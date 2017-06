Así sería la pantalla del nuevo iPhone 8

Bocoran ini merupakan yang paling menarik dari semua desas-desus iPhone 8 yang pernah diberitakan. Bahkan, bocoran ini disebut-sebut milik seseorang yang bekerja di pemasok Apple. . Casing belakang dan touchscreen yang diduga merupakan desain iPhone 8 ini memliki bentuk edge-to-edge display dengan berbagai sensor di bagian atasnya. Uniknya lagi, kamera belakang sepertinya akan dilengkapi dengan dual kamera yang disematkan dalam posisi vertikal. . Tetapi tak hanya satu model saja. Foto-foto yang ditemukan Phone Arena lewat situs Reddit ini juga terdapat sosok casing belakang iPhone 7s dan 7s Plus. . Bila bocoran ini benar adanya, maka akan ada teknologi fingerprint scanner yang terbenam di bawah layar iPhone 8. Mengingat dibagian depan dan belakang tak ada tanda-tanda disematkannya fingerprint scanner berbentuk Touch ID. #infia #infiatech #iphone8 #iphone8rumors #iphone #apple #rumors

A post shared by INFIA – Technology (@infia_techno) on Jun 15, 2017 at 1:40am PDT