Video: ¡Arde la Liguilla! Miguel Herrera manda a callarse el hoci… a Ferretti

El 'Piojo' y el 'Tuca' se van a 'pelear'... ¡Hasta parece canción!

Miguel Herrera, técnico de Xolos, respondió a Ricardo Ferretti, quien aseguró que el estratega de Tijuana es su ídolo por dirigir a un equipo y tener contrato con otro, en referencia a los rumores que lo ponen en América.

Herrera recordó cuando Ferretti le dijo que se callara porque era muy “hociconcito“.”Lo que dijo la vez pasada cuando me dijo: ‘Cállate el hocico, Miguel‘, pues ahora que se calle el hocico él porque si hay un contrato que de perdido me lo enseñe o que me diga por cuánto me arregló“, expresó Herrera a Fox Sports.

Sobre el choque por las semifinales de la Liguilla, Herrera aseguró que su equipo no rehúye al reto de enfrentar a los Tigres.”No es que quieras enfrentarlo o no, si quieres llegar a ser campeón, si quieres llegar a una Final tienes que jugar contra los que te toquen, y hoy tenemos al equipo más fuerte, más sólido, con nombres, al campeón. Estamos listos para enfrentarlo y vencerlo para acceder a la Final”, explicó.

“‘Piojito’, eres mi ídolo”: Ricardo Ferretti aprovechó la conferencia de prensa para “felicitar” a su colega de Xolos, Miguel Herrera, al considerarlo un “ídolo” por dirigir a un equipo y estar contratado en otro. El “Tuca” sacó el tema del “Piojo” luego de que en días pasados, se revelara que el DT de Xolos ya estaría contratado por el América y llegaría a Coapa en cuanto termine su participación en esta Liguilla.

“El ‘Piojo’ es mi ídolo, dirijo a un equipo y ya estoy contratado con otro, yo quisiera saber cómo se hace esto.”Yo hago esto aquí y me cuelgan del poste más alto y de la parte más débil que tenga. Increíble, ‘Piojito’, eres mi ídolo (risas)”, dijo el “Tuca” este mediodía en Zuazua.

La ironía del Tuca