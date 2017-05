Cinco razones para tener una cámara en tu auto

Las cámaras para auto (dash cams) se están consolidando como una manera posible de proteger tu auto y ayudar a presentar un reclamo más firme ante el seguro

Estás manejando tranquilo cuando, de repente, una camioneta pequeña te roza en la puerta del pasajero y se lleva tu espejo retrovisor. Te late fuerte el corazón y ambos se detienen, en ese momento el otro conductor te empieza a gritar que viraste bruscamente a su carril —cuando tú sabes perfectamente bien que no fue así. Ahora se trata de tu palabra contra la de él. Pensando en el dolor de cabeza que te causará llenar el reporte policiaco y discutir por el reclamo del seguro, te lamentas: «¡Si tan solo tuviera un video!».

Bueno, ahora puedes. Las cámaras para auto son videocámaras pequeñas (cuyo precio va de los $50 a más de $200) que se pueden montar en el tablero o parabrisas del auto para grabar lo que sucede delante del vehículo. Los modelos más avanzados también pueden grabar audio y video en el interior y video en la parte posterior del auto, e incluso pueden reproducir la grabación en tu espejo retrovisor o transmitirla por Internet. (Mira nuestras reseñas de modelos populares y nuestra opinión sobre las funciones de las cámaras para autos, ambos a continuación.)

En Estados Unidos los cargamentos mayoristas de estos centinelas digitales están creciendo sin parar, debido en gran parte a la caída de los precios y una mayor conciencia entre los consumidores. Según la Asociación de Tecnología de Consumo, subieron un 10% en 2016, y se proyecta que aumentarán un 15% más en 2017 y generarán ganancias anuales por $68 millones. “Describiría el crecimiento en la venta de cámaras para auto como enérgico, pero se trata de una categoría de nicho”, afirma Steve Koenig, director sénior de investigación de mercado de CTA.

“Por ahora, las cámaras para auto que se pegan en el parabrisas son las más populares”, afirma Carl Mathews, director sénior de merchandising móvil de Crutchfield, uno de los distribuidores de productos electrónicos con las calificaciones más altas entre los lectores de Consumer Reports. (Algunos estados prohíben que se adhieran dispositivos al parabrisas. Asegúrate de consultar las leyes locales antes de hacer una compra). “Pero también estamos observando un crecimiento en la venta de productos que integran las cámaras para auto a unidades de navegación portátiles y espejos retrovisores que sirven también como pantallas de las cámaras traseras”. Los clientes de Crutchfield pagan, en promedio, $150 por una cámara para auto, asegura Mathews.

Tomar imágenes o grabar videos en lugares públicos es un derecho que protege la Primera Enmienda Constitucional; de modo que, en general, es legal usar una cámara para auto para grabar lo que suceda fuera del auto en las calles públicas, siempre que no se viole ninguna ley ni se interfiera en tareas de tráfico, policiales o de rescate. La grabación dentro del auto es otra cosa: Los conductores con cámaras para auto que pueden grabar audio adentro del auto deben saber que en muchos estados es ilegal grabar conversaciones sin informarlo antes a todas las partes. Dicho de otro modo, depende del conductor notificar a todos los pasajeros que están siendo grabados. (Como alternativa, puedes simplemente deshabilitar el micrófono).

Para ayudarte a decidir si vale la pena invertir en una cámara, aquí hay 5 de los motivos principales por los que la gente las compra, junto con nuestras reseñas de algunos modelos populares y características que creemos que deberías buscar:

1. Pruebas para reclamos de seguro

«Al principio, pensé que las cámaras para auto parecían unos estupendos juguetes», afirma Rob Sanders, estudiante universitario en Utah. Pero Sanders explica que dejó de pensar en las cámaras para auto como juguetes cuando fue testigo de un serio accidente en la autopista donde el conductor que lo causó huyó. «Me di cuenta de que si yo hubiera sido el accidentado, no habría tenido pruebas para presentarle a mi seguro ni a la policía. Tener una cámara para auto me da tranquilidad. Sé que si alguien me choca, se lo podré probar a una empresa de seguro».

