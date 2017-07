¿Son seguros los medicamentos genéricos?

A pesar de que alrededor del 80% de las recetas médicas en la actualidad se escriben por medicamentos genéricos, los consumidores aún se preocupan acerca de su seguridad y eficacia

“Cuando las personas escuchan la palabra ‘genérico’, piensan en pasta genérica o envoltura plástica genérica, y relacionan eso con una calidad inferior”, dice Aaron S. Kesselheim, M.D., profesor auxiliar de medicina en Brigham y Women’s Hospital en Boston. “Pero para la gran mayoría de las personas, los medicamentos genéricos son tan seguros y eficaces como los medicamentos de marca”.

De hecho, los ingredientes activos de los medicamentos genéricos funcionan igual que sus contrapartes de marca, y te ofrecen ahorros significativos. ¿Aún no estás seguro?

Conoce la verdad sobre los genéricos con las respuestas a estas preguntas comunes.

P | ¿QUÉ SON, EXACTAMENTE, LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS?

Los medicamentos genéricos usan exactamente los mismos ingredientes activos que sus contrapartes de marca. Por ley, las compañías de medicamentos genéricos pueden fabricar legalmente el medicamento de marca una vez que haya vencido la patente, normalmente de 12 a 15 años a partir del lanzamiento inicial del medicamento. Y debido que los medicamentos de marca se recetan durante muchos años antes de que puedan ser copiados, sus clones se consideran, por extensión, “comprobados”.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) exige que los medicamentos genéricos con receta médica y los de venta libre tengan exactamente los mismos ingredientes activos con la misma concentración que las marcas que copian. También exige que tengan la misma pureza y estabilidad, que su presentación sea la misma, por ejemplo, tabletas, parches o líquido, y que se administren de la misma manera (por ejemplo, pastillas para tragar o administrados como inyección). Además, los fabricantes de un medicamento genérico deben demostrar que el medicamento es “bioequivalente” a su marca correspondiente, mostrando que suministra la misma cantidad de ingredientes activos en el torrente sanguíneo de una persona en el mismo tiempo que la marca original.

Un análisis del 2009 de 2,070 estudios de bioequivalencias descubrió que la diferencia promedio en la absorción, usando dos mediciones, entre un genérico y su prototipo de marca era de alrededor de un 4%, la misma variación que se encuentra entre dos lotes del mismo medicamento de marca.

Eso significa que los medicamentos genéricos mantienen el mismo efecto terapéutico, y por lo tanto los mismos riesgos y beneficios, que sus contrapartes de marca y no solo eso, también te ahorran hasta un 95% del precio.

P | ¿CUÁNTOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS HAY DISPONIBLES EN EL MERCADO?

Los genéricos están disponibles para más del 80% de todos los medicamentos con receta médica. Y cuando no hay disponible un genérico exacto para determinado medicamento, como es el caso con varios medicamentos de marca más nuevos, los médicos o los farmacéuticos a menudo pueden sustituir una versión genérica de un medicamento anterior dentro de la misma clase de medicamentos que tenga una eficacia equivalente (y a menudo, un registro de seguridad más largo).

Así que, ¿qué hay de los genéricos de venta libre? La ley les exige cumplir con los mismos estándares de fabricación que los medicamentos de marca con los cuales compiten. Tienen los mismos beneficios y riesgos que sus contrapartes de marca, pero a un menor costo para ti.

P | ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LOS DE MARCA?

Aparte de su contraste en el costo, las mayores diferencias son simplemente cosméticas y no conllevan ninguna influencia en la calidad del medicamento. Las pastillas de marca podrían tener una cubierta de color que contiene un edulcorante. Los genéricos, por otra parte, a menudo son pastillas simples y blancas que no parecen ser de gran calidad. Sin embargo, las pastillas genéricas, por ley, no pueden lucir igual que su versión de marca debido a temas de patentes.

La forma, el color y el sabor de una pastilla no hace ninguna diferencia biológica o médica, salvo en raras ocasiones en las que alguien podría ser alérgico a un ingrediente no activo.

P | PERO YO RECONOZCO LAS MARCAS.

Eso es porque las compañías de medicamentos hacen un buen trabajo con la publicidad. Pero no pagues por las marcas sencillamente porque las reconoces. La mayoría de los medicamentos tienen un nombre de marca y uno genérico. Por ejemplo, el nombre genérico de Lipitor es atorvastatina que es el ingrediente principal de Lipitor.

