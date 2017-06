Acusan a Ninel Conde de mala madre e interesada

"Se le acabó el amor cuando se me acabó el dinero": Giovanni Medina.

La tormentosa relación entre Ninel Conde y Giovanni Medina sigue entregando infames capítulos llenos de rencor, donde alguna vez hubo amor.

El empresario que ha tenido diversos desencuentros con la ley en México, dijo a la revista TVNotas que la cantante es una mala madre que desatiende al hijo que procrearon y no le permite verlo, además de que su relación se basó en el interés económico.

“Sí fui, pero fue porque mi hijo estuvo hospitalizado de bronquitis y no me avisó… No me deja ver a mi hijo, no le importan mis derechos… se le acabó el amor cuando se me acabó el dinero”, expresó Medina.

Mi bendición, mi niño, mi todo… #DiaDelNiño A post shared by Giovanni Medina (@giomed1) on Apr 30, 2017 at 8:15pm PDT

Y es que hace solo unos días hubo un escándalo afuera de un restaurante bar en la Ciudad de México. Según testigos, el “Bombón Asesino” salió del lugar acompañada de un hombre llamado Roberto Henaine. Fueron interceptados por Medina, que armó toda una escena.

"Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti." A post shared by Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) on Jun 9, 2017 at 5:16pm PDT

“El tipo le dio un cerrón, se bajaron como ocho o diez personas, se bajó un chaparrillo gritándole que era borracha y pu…, a ella le gritaron bastante”, contó un testigo de los hechos a El Gráfico.

Aunque la pareja tiene separada meses, hay rumores de que se han seguido frecuentando, pese a las declaraciones de la también actriz de 40 años.

“La verdad es que sí estoy tranquila tomándome un tiempo para mí, para mis hijos, hay que aprender a estar tranquilitos de repente, si se antoja tener un apoyo, sobre todo un apoyo de una pareja… pero bueno, para eso está papá Dios, para suplir esos espacios en lo que él dispone quién llega a mi vida, y si es que lo dispone, sino yo tranquila”, expresó Ninel en declaraciones a SDP Noticias.