Actualmente, las aseguradoras no ofrecen descuentos en las primas para los dueños de cámaras para auto; pero analizarán las imágenes del accidente tomadas con la cámara, tal como aceptan fotos tomadas en el momento con un teléfono móvil. Las imágenes de la cámara para auto son más confiables que las descripciones de los testigos y pueden resultar sumamente útiles para la compañía de seguro al determinar la responsabilidad.

«Las aseguradoras siempre están dispuestas a recibir información adicional acerca de cómo se produjo el siniestro de uno de sus asegurados. Así, a las aseguradoras les gusta en general que una persona particular presente imágenes de una cámara para auto a fin de colaborar con un reclamo», expresó Michael Barry, vocero del Insurance Information Institute (Instituto de Información de Seguros), en una declaración. De manera similar, el teniente de policía de East Haven, Conn., Joseph Murgo, afirma que la proliferación de las cámaras para auto facilita la tarea de la policía en cuanto a la investigación de incidentes de tránsito de todo tipo al permitir la documentación de las declaraciones de los testigos y la presentación de pruebas ante los tribunales.

Sanders, el estudiante universitario, señaló que gracias a que su cámara para auto graba audios adentro del vehículo, puede decir en voz alta el número de patente de otro vehículo y describirlo, incluso si no se ve en las imágenes; esta información se podría utilizar para presentar una denuncia ante la policía o asistir en las interacciones con las compañías de seguro. Sin embargo, insistimos, aquellos que tengan una cámara que grabe audio adentro del auto deben saber si su estado les exige que les informen a sus pasajeros que están siendo grabados.

2. Protector silencioso

Los urbanitas que estacionan su auto en la calle están recurriendo a las cámaras para auto como medida de protección contra robos y actos de vandalismo. Algunos de los modelos más costosos, que graban en 360 grados, cuentan con un sensor de impacto y pueden avisarle al dueño si le sucede algo al auto, son los más idóneos para esta tarea. Una vez que se activa el sensor de impacto con autogiro, la cámara crea un archivo de «incidente» independiente que graba el video desde un momento antes del impacto y sigue grabando entre 1 y 5 minutos después —imágenes que pueden ser fundamentales para una investigación policial si alguien entra al auto ilegalmente o si lo chocan mientras está estacionado.

3. Corroboración mediante video

Las cámaras para auto también pueden ofrecer pruebas sólidas de tu inocencia.

Unas semanas después de conducir por Pennsylvania, Adam Osmond, uno de nuestros lectores, recibió una multa por correo por no pagar un peaje. Osmond se negó con éxito a pagar el cargo porque no solo tenía imágenes de él mismo pagando el peaje sino también la grabación de la conversación que mantuvo con el empleado del peaje.

No obstante, debes recordar que tu grabación puede, potencialmente, ser usada en tu contra. Por ejemplo, en algunos estados, si tu cámara para auto documenta que superaste el límite de velocidad, podrían considerarte parcialmente responsable de un accidente, incluso si el otro conductor fue el principal culpable.

4. Un testigo confiable

El interés en las cámaras para auto también ha sido alimentado por videos de automovilistas que tuvieron altercados con la policía e informes de incidentes de conductores de minorías que fueron detenidos sin motivo alguno. Estudios como el del Análisis de Datos de Detenciones de Vehículos y Conclusiones de 2016 del Racial Profiling Prohibition Project (Proyecto de Prohibición de la Caracterización Racial) de Connecticut sugieren que algunos conductores tienen motivos para preocuparse: En algunas ciudades del estudio, el índice de detenciones de vehículos entre minorías fue significativamente mayor durante el día que en la noche, cuando podría ser más difícil identificar el tono de piel del conductor. Las cámaras pueden funcionar como testigos imparciales en discusiones sobre la caracterización racial porque, como expresa el Oficial Murgo, «Las emociones quedan capturadas. Las cámaras no ven el color de la piel».

Es legal usar una cámara para auto a fin de documentar interacciones con la policía durante una detención vehicular, pero te recomendamos que le informes a cualquier miembro de la policía que está siendo grabado, de la misma forma en que debes informárselo a los ocupantes de tu auto. «Todos tienden a comportarse mejor cuando saben que los graba una cámara», afirma el Oficial Murgo.

