Compró una cartera en Walmart y encontró una carta escalofriante en su interior

Se sorprendió cuando mandó a traducir el contenido de la misiva

Una mujer compró una cartera en uno de los locales de la cadena Walmart en Sierra Alta, Arizona, Estados Unidos, y se encontró con una carta escalofriante.

El mensaje, que estaba oculto en uno de los diminutos bolsillos interiores, está escrito en símbolos chinos y habla de las condiciones inhumanas en las que, supuestamente, trabajan los internos de una cárcel en el gigante asiático.

Fue la nuera de la señora que encontró el mensaje, Laura Wallace, quien decidió hacer pública la noticia luego de haber solicitado a dos personas que manejan el idioma que tradujeran de manera literal lo escrito en el papel.

“Los internos de la prisión Yingshan en Guangxi, China, trabajan 14 horas diarias sin descanso al mediodía, trabajan horas extraordinarias hasta la medianoche, y quienes no terminan su trabajo son golpeados. Sus comidas son sin aceite ni sal. Cada mes, el jefe le paga a cada interno 2000 yuanes (.) Si los internos están enfermos o necesitan medicinas, los costos son descontados de sus salarios. Las prisiones en China son diferentes a las de América.”, se lee en la carta según Laura, quien quiso graficar que esta violencia es más común de lo que parece.

“No tengo los medios ni el acceso para ayudar de ninguna manera. Así que esta es mi forma de aportar un grano de arena. No quiero que sea un ataque a ninguna tienda, esa no es la respuesta que las víctimas necesitan. Esto está pasando en todo tipo de lugares y las personas simplemente no lo saben”, reveló Wallace a 4News Tucson, de la cadena de canales locales de NBC en Estados Unidos.

Por su parte, a través de un comunicado, la empresa se limitó a decir: “No podemos emitir comentarios específicos sobre esta nota, porque no tenemos cómo verificar el origen de la carta, pero uno de nuestros requisitos para los proveedores que suministran los productos a la venta en Waltmart es que todo trabajo debe ser voluntario”.