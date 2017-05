Tom Hardy recauda fondos para víctimas de explosión en Manchester

El ataque en concierto de Ariana Grande dejó a 22 muertos y más de 50 heridos

El actor británico Tom Hardy ha creado una cuenta en la plataforma de micromecenazgo JustGiving con la que recaudar fondos que se destinarán a las familias de las víctimas del ataque terrorista del pasado lunes, que dejó 22 muertos y más de 50 heridos entre los asistentes al concierto de la cantante Ariana Grande en Mánchester.

“Lo que sucedió anoche en el concierto de AG en Mánchester es una verdadera tragedia. Familias y niños fueron atacados y asesinados en un lugar en el que deberían haber estado a salvo, disfrutando del concierto. Se trata una atrocidad inconcebible. No podemos traer de regreso a quienes hemos perdido inútilmente, de una manera cobarde y brutal. Me siento muy apenado ante todo lo que he presenciado y no cabe duda de que el terrorismo es pura maldad”, dice parte del texto con el que el intérprete -conocido por su activismo- ha presentado la iniciativa.

En el momento de publicación de esta noticia, Hardy había conseguido recaudar más de 24 mil libras ($31 mil dólares), superando así el objetivo de 15 mil ($19 mil dólares) que se había marcado inicialmente. Más de 880 personas han respondido al llamamiento del actor realizando su contribución a la causa, con la que Hardy espera aplacar en la medida que resulte posible el dolor al que se enfrentan los afectados por el atentado.

“Espero que entre todos podamos recaudar algunos fondos como gesto de buena voluntad y amor para ayudar de alguna de forma a reparar, si es que resulta posible, el daño y dolor provocados por los eventos de la otra noche. Aún queda mucho por hacer y para muchos empieza ahora una nueva vida sin aquellos a los que aman, una nueva vida dañada irremediablemente por las consecuencias de un crimen sin razón, sin un objetivo más allá de ser un acto de violencia cobarde, bárbaro y sin sentido”, añade en la descripción de la cuenta de Just Giving.