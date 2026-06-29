Las implicaciones para personas con green card del fallo de la Corte Suprema y otras presiones contra los inmigrantes

Una decisión histórica de la Corte Suprema que amplía la discreción de los agentes migratorios sobre ciertos residentes permanentes legales, las persistentes críticas de la comunidad al historial migratorio del expresidente Barack Obama y actuaciones memorables en la Copa Mundial de la FIFA fueron algunos de los temas abordados en el más reciente episodio de ‘Voces Abiertas con Jesús Del Toro’, el videopodcast en español producido por La Raza en youtube.com/larazachicago.

La Corte Suprema amplía la discrecionalidad de los agentes sobre los residentes permanentes

La Corte Suprema de Estados Unidos falló hace unos días, por seis votos contra tres, en el caso Blanche v. Law, que implica que ciertos residentes permanentes legales no tienen derecho automático a reingresar de inmediato al país, pues el máximo tribunal determinó avalar que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tengan discreción para negar o condicionar la admisión de ciertas personas con residencia permanente en los puertos de entrada, sin que tengan que conocer todo el caso de la persona en cuestión e incluso antes de que un tribunal resuelva los cargos pendientes en su contra.

El periodista especializado en inmigración Jesús García, invitado al programa, explicó que la decisión significa que los agentes podrán actuar con base en información incompleta sobre el historial legal de una persona.

“Lo que está haciendo el máximo tribunal señalando que los agentes [de Inmigración] no tienen primero que conocer todo el caso de una persona en particular que tenga una green card”, dijo García. “Ellos tienen en su sistema que esta persona ya no podría ser admisible de estar en los Estados Unidos. Ellos pueden tomar esa determinación”.

El caso involucró a un residente permanente que, tras regresar de un viaje al extranjero, fue reclasificado de titular de una residencia permanente a una libertad condicional migratoria (parole) debido a acusaciones de fraude que aún no habían sido resueltas, perdiendo así las protecciones de su residencia.

En su voto disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que la decisión podría afectar a más de 12 millones de personas con residencia permanente si viajan al extranjero.

La Casa Blanca busca limitar el habeas corpus para inmigrantes indocumentados

El gobierno del presidente Donald Trump también busca argumentar ante la Corte Suprema que el habeas corpus, el derecho constitucional que obliga al gobierno a justificar la detención de una persona ante un juez, no aplica a los inmigrantes indocumentados, explicó García.

Según el experto, el principal impulsor de esta postura ha sido Stephen Miller, asesor principal de la Casa Blanca y subjefe de gabinete, luego de que la administración ha perdido repetidamente impugnaciones relacionadas con el habeas corpus en tribunales de inmigración.

“El gobierno del presidente Donald Trump ha señalado que la figura del habeas corpus no se aplica para todas las personas en Estados Unidos, sino solamente para los estadounidenses, no para los inmigrantes indocumentados”, dijo García.

El conductor Jesús Del Toro agregó que el habeas corpus es reconocido como un derecho humano fundamental en el derecho internacional y advirtió que debilitarlo para un grupo de personas pone en riesgo libertades civiles más amplias.

Abre el Centro Presidencial Obama entre críticas de la comunidad inmigrante

El Centro Presidencial Obama abrió oficialmente sus puertas en Jackson Park, en Chicago, con un museo, una biblioteca pública, archivos digitalizados de la administración Obama, espacios para convenciones, una cancha de baloncesto con medidas reglamentarias de la NBA, jardines y áreas de juegos para niños.

Sin embargo, junto con la inauguración persisten dos críticas importantes, dijo Del Toro.

Residentes del South Side continúan expresando preocupación por el posible aumento en los impuestos a la propiedad y el desplazamiento de familias que han vivido durante años en la zona.

Al mismo tiempo, para muchos activistas latinos y defensores de los inmigrantes, la apertura del centro ha reavivado las críticas al historial migratorio del expresidente Barack Obama.

Aunque durante su primer mandato contó con mayorías demócratas en el Congreso, Obama no logró concretar la prometida reforma migratoria integral con una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados.

Además, su administración llevó a cabo un elevado número de deportaciones que, según algunas mediciones, supera incluso las registradas durante administraciones posteriores, incluida la de Donald Trump.

Activistas “le reprochan de nuevo a su gobierno que realizó una gran cantidad de deportaciones. Cuantitativamente, pues al parecer siguen siendo más las que se dieron durante su mandato que en los mandatos posteriores, considerando que en los posteriores están incluidos los de Donald Trump”, comentó Del Toro.

Aunque el programa DACA brindó protección temporal a los Dreamers y fue un avance significativo del gobierno de Obama, actualmente enfrenta desafíos legales y muchos defensores de los inmigrantes consideran que nunca sustituyó la reforma migratoria amplia que Obama había prometido.

Dos figuras brillan en un Mundial que supera las expectativas

El analista deportivo Ricardo López Juárez dijo que la Copa Mundial de la FIFA, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, ha superado las expectativas, con estadios llenos y partidos de alto nivel que han generado gran entusiasmo desde el inicio del torneo.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales al superar al alemán Miroslav Klose. Por su parte, Kylian Mbappé se colocó con sus goles como el segundo máximo anotador histórico del torneo.

López Juárez dijo que Francia es la principal favorita para conquistar el campeonato.

Sobre la selección mexicana, López Juárez opinó que “México no tiene un super equipo pero viene de menos a más y eso es lo más importante”.

López Juárez agregó que la selección mexicana todavía no ha recibido goles y que aún tiene margen para mejorar de cara a su duelo ante la selección de Ecuador en dieciseisavos de final.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.