Beneficiarios de DACA prometen luchar para que el programa permanezca

Jóvenes DREAMERs se movilizan para defender sus beneficios migratorios

Beneficiarios de la Acción Diferida (DACA) de todo el país recibieron como un balde de agua fría la noticia que algunos estados quieren eliminar el programa que les ofrece un alivio contra la deportación y un permiso de trabajo temporal.

Los procuradores que representan a 10 estados y el gobernador de Idaho enviaron una carta al departamento de justicia (DHS) y al procurador del país Jeff Sessions el jueves pidiendo que se elimine DACA o presentarán una demanda en un tribunal federal.

Kenia Duarte, de 23 años, dice que no tiene un plan B en caso de que no pueda renovar su DACA. Ella sigue el conocido dicho que dice, espera por lo mejor pero prepárate para lo peor.

“Es común en la comunidad indocumentada pensar de esa manera porque todo es tan incierto”, dijo la estudiante de la universidad estatal de California, Northridge (CSUN). Actualmente está estudiando para obtener su maestría en política pública y administración.

“Si se elimina DACA, entonces tendré que encontrar otras maneras de ganarme la vida, pero nosotros como comunidad indocumentada somos resistentes y prosperamos en los entornos más difíciles”, aseveró.

Claudia López, de 34 años, dijo que DACA le ha brindado la oportunidad de cumplir dos grandes metas; crecer profesionalmente al trabajar como gerente de finanzas en una reconocida universidad y comprar su primera casa.

“La idea de perder este permiso, me aterra, pero no me derrota”, dijo López, quien se graduó de la universidad mucho antes de que existiera DACA con la ayuda de la ley AB 540, la cual permite a estudiantes indocumentados pagar cuotas de residentes.

“En dado caso que DACA desaparezca, mi primera opción es volver a luchar y exigir los derechos humanos para permanecer en este país que considero mi hogar. La segunda y como último recurso sería mudarme a otro país y empezar de nuevo”, añadió.

DACA mejora la economía del país

Activistas y partidarios de DACA dicen que esta amenaza afectaría negativamente al país puesto que los cerca de 850,000 beneficiarios ayudan a la economía.

“Los académicos lo han probado, se ha probado en la corte que DACA ha sido un claro ejemplo de lo que un inmigrante puede hacer si se le dan las herramientas necesarias”, dijo Kamal Essaheb, director de política y defensa con el National Immigration Law Center durante una teleconferencia el viernes.

Una encuesta nacional en el 2016 realizada a poco más de 1,000 beneficiarios de DACA reveló sus aportes positivos. Los encuestados dijeron en promedio que su salario aumentó en un 40%. Alrededor del 54% compraron su primer auto y el 12% compró su primera casa.

Un 70% de los beneficiarios de DACA encuestados están estudiando en universidades y en el proceso de obtener una licenciatura o una maestría.

El estudio fue realizado por el investigador Tom K. Wong, United We Dream, National Immigration Law Center, y el Center for American Progress.

Duarte quien trabaja a tiempo parcial en una organización no lucrativa dijo que es momento para que la comunidad se organice y se apoye mutuamente. Añadió que es necesario que los políticos den un paso enfrente y muestren su posición en cuanto al tema.

“Tenemos que ser fuertes ahora más que nunca. Estos 10 estados y el resto del país tienen que ver cuánto sufrirán sus economías al eliminar la DACA, debido a su ignorancia y racismo”, aseveró la joven activista. “Nosotros ayudamos al tejido económico de este país, estamos contribuyendo, somos líderes en nuestras comunidades. No estamos aquí para tomar, sino para dar”.

López dijo que aunque sería difícil imaginarse lejos de su familia si tuviera que abandonar el país esta no sería una derrota para ella.

“Cualquier decisión acerca de la existencia de DACA cambiaría totalmente mi destino, pero nunca la ganas de lograr todos mis sueños”.