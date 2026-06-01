Chicago amplía el programa CARE de apoyo a personas que atraviesan angustia o crisis de salud mental

El alcalde Brandon Johnson y el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH, por sus siglas en inglés) anunciaron recientemente que el programa Crisis Assistance Response and Engagement (CARE), que anteriormente operaba únicamente en seis distritos policiales, ahora atenderá a residentes en todos los rincones de la ciudad.

El programa despliega profesionales capacitados en salud conductual y técnicos en emergencias médicas (EMT), no policías, para responder a personas que atraviesan crisis de salud mental o angustia socioemocional.

La expansión también amplía el perfil de quiénes pueden recibir atención: los equipos CARE ahora pueden responder a casos de niños desde los seis años y de adultos mayores de 65 años, y el alcance del programa se ha extendido más allá de las crisis agudas de salud mental para incluir angustia socioemocional.

Esto significa que residentes abrumados por desafíos de la vida como el miedo relacionado con inmigración, la inestabilidad financiera, la inseguridad de vivienda o problemas familiares también podrán solicitar apoyo.

Los residentes pueden acceder a CARE llamando al 911 y solicitando un equipo CARE, o enviando un correo electrónico a CAREprogram@CityofChicago.org para situaciones que no sean emergencias, con una respuesta dentro de 72 horas. Actualmente, los equipos están disponibles de lunes a viernes, de 10 am a 4:30 pm.

La Raza habló con el vicealcalde de Salud y Servicios Humanos, Arturo Carrillo, trabajador social de formación que pasó gran parte de su carrera en el suroeste de Chicago, sobre lo que esta expansión significa para las comunidades latinas de toda la ciudad. (Esta entrevista ha sido editada por claridad y brevedad)

Muchas familias latinas, especialmente hogares inmigrantes o de estatus migratorio mixto, sienten nerviosismo al llamar al 911 durante una crisis de salud mental. ¿Cómo está tratando la ciudad de generar confianza y asegurarles que CARE es una opción segura para ellos?

Gracias por esa pregunta; es una prioridad sumamente importante para nosotros. Queremos asegurarnos de hacer alcance comunitario en cada área de la ciudad mientras anunciamos esta expansión a nivel municipal, para informar mejor a las personas sobre qué es CARE, cómo funciona y qué recursos puede ofrecer a una familia que tiene un ser querido necesitando apoyo. Como parte de la estrategia de seguridad de verano anunciada recientemente por la ciudad, pudimos desarrollar materiales impresos tanto en inglés como en español para comenzar a distribuirlos entre los miembros de la comunidad, y seguiremos haciéndolo durante todo el verano.

Cuando piensa en el impacto que esta expansión de CARE podría tener en las comunidades latinas de Chicago, ¿qué espera que cambie más?

Como latino y como trabajador social durante toda mi carrera trabajando en comunidades mixtas, pero predominantemente en el suroeste de la ciudad, vimos desde entonces la necesidad de este tipo de servicio. Las familias enfrentaban situaciones con un ser querido que simplemente necesitaba a alguien con quien hablar en ese momento, y eso es justamente lo que esto ahora puede ofrecer. Tendremos a un trabajador de salud conductual y a un EMT, ambos empleados de salud pública [del CDPH], que podrán acudir en persona para apoyar a alguien en crisis. Una de las cosas que nos emocionó mucho anunciar es que, con esta expansión, estamos ampliando el alcance de lo que CARE puede atender para incluir la angustia socioemocional. No tiene que tratarse necesariamente de una enfermedad mental o una crisis de salud mental. Ahora también puede incluir esos momentos difíciles que, como trabajador social, veía todos los días en las comunidades: alguien atravesando una situación muy complicada que necesitaba hablar con otra persona, pero que quizá no estaba dispuesto a salir de casa. Ese es un caso en el que se puede llamar a CARE y recibir una respuesta directamente en la puerta de su casa.

