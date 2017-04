Sofía Vergara participa en película animada prestando su voz a un emoji muy singular

La colombiana dice que todos le dicen que se parece al emoticono

El próximo proyecto cinematográfico de Sofía Vergara será como dobladora de voz en la nueva película “The Emoji Movie”, en la que se encargará de dar vida con su expresivo acento al popular emoticono de la bailarina de flamenco.

“Me pareció que era el papel perfecto para mí porque todo el mundo me dice siempre que les recuerdo mucho a ella. Es un personaje que siempre está bailando flamenco: por las mañanas al levantarse, mientras come, mientras duerme… Hace que las pequeñas cosas como conducir o maquillarse le resulten muy complicadas”, ha confirmado la colombiana en una entrevista a People.

Excited to be Flamenco Dancer in @emojimovie 💃🏻💃🏻💃🏻!!! #emojimovie A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Apr 18, 2017 at 12:21pm PDT

A diferencia del emoticono que todos estamos acostumbrados a utilizar en nuestros teléfonos móviles, el personaje de Sofía lucirá un vestido negro, no rojo, y sujetará una rosa entre los dientes en su versión para la gran pantalla, que llegará a los cines el próximo mes de agosto.

La cinta de animación -que contará además con Patrick Stewart, TJ Miller e Ilana Glazer– girará en torno a las aventuras de los emoticonos de la ciudad de Textopolis, en la que todos habitantes poseen una única expresión facial a excepción de Gene, que es capaz de reflejar distintos estados de ánimos. Decidido a encajar con el resto de sus compañeros, el protagonista se embarcará en una aventura a través de las aplicaciones del móvil de un joven, en busca del código para solucionar su problema.