Trump tiene muchos bienes millonarios… y una “megadeuda”

El nombre del mandatario aparece en al menos 565 empresas de diversos tamaños

WASHINGTON – El presidente Donald Trump declaró bienes con un valor de al menos 1,400 millones de dólares, además una deuda estimada en más de 300 millones de dólares, según la declaración de intereses publicada por la Oficina de Ética del Gobierno de los Estados Unidos.

El nombre del mandatario de los Estados Unidos aparece en 565 compañías de diferentes tamaños, aunque se indica que su participación está “suspendida provisionalmente”.

El reporte desglosa 16 deudas millonarias con 10 instituciones bancarias, como Ladder Capital Finance LLC, Deutsche Bank Trust, The Bank of New York y Merrill Lynch Credit Corporation, pero no se informan los montos exactos de cada caso, sólo los mínimos y máximos.

Los montos más altos son de 50 millones de dólares, pero con algunos bancos, como Ladder Capital Finance LLC se reporta más de un crédito. Las deudas fueron adquiridas entre 1992 y 2015.

También se indican negocios en países como Escocia, Irlanda, Canadá, Brasil, Bermudas, entre otros, aunque la mayoría de las compañías, como clubes de golf, hoteles, restaurantes y tiendas, se ubican en Nueva York.

El documento, firmado por el propio mandatario el 14 de junio de 2017, enlista las empresas, los ingresos estimados en cada una y las deudas.

Los clubes de golf, donde se ofrecen cursos, son de los que más ingresos dejan a las empresa del mandatario, como el Trump National Doral, ubicado en Miami, en el que se reportan 115 millones de dólares, un valor estimado en 50 millones, pero también deudas por más de 75 millones.

Del polémico Turmp International Hotel en Washington se reportan ingresos por casi 20 millones de dólares. Este caso es interesante, ya que empresarios locales acusan que es competencia desleal, pues las delegaciones diplomáticas se hospedan y/o organizan sus eventos en ese inmueble.

Incluso ese caso fue incluido en la demanda interpuesta por los fiscales generales del Distrito de Columbia, Karl A. Racine, y Brian E. Frosh, del Maryland, alegando que el mandatario ha violado las clausulas anticorrupción de la Constitución al aceptar millones en pagos y beneficios de gobiernos extranjeros desde que se mudó a la Casa Blanca.

Este es el primer reporte financiero del presidente Trump, en medio de las presiones para que dé a conocer sus informes de impuestos, a fin de descartar posibles conflictos de intereses con gobiernos extranjeros, particularmente con Rusia, sin embargo, esos documentos no han sido publicados por el republicano.

Por otro lado, a diferencia de este reporte, la revista Forbes estima que el presidente tiene bienes valuados en 3,500 millones de dólares, según sus archivos hasta el 19 de junio y, de este modo, ocuparía la posición 201 de los hombres más ricos de los Estados Unidos, y la 544 a nivel mundial.