a las puertas del Capitolio”.

Atención médica y asistencia alimentaria

La agenda también busca revertir cambios federales en Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que proporciona ayuda alimentaria a hogares de bajos ingresos que cumplen con los requisitos.

El documento pide al Congreso que derogue los recortes y los nuevos requisitos de elegibilidad establecidos bajo la ley H.R. 1, incluidos los requisitos laborales para Medicaid, las revisiones de elegibilidad más frecuentes y la ampliación de los requisitos laborales y de presentación de informes para los beneficiarios de SNAP.

Según el análisis del estado, casi 450,000 participantes de SNAP en Illinois se ven afectados por los nuevos requisitos laborales y de presentación de informes. Más de 15,000 adultos mayores de Illinois perdieron sus beneficios de SNAP durante el primer mes de implementación de los cambios, señala el documento.

El estado calcula que derogar los requisitos laborales de Medicaid establecidos por la ley protegería la cobertura médica de 700,000 adultos de bajos ingresos en Illinois. Está previsto que esos requisitos entren en vigor el 1 de enero de 2027.

Otras propuestas relacionadas con la atención médica incluyen restablecer los créditos fiscales ampliados para las primas de los seguros médicos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), proteger el acceso a los servicios de salud reproductiva y recuperar fondos y personal para agencias federales de salud, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La agenda también pide mayor apoyo para los adultos mayores y las personas con discapacidades que dependen de servicios de atención en el hogar y en la comunidad.

Educación y economía

En materia de educación, Pritzker pide que el Departamento de Educación de Estados Unidos recupere su plena capacidad operativa y que se proteja el apoyo federal para estudiantes y escuelas.

Las propuestas incluyen ampliar las becas Pell para estudiantes universitarios de bajos ingresos, restablecer el programa de préstamos estudiantiles Grad PLUS y recuperar opciones de pago de préstamos estudiantiles más asequibles.

El estado también quiere que el Congreso proteja los fondos de Head Start y el apoyo federal al Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Illinois, que ayuda a familias elegibles a pagar servicios de cuidado infantil.

La agenda también pide restablecer la supervisión federal de la educación especial, reactivar el programa nacional de Escuelas Blue Ribbon y proteger la exención fiscal para la condonación de préstamos estudiantiles.

Pritzker también busca alivio económico para los consumidores afectados por los aranceles impuestos por Trump, además de apoyo federal para pequeñas empresas, agricultores y proyectos de infraestructura.

La agenda propone aprobar una ley para devolver a los consumidores los pagos de aranceles recaudados ilegalmente. El estado sostiene que las familias y las empresas terminaron absorbiendo esos costos más elevados. Pritzker había pedido anteriormente un alivio de $1,700 por hogar en Illinois, lo que representaría unos $8,700 millones en todo el estado, según el documento.

El estado también propone ampliar la asistencia federal para ayudar a reabrir la antigua planta procesadora de carne de res de Tyson Foods en Joslin, bajo la operación de una empresa independiente. El cierre de las instalaciones dejó sin empleo a más de 2,500 trabajadores, según el estado.

Otras prioridades económicas incluyen ampliar el acceso a la gasolina E15 durante todo el año, apoyar programas de conservación agrícola, financiar centros de desarrollo para pequeñas empresas e impedir que prestamistas con altas tasas de interés adquieran bancos para eludir los límites estatales a las tasas de interés.

Infraestructura y seguridad pública

Las propuestas sobre infraestructura y seguridad pública incluyen restablecer $20 millones en fondos federales para proyectos de gestión de carbono en Illinois, mantener los requisitos de fabricación nacional para los equipos de carga de vehículos eléctricos e impedir que se cancelen subvenciones para proyectos de transporte debido a cambios en las prioridades de las agencias federales.

El estado también pide al Congreso que financie por completo el Proyecto de la Vía Interlacustre de Brandon Road, diseñado para impedir que la carpa invasora llegue a los Grandes Lagos. Otras propuestas incluyen crear un programa federal para reemplazar las tuberías de servicio de agua que contienen plomo, fortalecer las subvenciones de ciberseguridad para los gobiernos estatales y locales, y otorgar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) autoridad explícita para regular las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además de las aproximadamente 200 propuestas de la agenda, Pritzker reiteró sus llamados al Congreso para aumentar el salario mínimo federal, establecer un sistema universal de atención médica y cuidado infantil, aprobar una reforma migratoria integral, implementar medidas de protección frente a la inteligencia artificial y codificar en la ley federal el derecho al aborto.

Duckworth dijo que los demócratas se centrarían en reducir los costos para las familias, incluidos los gastos de servicios públicos, alimentos, atención médica y cuidado infantil.

“La gente envió un mensaje claro y contundente: está harta del caos, los costos más altos y la corrupción que vienen de esta Casa Blanca”, dijo Duckworth.

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