A pesar de que la seguridad cada vez se vuelve un requerimiento más importante en el mundo, existen autos nuevos que no cumplen con los estándares de seguridad y que llegan al mercado de Estados Unidos donde las exigencias son mayores que en otros países. A continuación les presentamos los autos más peligrosos 2017.

Es importante mencionar que estos son los peores autos en cuestión de seguridad que puedes comprar nuevos en Estados Unidos, ya que en otros mercados, como el mexicano, los estándares son más bajos y se pueden vender autos que se considerarían peligrosos u obsoletos.

Los autos más peligrosos 2017 en el mercado de Estados Unidos

Fiat 500 L

El compacto italiano que fue el primer modelo en portar la nomenclatura 500 fuera del renovado Cinquecento resultó no sólo ser no muy atractivo visualmente sino también un auto no muy seguro.

Aunque en cuatro de las cinco pruebas de choque obtuvo excelentes calificaciones, en la prueba de choque de pequeña superposición frontal donde el IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) una calificación de pobre. A esto se le unió una comodidad no muy buena al momento de conducirlo.

Lincoln MKS

Es difícil pensar que un auto de lujo podría aparecer en una lista como esta, pero realmente sucede y el culpable en este caso es el MKS de Lincoln (aunque muchos no lo consideramos un auto de lujo que puede luchar con las grandes marcas del segmento). Al igual que el Fiat 500 L, el problema del MKS fue la prueba de choque de pequeña superposición frontal donde recibió la peor calificación posible además que su sistema de prevención de choque frontal es básico. Podríamos añadir la mala confiabilidad del auto pero no tiene mucho que ver con el tema de autos más peligrosos de 2017.

Mitsubishi Mirage G4

El tamaño puede darnos una falsa sensación de inseguridad, y es que los autos pequeños se han vuelto tan seguros, o más seguros, que sus contrapartes de mayor tamaño. En el caso del Mitsubishi Mirage G4, como casi todos los autos en esta lista sufrió en la prueba de choque de pequeña superposición frontal con una calificación baja, mientras que en el impacto de lado tuvo un desempeño promedio.

Dodge Journey

Adivinaste, el Dodge Journey también sufrió en la prueba de choque de pequeña superposición frontal y recibió la peor calificación posible en dicho renglón donde la estructura resultó muy dañada a la altura de las piernas y afectó mucho su calificación, volviendo a la SUV familiar uno de los autos más peligrosos de 2017.

Cadillac Escalade

Se lo que estás pensando, pero la Cadillac Escalade no falló en esa prueba. Los autos grandes nos pueden dar una falsa sensación de seguridad, y en donde falla la enorme SUV de lujo es en la fortaleza de su techo cuando se vuelca. Esto fue probado por la NHTSA (National Highway Traffic Safety Association) y le otorgó tres estrellas de cinco.