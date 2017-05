Laura Zapata tacha a Thalía de tacaña

La actriz de "El Bienamado" asegura que por culpa de su hermana, no han podido repartirse la herencia que dejó su madre en EEUU

El pleito Thalía, Laura Zapata y el resto de sus hermanas parece no tener fin y aunque habían pasado ya varias semanas en donde la familia Sodi no daba de qué hablar, nuevamente la hermana mayor ha cargado en contra de la cantante, asegurando que a pesar de la fortuna que posee, quiere más y se encuentran en plena disputa por la herencia que dejó su madre.

Aunque ya han pasado varios años de la muerte de la señora Yolanda Miranda, las diferencias que existen entre Zapata y sus hermanas no han podido repartirse lo que dejó su mamá en Estados Unidos, y aunque en un principio no le interesaba nada de ese dinero, finalmente cambió de parecer, pues cree tener los mismos derechos que las demás.

“Estoy en total desacuerdo de cómo han manejado las cosas. Ellas me dijeron muy claramente la última vez que tuve una reunión con ella: ‘A ti no te va a tocar nada de Estados Unidos’, que porque eso era de la casa de los perros; entonces yo muy orgullosa dije, ‘está bien’, pero después dije,’ oye, soy la primogénita, soy la primera hija de mi madre ¡pues claro que me toca!'”, indicó Laura en una entrevista para el programa “Hoy”.

Asimismo, la primera actriz dijo que la situación no le extraña nada, pues aseguró que Thalía solo ve por el dinero y sus intereses.

“Pero bueno, pues si Thalía nos cobró hasta las aguas del velorio de mi mamá ¿qué se puede esperar?”, finalizó.