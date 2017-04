Canelo y Chávez Jr. frente a frente se dijeron de todo y se calentó más la pelea

Los pugilistas mexicanos se encontraron en el tradicional program Face Off With Max Kellerman de HBO y se dieron con todo

Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. solucionarán sus diferencias arriba del ring en exactamente una semana.

Tanto el tapatío como el sinaloense se han encargado de calentar lo que promete ser una mega pelea el próximo 6 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Se han dicho de todo durante la promoción del combate, desde sus campamentos, y esta vez no fue diferente cuando se sentaron mirándose a los ojos en el programa Face Off With Max Kellerman de HBO.

La primera pregunta fue para Chávez Jr.

“¿Cómo está Canelo, la más grande estrella del boxeo mexicano ahora, reprensetando a al boxeo mexicano?”, lanzó Kellerman al Junior.

“Lo está representando bien, es un buen campeón, pero creo que tiene que pelear con mejores boxeadores de su peso”, respondió Chávez, que argumentó que el tapatío se ha enfrentado solo a boxeadores más chicos que él como Mayweather y Cotto.

Luego, Kellerman preguntó a Canelo.

“Él (Chávez) era, quizá, la estrella más grande del boxeo mexicano antes que tú, ¿cómo representó al boxeo mexicano?

“Ay, qué puedo decir. Él nunca representó a México. Él nunca fue un digno representante de México, estaba en el camino para serlo, pero llegó a un punto que no le dio para más”, respondió Canelo, que después contraatacó diciendo que ha peleado con los mejores peleadores en la división que estaba.

Tras hablar de sus respectivas carreras, el peso pactado y discutir a sus rivales pasados, las cosas se fueron calentando, hasta que Kellerman le preguntó a Canelo si respetaba al Junior como a su padre, Julio César Chávez, a quien Álvarez se refiere como el mejor campéon mexicano de la historia.

“Para mí en lo personal no ha hecho nada, con lo que ha hecho con su carrera… no puedo respetar a un deportista como él”, respondió el Canelo.

Mira el video completo, no te lo puedes perder.