Conoce los nombres genéricos de los medicamentos que tomas. Te será más fácil conseguir información sobre el medicamento en libros de referencia o en Internet.

Muchos medicamentos de marca se producen en los mismos países y a menudo en las mismas fábricas que sus contrapartes genéricas.

P | ENTONCES, ¿POR QUÉ MI MÉDICO NO ME HA RECETADO UN GENÉRICO?

Los médicos pueden escribir una receta médica por un medicamento de marca y dejar que el farmacéutico decida si lo sustituye por un genérico. Los farmacéuticos en todos los estados pueden cambiar legalmente a una versión genérica aprobada del medicamento de marca que te recetaron sin solicitar la autorización de tu médico.

Habla con tu médico sobre tu receta mientras te la escribe. Pregúntale si la receta es por un medicamento de marca o uno genérico y por qué te recetó uno u otro. Y si el costo te preocupa, hazle saber al médico que preferirías la opción menos costosa, siempre y cuando la seguridad y la eficacia sean las mismas. Incluso si tienes seguro, el copago de un medicamento genérico a menudo es menor que el de marca.

P | ¿EN REALIDAD PUEDO AHORRAR TANTO AL CAMBIAR DE OPCIÓN?

Sí. Los genéricos pueden costar hasta 95% menos que sus versiones de marca y ahorrarles a los consumidores un estimado de $8 a $10 mil millones cada año. Son menos costosos porque los fabricantes no tienen el gasto de desarrollarlos partiendo de cero y rara vez gastan dinero en publicidad.

El precio menor no solo ayuda a tu economía, pero también podría ayudarle a tu salud. La investigación sugiere que las personas que usan medicamentos genéricos tienen más probabilidad de continuar tomando los medicamentos como se les indica, en comparación con los que usan los medicamentos de marca que son más costosos.

P | ¿SON SEGUROS LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS QUE HACEN EN EL EXTRANJERO?

Sí, o al menos son tan seguros como los medicamentos de marca que hacen en el extranjero. El 80% de los ingredientes activos en todos los medicamentos estadounidenses (genéricos y de marca) se fabrican ahora en países en el extranjero. De hecho, muchos medicamentos de marca se producen en los mismos países y a menudo en las mismas fábricas que sus contrapartes genéricas.

P | ¿CÓMO HAGO EL CAMBIO?

Cuando tu médico te recete un medicamento, pregúntale si existe una versión genérica que sería igual de segura y eficaz, pero menos costosa. Si no hay uno disponible, como en el caso de muchos de los medicamentos de marca más nuevos, pregunta si una versión genérica de un medicamento anterior de la misma clase funcionaría igual.

P | ¿EXISTE ALGUNA OCASIÓN EN LA QUE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO SON UNA BUENA OPCIÓN?

Algunos expertos lo piensan, sin embargo, es algo controversial. El debate respecto a la seguridad de usar genéricos en vez de medicamentos de marca que tienen un “índice terapéutico estrecho” (narrow therapeutic index, NTI) es porque funcionan y son seguros únicamente dentro de un rango de dosis pequeñas. En otras palabras, si contiene muy poco de un ingrediente activo el medicamento no funciona; si tiene demasiado se vuelve tóxico. Los medicamentos NTI incluyen medicamentos anticonvulsivos para tratar epilepsia, medicamentos anticoagulantes como warfarina, antiarrítmicos para controlar ritmo cardiaco irregular y medicamentos que ayudan a prevenir el rechazo de un órgano trasplantado.

Para los medicamentos NTI, particularmente los que se usan para tratar la epilepsia, nuestros consultores médicos recomiendan mantenerse con un genérico fabricado por un mismo fabricante para evitar las ligeras variaciones que podrían ocurrir con diferentes fabricantes. Habla con tu farmacéutico para asegurarte de que pueda proporcionar esa consistencia todos los meses, o al menos indicarte si la farmacia cambia de proveedor de genéricos. Si cambias a un genérico diferente o de un medicamento de marca a uno genérico, tu médico tal vez querrá monitorear tu respuesta más de cerca durante el período de transición.

P | ¿EN DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Revisa nuestros reportes gratis de Best Buy Drugs aerca de más de 25 clases de medicamentos para tratar docenas de afecciones y averigua si hay algún genérico de bajo costo disponible. Consulta para ver una lista de los reportes disponibles en CRBest-BuyDrugs.org. Para obtener más información sobre medicamentos genéricos, ingresa a FDA.gov.

