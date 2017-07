Hijos de Mariah Carey ya rapean y escriben canciones

Al papá de los mellizos no le agrada mucho que los niños entren de lleno a la industria musical

Aunque solo tengan seis años, Moroccan y Monroe, los mellizos de la cantante Mariah Carey y el rapero Nick Cannon, ya han empezado a desarrollar el talento musical que a buen seguro habrán heredado de sus padres. Como ha desvelado el presentador de televisión, los niños pasan tiempo en el estudio con él rapeando, cantando y escribiendo, e incluso ya han grabado sus propias canciones.

“Han estado en el estudio, ya tienen grabaciones. Está saliendo poco a poco. Están cantando, escribiendo, rapeando. Es maravilloso“, ha comentado el californiano al portal de noticias Entertainment Tonight.

Al margen de los efectos tan positivos que pueda tener para sus retoños explotar su creatividad musical a una edad tan temprana, al también actor no le haría ninguna gracia si los pequeños decidieran meter cabeza en la exigente industria discográfica antes de cumplir la mayoría de edad.

“Si te soy sincero, la idea de poner a los niños a trabajar no me parece nada bien. Pero a ellos les encanta, así que se vienen al estudio conmigo“, ha continuado en la misma conversación.

No sé sabe qué opinión le merecerá a su famosa madre que Moroccan y Monroe ya estén explorando a fondo sus habilidades artísticas, pero puede que la diva lo agradezca si eso la lleva a disfrutar de largos períodos de descanso, ya que en varias ocasiones ha admitido que la crianza de los niños le supone mucho tiempo y dedicación.

“Los mellizos requieren mucho trabajo. Soy muy afortunada de rodearme de personas que me ayudan porque lidiar tú sola con dos niños de la misma edad no es fácil. A veces no entienden que tengo que ir a trabajar y me dicen: ‘¡No quiero que te vayas! ¡Quédate en casa! ¡No vayas a trabajar!’. Y me reconcome la culpa, pero no pasa nada. Se han acostumbrado a ello, y cuando pasamos tiempo juntos, es más especial“, comentaba hace unas semanas al portal de noticias Extra.