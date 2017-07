“Luke Skywalker” ya tiene su calle en San Diego

Mark Hamill fue inmortalizado en su vecindario de la niñez.

Este domingo fue, sin duda, uno de los días más emotivos de la vida de Mark Hamill, más conocido por su aclamado papel de Luke Skywalker en la saga de películas de ‘Star Wars’. El intérprete volvió al barrio de Clairemont, en la localidad de San Diego, donde su familia se mudó cuando él tenía 11 años y donde pasó parte de su infancia para asistir a la ceremonia de inauguración de la calle donde vivió durante cuatro años, que la ciudad ha rebautizado con su nombre.

El acto no solo sirvió para oficializar que Castleton Drive será conocida a partir de ahora como Honorary Mark Hamill Drive, sino también para proclamar el día 30 de julio como el Día de Mark Hamill, tal y como anunció para sorpresa de todos los asistentes el concejal Chris Cate. La distinción del artista con ambos honores no podría haber llegado en un mejor momento, ya que como se encargó de desvelar él mismo ante sus antiguos vecinos, llevaba varios años buscando un lugar al que llamar hogar.

“No puedo expresar lo bien que sienta volver a mi viejo barrio. Con decir que estoy muy agradecido no basta. Una parte de mí siente que es un privilegio porque la comunidad ha contactado conmigo y me ha hecho parte de algo que he querido durante mucho tiempo: sentir que pertenezco a algún lugar”, aseguró la estrella del cine en declaraciones recogidas por el diario San Diego Union-Tribune.

De pequeño, la estrella de cine cambió de lugar de residencia en muchas ocasiones debido al trabajo de su padre, que le llevó a estudiar en nueve escuelas diferentes en un espacio de doce años. Es por eso que el municipio californiano siempre tendrá un significado muy especial para él, porque fue allí donde pasó el periodo más largo de tiempo cuando era solo un niño.

A lo largo de toda la jornada, Mark estuvo acompañado por su mujer Marilou y sus tres hijos Nathan, Griffin y Chelsea, además de sus dos perros rescatados: Millie y Mabel. Tampoco quisieron perderse la ocasión decenas de admiradores que asistieron al evento disfrazados como auténticos personajes de la saga intergaláctica. Por su parte, el actor quiso devolverles todo su cariño versionando una de las frases que más se recuerdan de Darth Vader: “La fuerza es intensa en todos vosotros”.