Un popular café en la comunidad de West Humboldt Park cerró sus puertas al parecer indefinidamente después que un día antes los empleados se salieron de su trabajo debido a información que circuló alegando que uno de los dueños del establecimiento trabaja para la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).

Un letrero afuera de Tasa Coffee Roasters, ubicado en 4136 W. North Avenue, en West Humboldt Park, indicaba que el negocio “está cerrado permanentemente”.

Sacudidos por las alegaciones de que Pierre Márquez, uno de sus fundadores, aparentemente trabaja para ICE, los empleados acudieron a protestar y ponerse al lado de la comunidad.

La otra persona que fundó Tasa Coffee Roasters es Jackie Márquez, esposa de Pierre Márquez.

El café abrió sus puertas el 2 de septiembre de 2022. Aparte de café, que se tuesta ahí mismo, Tasa Coffee Roasters además vendía comida como tortas cubanas y empanadas.

En una noticia del 30 de septiembre de 2022, el medio informativo en línea Block Club Chicago escribió una nota sobre la apertura del café.

Ahí se mencionó que Tasa Coffee Roasters recibió $230,000 dólares en subsidios de la Ciudad de Chicago provenientes del programa llamado Neighborhood Opportunity Fund.

En la nota de apertura se dijo que la dueña mencionó que “este vecindario merece su propio buen café”.

El interés de la pareja Márquez por abrir un café, se mencionó, surgió después de la compra de una tostadora de café para el hogar que le costó $200 dólares a Pierre Márquez.

Jackie y Pierre Márquez dijeron a Block Club Chicago que ellos son hijos de inmigrantes mexicanos y que su gusto por el café surgió de estar sentados en la mesa platicando con sus familiares y “creando recuerdos o memorias”.

Esta semana, varios de los empleados y gente de la comunidad protestaron contra la presencia de ICE en las comunidades inmigrantes.

Algunos clientes del café que viven en la comunidad de West Humboldt Park dijeron a los medios que “se sienten traicionados” por el hecho que Pierre Márquez es aparentemente un empleado de ICE.

Los trabajadores de Tasa Coffee Roasters y otros residentes del área dijeron que ellos se dieron cuenta de la alegación y supuesta conexión de Pierre Márquez con ICE a través de Reddit, una red social.

Por su parte, Jackie Márquez les dijo a los medios que ella es “la única dueña” del café y agregó que ella no está de acuerdo “con la actual política de Inmigración”.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijo a varios medios de Chicago que ellos no pueden comentar ni afirmar si Márquez es o no un empleado de ICE. En una investigación realizada al respecto, la radio WBEZ y el periódico Chicago Sun-Times no han podido confirmar de modo independiente, hasta el momento de redactar esta nota, que Pierre Márquez, esposo de Jackie Márquez, sea o haya sido empleado de ICE, aunque sí revisaron documentos en los que se indica que una persona de ese nombre ha sido empleada por ICE.

Los empleados de Tasa Coffee Roasters dejaron sus trabajos al conocer las alegaciones en torno a Pierre Márquez y carteles llamando a boicotear este negocio aparecieron en sus alrededores. En un comunicado, los trabajadores del café dijeron que no tenían conocimiento previo de la presunta relación de Pierre Márquez con ICE y dijeron no estar del lado de esa agencia y que no apoyan sus acciones.

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