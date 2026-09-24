Organizaciones comunitarias y sindicato de maestros dicen no a cierre de escuelas públicas en Chicago

Líderes comunitarios y educadores hicieron un llamado a la Junta de Educación de Chicago para que no cierre más escuelas públicas y exigieron que los miembros de esa entidad que consideren establecer un moratorio a dichos cierres.

La última vez que 50 escuelas públicas fueron cerradas fue en 2013 bajo la administración del entonces alcalde Rahm Emmanuel.

Dicha acción creo tensión e incertidumbre en la población estudiantil afroamericana y latina y en sus comunidades.

Las organizaciones presentes en la protesta, realizada afuera de las oficinas de la Junta de Educación en 42 W. Madison en el centro de la ciudad, fueron Northside Action for Justice (NA4J), Kenwood Oakland Community Organization (KOCO) y Mothers Oppose to Violence Everywhere (MOVE);

También estuvieron presentes miembros del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU).

En un comunicado, CTU mencionó que el candidato a alcalde Alexi Giannoulias declaró hace unas semanas, cuando anunció su candidatura, que él piensa cerrar unas 45 escuelas que, dijo, “están con más sillas vacías que estudiantes”.

Giannoulias dijo al diario Chicago Sun Times que cuando se cerraron 50 escuelas públicas en 2013, lo hicieron sin consultar a las comunidades afroamericanos y latinas. Giannoulias dijo que él lo hará con previa consulta y participación de las dos comunidades.

Miembros de CTU dijeron que dichas comunidades “aún estan viviendo con el daño: edificios vacíos, viajes a escuelas más lejos y menos seguras y relaciones rotas entre padres y escuelas públicas”. También afirmaron frente a las oficinas de la Junta de Educación que la respuesta o solución a planteles con pocos estudiantes es invertir más en las escuelas comunitarias y que los miembros electos de la Junta de Educación merecen más tiempo y espacio para desarrollar un plan para las escuelas con pocos estudiantes.

Hilario Domínguez, candidato a presidente de la Junta de Educación, envió un comentario a La Raza sobre esta problemática.

“Yo ya ayudé a detener lo que hubiera sido el cierre de escuelas más grande en la comunidad latina”, dijo Dominguez. “Cuando operadores privados trataron de cerrar las escuelas Acero, yo me opuse y me mantuve con la comunidad para mantener esas escuelas abiertas”.

Domínguez agregó que la educación es a veces la única herencia y lo único que nosotros les damos a nuestros hijos.

“Como futuro presidente de la Junta de Educación yo no dejaré que nadie cierre más escuelas y le quite esa herencia a nuestras familias”, añadió Domínguez.

Domínguez enfatizo que los datos muestras que cerrar escuelas no funciona. “Cerrar escuelas daña a los niños y causa más violencia”, finalizó.

CTU ha dado su respaldo a las candidaturas de Domínguez a la presidencia de la Junta de Educación y a la reelección de Brandon Johnson como alcalde de Chicago.

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