Fallece una latina baleada en Brighton Park en un supuesto incidente de ‘ira al volante’

Una mujer hispana que fue tiroteada el 22 de octubre de 2026 en Brighton Park falleció el pasado jueves 5 de noviembre.

Rosa Hernández Rivera, de 32 años, viajaba de pasajera en un auto con su esposo y dos de sus cinco hijos el pasado mes de octubre cuando un auto sedán gris se le acercó por el lado del pasajero y le disparó.

Hernández Rivera, según la policía, recibió un impacto de bala en la cabeza y fue transportada de emergencia al Hospital Mount Sinai en donde falleció este jueves 5 de noviembre, exactamente dos semanas a la fecha del incidente.

El suceso ocurrió en las calles 47 y Avenida Western a las 9:30 de la mañana, según la Policía de Chicago, y el auto del cual alguien aún sin identificar disparó siguió rumbo sur por la Avenida Western.

Una hermana de la víctima le dijo al canal de televisión NBC que su hermana Rosa Hernández Rivera era muy trabajadora y amaba mucho a sus cinco hijos.

Los hijos, dijo la hermana de Hernández, están pasando por un trauma y están siendo ayudados a superar la pérdida de su madre.

Dos de ellos, uno de 2 años y otro de 5, viajaban en ese momento con ella y su esposo. Los dos niños y esposo no fueron impactados en el incidente.

La organización Cook County Crime Stoppers está ofreciendo la cantidad de $1,000 a la persona o personas que puedan dar más información sobre este caso.

Además, se abrió una cuenta en GoFundMe (www.gofundme.com/f/support-rosa-hernandez-and-her-children) para apoyar a la familia, y hasta el momento de escribir esta nota se habían recaudado unos $9,300.

El concejal Ray López, del Distrito 15 en donde ocurrió este incidente, es de la opinión de que este violento caso está quizás relacionado con un altercado a causa de la “ira al volante”.

El concejal López dijo a los medios de que piensa que este incidente no está relacionado con las pandillas callejeras.

López dijo a los medios que el incidente de “ira al volante” quizás empezó a unas dos cuadras de donde ocurrió el tiroteo en las calles 47 y Avenida Western.

La Policía de Chicago también informó que los residentes y ciudadanos pueden ofrecer información de forma anónima en su sitio web CPDTip.com.

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