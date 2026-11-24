Dos fiscales del Condado de Cook revelaron más detalles del incidente de ‘rabia al volante’ en el área de Brighton Park en el que Rosa Hernández Rivera murió baleada dentro de su automóvil a manos de otro conductor en un suceso registrado la mañana del 22 de octubre de 2026.

Durante una audiencia el pasado 20 de noviembre para el arrestado William Pipkin, los fiscales dijeron que Pikin, de 45 años, iba manejando el 22 de octubre junto a su novia como parte de su trabajo de entrega de comida a domicilio para la empresa DoorDash.

Durante el trayecto en su automóvil, Pipkin y su novia, quien no fue identificada, comenzaron a discutir sobre la supuesta infidelidad de Pipkin a su pareja.

El acusado manejaba un Nissan gris y cuando pasó un vehículo de transporte del Hospital Mount Sinai, Pipkin trato de evadirlo, pero terminó enfrentado en la dirección equivocada.

Rosar Hernández, de 32 años, y su esposo y dos de sus niños iban pasando en su automóvil por la calle 50 y la Avenida California y vieron lo que Pipkin había hecho: encarar a su vehículo en la dirección equivocada.

Entonces Pipkin esperó al auto de la víctima en la calle 47 y manejando hacia el lado del pasajero este sujeto disparó su arma impactando a Rosa Hernández en la cabeza.

El incidente ocurrió en la calle 47 y Avenida Western en Brighton Park. Hernández Rivera falleció de sus heridas dos semanas después en el hospital Mount Sinai.

A Pipkin se le acusó de homicidio en primer grado y un juez ordenó que Pipkin permanezca detenido hasta la fecha de su juicio.

Los fiscales además informaron el historial previo de Pipkin, el cual incluye haber sido sentenciado a prisión cinco veces, tres por robo y dos por posesión de sustancias controladas.

Pipkin además tiene en su historial varias violaciones de tráfico y dos incidentes de chocar con propiedad privada.

La próxima cita en la corte para Pipkin está fijada para el 9 de diciembre de este año 2026.

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