Jueces de inmigración frustrados por uso político de su trabajo, dice lider gremial

Parte de la razón por la cual Trump ha podido arrestar pero no deportar a más personas, es porque los tribunales de inmigración no se dan abasto. Una razón es la falta de recursos y el uso político del tema, que no permite a los magistrados "actuar de manera eficiente" explica presidenta de Asociación de Jueces.

Las Cortes de Inmigración están experimentando un alud de casos y el aumento en número de jueces no está haciendo mella (Foto: proporcionada)