5. Seguridad personal

Algunas cámaras pueden funcionar como una medida de seguridad adicional si se te acerca un extraño cuando estás estacionado y solo en un espacio de estacionamiento o detenido en una intersección.

Los modelos de cámara para auto con vista panorámica pueden obtener una imagen de los perturbadores intrusos, sin importar la dirección desde donde se acerquen. Los modelos que se conectan por cable a la batería del vehículo o que tienen una batería interna pueden documentar cualquier encuentro, incluso si el auto no está en marcha.

Cámaras indiscretas

Para tener experiencia de primera mano con los diferentes tipos de cámara para auto, compramos 5 modelos diferentes y los instalamos en nuestra flota de vehículos de prueba, de modo que el equipo del Centro de Pruebas Automovilísticas de CR pudiera probarlos durante varias semanas. El personal automotor registró sus ideas e impresiones acerca de cada dispositivo en un registro para poder decidir cuál se ajusta mejor a tus necesidades.

Auto-Vox M2 Características Opinión de CR $130 • Cámaras delantera y trasera Esta cámara para auto, que guarda automáticamente el video cuando detecta un impacto, se coloca encima del espejo retrovisor y muestra lo que graba la cámara en la parte izquierda del espejo. De noche, la imagen del espejo brilla mucho, lo que puede causar distracción. A la inversa, con la luz del sol, la imagen puede perder nitidez. Con mucha lluvia, la vista externa de la cámara se oscureció algunas veces. Tuvimos interferencia en radio FM cuando se conectó el sistema a la toma de 12 voltios; esto desapareció al utilizar la batería interna de la cámara. • Pantalla a color • Grabación con calidad Full HD • Sensor de impacto Instalación: Instalación por parte de un usuario avanzado o un profesional BlackVue DR450-1CH Características Opinión de CR $120 con tarjeta de memora de 16 GB • Cámara delantera giratoria Una de las favoritas entre el personal porque es sencilla y no distrae. Esta pequeña cámara para auto se puede montar de manera discreta detrás del espejo retrovisor y no tiene una pantalla que mire hacia el interior del auto. La grabación en bucle quiere decir que sobrescribe automáticamente los archivos más antiguos cuando la memoria está llena. De manera opcional, se puede conectar una antena externa de GPS a la unidad para brindar detalles de ubicación y velocidad. • Sin pantalla • Grabación con calidad Full HD • Registro de velocidad y ubicación por GPS • Funcionalidad con poca luz Instalación: Se recomienda la instalación por parte de un profesional Cámara doble Cobra CDR 895 D Características Opinión de CR $200 • Cámaras delantera y trasera La cámara delantera graba en alta definición; la cámara trasera se puede ubicar de modo tal que grabe lo que sucede en el interior del auto, o se puede configurar como una cámara externa. Si bien el video de más baja calidad de la cámara trasera puede no ser tan claro como para leer las placas de los autos, es mejor que no tener ninguna cámara. La pantalla que muestra el video distrae un poco, pero la pantalla partida que muestra tanto la cámara delantera como la trasera es una buena función. El sistema marca de manera clara la hora y fecha de la grabación, lo que hace más fácil encontrar un evento. • Pantalla a color de 2 pulgadas • Grabación con calidad Full HD en la cámara delantera • Aviso de desvío del carril • Aviso de choque frontal • Modo estacionamiento Instalación: Instalación por parte de un usuario avanzado o un profesional Ragu 2.7 Características Opinión de CR $70 • Cámara delantera Observamos que esta cámara de precio accesible contaba con una imagen muy clara, tanto de día como de noche. Además, el soporte de montaje te permite ajustar fácilmente las preferencias de grabación. Aun así, una cámara tan económica tiene algunas desventajas obvias. Los botones laterales pueden vibrar e interferir en la grabación de sonido; el menú es difícil de leer; y el montaje de la cámara se siente endeble, como si fuera a desgastarse pronto. • Pantalla de 2.7 pulgadas • Grabación con calidad Full HD • Visión nocturna • Grabación en bucle personalizable • Detección de choques Instalación: La realiza cada usuario Thinkware Dash Cam X500 Características Opinión de CR $230 • Cámara delantera A pesar de ser la cámara más costosa que probamos, la pantalla de la X500 no es muy clara. Cuenta con alertas de aviso de desvío de carril y choque frontal, pero no fueron uniformes. En ocasiones, la cámara alertó correctamente al conductor, pero en otras oportunidades dio avisos falsos. Todos los evaluadores sintieron que esto era más molesto que útil. Los comandos de voz para iniciar y detener la grabación funcionaron bien. • Pantalla a color de 2.7 pulgadas • Aviso de desvío del carril • Aviso de choque frontal • Modo de grabación en estacionamiento Instalación: La realiza cada usuario

