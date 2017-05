Indignación por video de agente del metro preguntando a latino: “¿Eres indocumentado?”

El agente podría enfrentar una fuerte sanción disciplinaria

Un video tiene indignados a los habitantes de Minneapolis después de que un agente del metro de la ciudad acorrala a un latino y le pregunta si tiene papeles.

El agente de la policía de tránsito fue capturado en vídeo mientras preguntaba a un pasajero de la línea azul de Minneapolis, Minnesota, por su situación migratoria.

En la grabación se observa al agente, cuyo nombre no se conoce hasta el momento, preguntar a un pasajero por su nombre y su identificación antes de “¿Estás aquí ilegalmente?”.

El vídeo fue grabado por Ricardo Levins Morales, quien le pregunta al oficial si está autorizado para actuar como policía migratoria.

“No necesariamente”, responde el agente. “Entonces yo me mantendría al margen, es un territorio muy sensible legalmente, yo no actuaría en representación de otra agencia si no estuviera autorizado por ley para hacerlo”. “Ok”, responde el agente.

El video se ha vuelto viral y ya tiene más de un millón de visitas.

Tras la publicación, el jefe de policía de Tránsito deMinneapolis, John Harrington, dijo haber comenzado un investigación sobre el caso. “No es una práctica de la policía de Tránsito preguntar por el estatus migratorio de nuestros pasajeros”, explicó una declaración oficial, y añadió que “nuestros oficiales no han sido entrenados o facultados para actuar como autoridades federales de inmigración”.

El video fue grabado el pasado domingo 14 de mayo.