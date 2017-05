Julio Iglesias reivindica su amor por la música mexicana

El artista español se encuentra en plena promoción de su álbum "México con amigos", un disco de duetos que rinde homenaje a las canciones más célebres del país azteca

Hace un par de años, en septiembre de 2015, Julio Iglesias anunció al mundo que se retiraba de los estudios de grabación tras el lanzamiento del disco “México”, pero su pasión por la música fue más fuerte y le hizo romper esa promesa a finales de 2016. “Soy un mentiroso“, afirma, entre risas, el español, que el pasado 5 de mayo presentó su nuevo trabajo, “México con amigos”, un disco de duetos en el que han participado artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Plácido Domingo, Joaquín Sabina, Pablo Alborán, Andrés Calamaro, Diego Torres, Thalía y Eros Ramazzotti.

El trabajo del artista español, nacido hace 73 años en Madrid, es un homenaje a la cultura musical del país azteca, la cual ha servido como fuente de inspiración de Iglesias en muchos momentos de su longeva carrera. “Siempre he sido un enamorado de los ritmos de los mariachis y de las rancheras, y creo que este disco refleja a la perfección la importancia que ha tenido este país en mi mi vida”, asegura el cantante, que cuenta con 82 álbumes en varios idiomas a sus espaldas.

¿Te sientes más querido en México que en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos?

¡Para nada! Yo me siento querido en mi casa y, como mi casa es el mundo entero, tengo la suerte de poder recibir muchísimo cariño en los países que visito. Para mí lo importante es la gente y, afortunadamente, siempre me encuentro con personas excelentes en cualquier rincón del mundo. En el ámbito musical, México ha sido muy importante para mi carrera, pero Estados Unidos también me ha dado años de gran popularidad en los que he podido ofrecer cientos de conciertos en todo el país.

¿Qué te ha llevado a grabar por primera vez un disco de duetos?

Yo quería rendir un homenaje a la música mexicana y, cuando surgió la posibilidad de sacar adelante el proyecto con la colaboración de varios cantantes, no pude decir que no. Todos los artistas con los que he trabajado durante estos últimos meses han sido increíblemente generosos y creo que el resultado final es excelente. De hecho, varios amigos con los que no había hablado desde hace tiempo me pidieron que les mandara una copia del disco, pero me negué rotundamente. ¡Son ellos los que tienen que comprarlo!

Hoy en día casi todo el mundo, sobre todo los jóvenes, consumen música “por canciones”. ¿Crees que los discos se han convertido en una reivindicación del valor de este arte?

Más o menos… Yo soy de los que piensa que un disco es un proyecto completo y tiene un valor único, aunque entiendo que la tendencia actual es comprar canciones aisladas. Muchos temas de mi hijo Enrique, por ejemplo, tienen millones de reproducciones en las plataformas de “streaming”, lo que demuestra que el sistema funciona y que el futuro va a ir por ese camino.

¿Dirías que la música latina está viviendo su “época dorada”?

No hay duda de que los ritmos latinos, sobre todo los que se basan en melodías simples y pegadizas, están triunfando en cientos de lugares, pero no debemos olvidar que la música de países como Argentina, México, Colombia o Cuba está en el alma del mundo desde hace generaciones. El tango, por ejemplo, ha puesto los pelos de punta a millones de personas desde hace más de 100 años, y lo mismo ocurre con otros muchos géneros. La música latina, con ritmos como el mambo de Dámaso Pérez Prado, siempre ha sido universal.

¿Cómo consigues innovar tras haber hecho prácticamente todo en el mundo de la música?

Yo creo que la cuestión no es reinventarse, sino conseguir que, a pesar del paso del tiempo, el público siga aceptándome como artista y esté dispuesto a pagar para ir a mis conciertos. La clave está en conectar con la gente de un modo profundo y verdadero para que no haya “separaciones” en el futuro. ¡Ojalá mis seguidores nunca se divorcien de mí porque no lo soportaría! Por otra parte, nunca me he planteado dar un giro radical a nivel musical porque sería absurdo y solo serviría para hacer el ridículo. ¡Soy un poco prostituto pero no tanto!

¿Crees que te queda algo por hacer en la música?

¡Aprender! Los artistas nunca dejamos de adquirir nuevos conocimientos para dar “nuevos colores” a las canciones que componemos e interpretamos. Para mí, una de las mejores formas de mejorar mi música es colaborar con artistas de otros países, ya sean mexicanos, italianos, franceses o chinos. ¡Cualquiera vale si es una bella persona y tiene talento!

A lo largo de los años, Iglesias ha demostrado no tener pelos en la lengua al hablar de ciertos temas y nunca ha dudado en opinar sobre asuntos tan delicados como la política de su país y de Estados Unidos. De hecho, en octubre de 2015, varios medios internacionales se hicieron eco de unas declaraciones del cantante español en las que se refería a Donald Trump como “un payaso y un gilipollas”.

¿Sigues pensando lo mismo del actual presidente de Estados Unidos?

Mi opinión no ha cambiado en lo más mínimo, pero lo que sí es completamente diferente es el contexto: cuando hice esas declaraciones, Trump era un magnate de los negocios y, pese a tener un gran poder económico, su carrera política era inexistente. Hoy todo es distinto y prefiero no enfrentarme a la persona más influyente de Estados Unidos.