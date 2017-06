Marco Farfán, el estudiante de preparatoria que ya brilla en la MLS

El defensa de sangre mexicana es uno de los prospectos más interesantes de la liga y ya fue parte de un Equipo de la Semana

Portland, Oregon.- Este fin de semana millones de jóvenes en Estados Unidos se graduaron de preparatoria, entre ellos Marco Farfán, quien el viernes terminó su ciclo como estudiante de Centennial High School (Gresham, Oregon).

Sin embargo, el futuro de Farfán será muy distinto al de la gran mayoría de los estudiantes. Hijo de inmigrantes mexicanos, Marco se convirtió en octubre pasado en el jugador más joven (18 años) en firmar un contrato ($53,000 por temporada) con el primer equipo de los Timbers de Portland de la MLS, así como el primer fruto de la academia de fútbol de la organización.

“Al principio me echaban carrilla (mis compañeros de la escuela), pero después de unos días se acostumbraron y ya todo era normal, como si no fuera yo un jugador profesional”, dijo Farfán. “Estoy muy feliz, pero no me gusta estar pensando que tengo 18 años, porque eso no va a durar, yo trato de pensar que ya soy mayor”.

Mientras algunos de sus compañeros de la escuela trabajan preparando hamburguesas en tiendas de comida o cafés en Starbucks, Marco compite con lo mejor del fútbol de este país.

Nacido en Oregon, Farfán es un férreo defensa de quien no se esperaba mucho en su año de novato, pero que aprovechó la oportunidad que se le presentó cuando el titular lituano Vytas se lesionó de la pantorrilla. Así, Marco hizo su debut en la MLS ante el Galaxy de Los Ángeles el pasado 12 de marzo.

El joven futbolista impresionó de inmediato al coach de los Timbers, Caleb Porter, quien lo mantuvo en el puesto durante los siguientes tres juegos, el último de ellos a pesar de que Vytas ya estaba recuperado de su lesión. Incluso una sólida actuación ante el New England Revolution el 2 de abril le valió un lugar en el Equipo de la Semana de la MLS.

“Ha sido un año interesante para él, de pasar a ser un chico normal y caminar por los pasillos de la escuela, a convertirse en jugador de los Timbers y aparecer en televisión“, dijo Porter después del triunfo de Portland sobre Dallas FC el sábado, en el que Marco no vio acción. “Lo ha manejado muy bien, tiene una gran mentalidad este chico, es muy humilde y fue por eso que supimos que estaba listo. Convertirse en profesional a los 18 años no es nada fácil“.

Apasionado por el fútbol gracias a su padre Roberto y a su hermano mayor del mismo nombre, quien jugó para Oregon State y el equipo Sub-23 de los Timbers, el joven de raíces mexicanas se unió en 2013 a la academia de los Timbers cuando tenía 14 años, y un par de temporadas después dio el salto al T2, el equipo reservas de los Timbers que juega en la USL.

“Nos gusta mucho porque es muy físico, es un jugador muy técnico que sabe ir al frente. Trabaja muy fuerte y se deja entrenar”, agregó Porter, quien dijo que seguirán llevando poco a poco a Marco, dándole más minutos de juego conforme siga adquiriendo experiencia, y adelantó que el mexicoamericano volverá al terreno de juego este martes ante Seattle en partido de la U.S. Open Cup.

“No lo podemos seguir manteniendo en la banca”, insistió el estratega. “Vamos a asegurarnos de seguir dándole minutos. Algunos juegos serán con nosotros y otros serán con el T2, y eventualmente se hará de la titularidad“.