Características de la cámara para auto

Funciones que no pueden faltar Funciones que sería lindo tener Funciones que no importan Video de alta definición. Es importante que tu cámara para auto ofrezca una imagen lo más detallada posible: Cuanto más alta sea la calidad de la imagen, más fácil será ver detalles importantes, como la placa del auto en movimiento que te chocó de costado. Busca cámaras para auto con una resolución de 1080 p como mínimo. Instalación por parte de un profesional. Si bien la mayoría de las cámaras pueden alimentarse con la toma de 12 voltios del auto, pedirle a un profesional que instale la cámara garantiza que esté siempre alimentada por la batería del auto. La instalación por parte de un profesional es fundamental en el caso de las cámaras para auto con cámara trasera. Los costos de instalación van de los $99 a los $155, en promedio; muchos distribuidores de productos electrónicos ofrecen paquetes con descuento cuando les compras la cámara a ellos. Características de seguridad. Algunas cámaras para auto completas ofrecen alertas integradas de choque frontal y desvío del carril, que pueden interesarles a los dueños de autos que no cuentan con ellas. Pero, según nuestra experiencia, no hay una forma sencilla de darse cuenta sobre qué advierte exactamente la cámara cuando emite un sonido de alerta, algo que sí sucede con un sistema incorporado de fábrica. Además, los avisos no son uniformes —a veces funcionan y a veces no—, por lo que suelen parecer falsas alarmas. Capacidad de funcionamiento con poca luz. No quieres perder información visual importante porque la luz es muy tenue como para que la cámara pueda grabar. Una cámara para auto que funcione con poca luz aumenta las probabilidades de que obtengas el video que necesitas. Pantalla LCD. Si bien las pantallas pueden resultar molestas para algunos conductores, permiten ver muy fácilmente si un evento se grabó o si la cámara dejó de funcionar. Almacenamiento amplio. La mayoría de los modelos tiene la capacidad de crear un archivo de «evento» por separado al presionar un botón; puedes luego descargar las imágenes en un teléfono o una computadora desde la tarjeta SD extraíble o a través de la conexión inalámbrica de a bordo. Pero puede ser difícil no perder la cabeza y recordar que debes guardar el video después de un accidente. Tener una tarjeta de almacenamiento grande aumentará las probabilidades de que tu cámara para auto conserve las imágenes que necesitas, incluso si recuerdas guardarlas horas después del accidente. Busca una tarjeta de almacenamiento de 32 GB o más para el dispositivo. Detector de movimiento. Muchos modelos cuentan con un detector de movimiento que puede activar la grabación o crear un archivo de evento por separado cuando se produce un movimiento o el auto sufre un impacto mientras está estacionado. Es una función útil si tu auto pasa mucho tiempo en la calle o estacionamientos públicos. Estas cámaras necesitan una batería interna o externa, u otra fuente de energía, como una instalación con cableado. Bucles de mayor duración. Puesto que la tarjeta de memoria de la cámara para auto no tiene una cantidad infinita de espacio, realiza la grabación en secciones denominadas bucles, que básicamente son videoclips cortos que forman parte de la grabación continua más prolongada. Cuando una tarjeta de memoria alcanza su capacidad máxima, que varía según la resolución y la configuración, la cámara empieza a grabar sobre los bucles más antiguos en primer término. Necesitas archivos de bucle de 3 minutos de duración como mínimo; un archivo de 5 minutos es incluso mejor. GPS. Las cámaras para auto con receptor de GPS establecen la hora, el día y el lugar de cualquier incidente capturado por la cámara. Pero, recuerda: Los conductores que tienden a superar los límites de velocidad corren el riesgo de demostrar que no actuaron bien.

– Michelle Naranjo