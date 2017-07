Candidatos al Auto Camioneta y Vehículo Utilitario del Año NACTOY 2018

El Comité del North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY 2018), anunció la lista de los modelos elegibles para participar en las tres rondas de votación que terminarán con la entrega de premios en el Auto…

El Comité del North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY 2018), anunció la lista de los modelos elegibles para participar en las tres rondas de votación que terminarán con la entrega de premios en el Auto Show Detroit en enero próximo.

El proceso de votación del Auto, Camioneta y SUV del año incluye tres rondas de votación a partir de septiembre, cuando el Panel de Jurados -. integrado por 60 periodistas profesionales especializados en la industria automotriz de Estados Unidos y Canadá-, votarán para reducir la primera lista de candidatos a los semifinalistas.

Tras una jornada de Test Drvies de los vehículos sobrevivientes, que tendrá lugar en octubre, se realizará otra ronda de votación para elegir a los tres finalistas de cada categoría, misma que será anunciada durante el Auto Show Los Angeles 2017.

Los ganadores Premios al Mejor Auto, Camioneta y SUV del Año NACTOY 2018, serán anunciados en enero próximo en el Auto Show Internacional de Norte América en Detroit.

La nueva categoría de Vehículos Utilitarios se creó el año pasado para diferenciar a los vehículos como pick-ups y vans de uso comercial, de los modelos para uso familiar como minivans, crossovers y SUVs, basados en plataformas de autos.

Para este año, las SUVs Ford Expedition y Lincoln Navigator, competirán en la categoría de Camionetas, al lado de la Chevrolet Colorado ZR2.

A continuación la lista de candidatos a los premios North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY 2018).

Auto del Año NACTOY 2018

Alfa Romeo Giulia

Audi A5 Sportback

BMW 5-series

Honda Clarity

Honda Accord

Hyundai Ioniq

Kia Stinger

Lexus LC500

Porsche Panamera

Subaru Impreza

Tesla Model 3

Toyota Camry

Camioneta del Año

Chevrolet Colorado ZR2

Ford Expedition

Lincoln Navigator

Vehículo Utilitario del Año

Audi Q5/S5

Alfa Romeo Stelvio

BMW X3

Buick Enclave

Chevrolet Equinox

Chevrolet Traverse

GMC Terrain

Honda Odyssey

Jeep Compass

Kia Niro

Land Rover Discovery

Land Rover Range Rover Velar

Mazda CX-5

MINI Countryman

Nissan Rogue Sport

Subaru Crosstrek

Toyota CH-R

Volkswagen Atlas

Volkswagen Tiguan

Volvo XC60

El año pasado, Chevrolet Bolt EV, la Chrysler Pacífica y la Honda Ridgeline fueron los ganadores de los premios Auto, Camioneta y Ganadores Utility 2017.

Javier Mota, Editor en Jefe de Autoproyecto.com, es miembro del Jurado del North American Car and Truck of the Year 2018.