Las comunidades latinas están enfrentando muchos factores de estrés al mismo tiempo: miedo relacionado con inmigración, inestabilidad financiera, problemas de vivienda. ¿Cómo cree que CARE ayudará a enfrentar ese tipo de desafíos socioemocionales?

Una de las cosas que también anunciamos durante el lanzamiento fue una vía alternativa para obtener apoyo de CARE en situaciones que no son emergencias, a través de nuestra dirección de correo electrónico CAREprogram@CityofChicago.org. Esa es nuestra manera de compartir con el público, con cada comunidad de Chicago, que si alguien está atravesando momentos difíciles pero no está en una crisis inmediata, y eso puede incluir el impacto de las respuestas migratorias en la comunidad o los desafíos de acceso limitado a alimentos en un hogar, ahora podrá enviar un correo electrónico directamente al equipo CARE para solicitar apoyo y recibir una respuesta dentro de 72 horas. Lo valioso del programa CARE también es el seguimiento que ofrece: después de esa visita inicial, hacen seguimiento con la persona al día siguiente, a los siete días y a los 30 días para asegurarse de que alguien que necesitó apoyo inmediato pueda seguir recibiendo los recursos que necesita.

Una preocupación que algunas personas tienen con programas como este es qué pasa después de la crisis. ¿CARE ayuda a conectar a los residentes con atención de salud mental a largo plazo?

Sí, absolutamente. Debido a que CARE está vinculado al Departamento de Salud Pública, bajo el liderazgo del alcalde Brandon Johnson la ciudad ha ampliado dos centros públicos adicionales de salud mental como recurso para atención de seguimiento. En la comunidad latina específicamente, la ubicación de Pilsen abrió recientemente en Ashland, y ese centro será parte de los recursos con los que las personas podrán conectarse después de su interacción inicial con CARE.

¿Los residentes que hablan español podrán conectarse con especialistas en su propio idioma? ¿Y cómo están entrenando a los equipos para entender las distintas experiencias y preocupaciones que existen dentro de las comunidades latinas?

Sí, contamos con profesionales clínicos de crisis de CARE que hablan español dentro de este programa, y mientras continuamos contratando personal, definitivamente esa es una de las áreas en las que estamos enfocados: asegurarnos de tener suficientes clínicos bilingües y biculturales para servir a la comunidad latina, dado que una gran parte de nuestra población es latina. Los equipos también reciben constantemente apoyo clínico y capacitación para responder a las necesidades de todos los residentes de Chicago. Así como la comunidad latina merece apoyo culturalmente relevante, continuaremos capacitando y evaluando dónde y cómo los equipos pueden recibir más apoyo para responder a toda la diversidad de nuestra ciudad.

La expansión ahora incluye a niños desde los seis años. ¿Qué tipo de preocupaciones sobre la salud mental juvenil impulsaron ese cambio?

Vimos una oportunidad de ampliar más allá del límite de edad anterior, que era de 12 años. Lo que escuchamos de nuestros clínicos en el terreno fue que absolutamente podían atender a menores de 12 años, pero la limitación tal como estaba definida dejaba fuera a niños de 11 o 10 años. Eso definitivamente fue algo que vimos como una oportunidad para corregir. Más veces de las que no, será un padre o madre quien llame por dificultades que está teniendo con un hijo pequeño, y eso crea una oportunidad para trabajar con toda la unidad familiar y conectarla con recursos.

Mirando hacia uno o dos años en el futuro, ¿cómo se vería el éxito para esta expansión, especialmente en comunidades históricamente desatendidas?

Queremos que CARE sea un recurso ampliamente conocido y utilizado por todas las personas que necesiten apoyo. Queremos asegurarnos no solo de que la gente sepa que existe, sino de que lo recomienden, que tengan experiencias positivas y puedan referir a otras personas. En la comunidad latina, muchas veces recomendamos recursos basándonos en nuestra propia experiencia. El boca a boca sería la mejor promoción que CARE podría tener. Si se convierte en el recurso que compartes con todos tus vecinos, eso sería un éxito enorme.

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