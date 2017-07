La Víbora: A Gerardo Ortiz hay que ponerle las cruces

A nuestra serpiente columnista de entretenimiento no se le escapa nadie

Yo, a Gerardo Ortiz, le pongo las cruces. ¿Por qué? Pues porque es un tipo raro, y a mí se me hace que hasta medio mafioso. No me gustaría tenerlo cerca ni por un segundo. Las razones son varias, aunque la principal es porque se afana en dar la impresión de que está coludido con miembros del crimen organizado.

Aunque es algo que nunca se ha confirmado, la vida del cantante siempre ha estado rodeada de ese halo de misterio y dudas. ¿Recuerdan que hace unos años sobrevivió un atentado en México, en el que murieron dos de sus acompañantes?

Pero eso no es lo más impresionante; lo que más me deja con el ojo cuadrado cuando escucho hablar a Gerardo es la frialdad con la que responde preguntas sobre temas tan escabrosos. Por ejemplo, luego del atentado, insistió en que lo habían confundido. What?!

Pero todo esto se los cuento porque ahora hay otro capítulo turbio en la vida del artista. Resulta que hace unas semanas grabó un video en Guerrero, en un rancho que hace unos años perteneció a Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian (otros que también han salido embarrados con eso de las mafias). Hasta ahí no hay ningún problema.

El problema es que dicen los que trabajaron en el rodaje que se trata de una propiedad con un lujo indescriptible, con caballos pura sangre, monturas carísimas, animales exóticos impresionantes, lagos, montes. Y que no los dejaron usar el celular durante la filmación. ¿A qué les suena esto?

Pero ahí no para la cosa. El video que Gerardo grabó se titula “El M”, y dicen los que saben de estas cosas que está dedicado a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que se encuentra prófugo.

O sea, ¿ven todo lo que sucede alrededor de este artista? Nada claro, todo turbio. Pero lo más triste es que tiene legiones de seguidores que ven sus hazañas como heroicas. Ya estoy como mi abuelita: ¿a dónde vamos a parar?

En una nota menos escabrosa y más bien para atacarse de risa, ¿cómo se le ocurre al Instituto Nacional de Bellas Artes de México usar una imagen de Maluma para motivar a que los graduados terminen su tesis?

En su cuenta de Twitter, el INBA pone una foto del cantante con una pose de muy intelectual con la leyenda, “Maluma ya leyó a todo Camus y tú todavía no terminas la tesis”.

El artista tiene en su mano un libro de Albert Camus, un autor premio Nobel de Literatura de 1957. En primer lugar, no encuentro la relación entre leer a Camus y terminar la tesis, y segundo, yo no sé si un cantante sea el mejor ejemplo que le pueden poner a alguien para que termine un proyecto universitario, cuando son contadísimos los artistas que han pasado de la secundaria.

Para otra vez, que se busquen un verdadero intelectual, no a un wanabe.