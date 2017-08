La prueba de que “los orgasmos son mejores a los 80 años”

Tiene que ver con mucho más que la experiencia...

Joyce, Shirley y Dee son tres británicas de 82, 61 y 69 años respectivamente que hablaron con el programa Daily , de la emisora5 Live de la BBC sobre un tabú casi universal: el de la sexualidad en la tercera edad.

La charla radiofónica surgió a raíz de una encuesta organizada por el propio programa en Reino Unido cuyos resultados sugieren que las personas entre los 60 y los 70 años tienen relaciones sexuales varias veces al mes.

Además, según el sondeo, ese número se mantiene relativamente alto a medida que las personas envejecen: una de cada seis personas de más de 70 años dice que tiene relaciones sexuales varias veces al mes, o incluso con mayor frecuencia.

A continuación transcribimos algunos de los momentos más interesantes de la conversación.

¿Cómo son los orgasmos cuando eres mayor?

Esa fue una de las preguntas que les hizo la presentadora del programa, Emma Barnett. Y las tres coincidieron en la respuesta:

“Probablemente mejor, diría yo”, respondió Shirley.

“Yo también lo creo”, dijo Dee.

Entonces Barnett concretó aún más la pregunta: ¿mejor a los 80 que a los 20?

Y Joyce respondió convencida: “Sí, yo de verdad creo que sí”.

Una de las razones por las que estas tres mujeres coinciden en que las relaciones sexuales con la edad son mejores es porque con los años dicen conocerse mejor a sí mismas y sus cuerpos.

Según Dee, con la edad no te preocupas por lo que piensan los otros. “Yo ya crecí, ya cometí mis errores y ya aprendí mis lecciones. Te sientes más cómoda con la persona que eres. Yo no he tenido tanta confianza en mi misma en la vida”, dijo.

Con la edad “estás más en control de lo que quieres”, dice Shirley.

Las tres coinciden en que al conocer mejor sus cuerpos saben cómo buscar el placer y tienen la confianza de decírselo o “mostrárselo” a sus parejas.

Además en general tienen menos estrés y no hay preocupación por quedarse embarazadas.

¿Cual es la diferencia con las relaciones sexuales a una edad más joven?

“Nos reímos mucho. Hay muchos crujidos y quejidos y algunas posiciones son incómodas pero nos lo tomamos con humor”, dice Joyce, que vive felizmente con su marido también octogenario, con el que ha llegado a tener relaciones dos veces en el mismo día.

“No tienes la ansiedad de tener que hacer un show”, bromea.

Según Joyce, la gente joven concibe el sexo como algo que gira en torno a la belleza, al glamour, a una barriga con buenos abdominales, a una piel perfecta y los empujones del coito, pero “cuando te haces mayor te das cuenta de que lo importante es el contacto humano”.

Las tres mujeres coinciden en que la sensibilidad ante el placer es la misma. “La sensualidad no cambia con la edad. Es la misma excitación y el mismo placer. Es igual de agradable. Aunque quizás los niveles hormonales sean más bajos”.

“La gran diferencia sin duda es el tiempo“, apunta Joyce. “Cuando estás jubilado tienes tiempo”.

“Tienes tiempo para darte placer mutuo y puedes escoger cuándo quieres pasar un rato feliz. Tienes el tiempo que no tenías cuando eras más joven, porque no tienes las mismas presiones”, añade.

“Puedes levantarte, tomar una taza de té y quedarte en la cama… Después alguien llama a la puerta y tú puedes decir “uy, perdona, estaba descansando…”, cuando en realidad estabas haciendo otra cosa”, bromea la octogenaria.

Joyce apunta que “la libido puede ser más baja, pero eso no quiere decir que no busques las caricias, los abrazos, los mimos, todas esas cosas que crean una relación íntima entre dos personas que quieren darse placer”.

“Y eso es igual de agradable cuando eres mayor que cuando eres joven”.

Las relaciones sexuales ya no son “algo que te hacen”

Cuenta Dee -que se casó tres veces-, que cuando era joven en los años 60 creció con la idea de que en las relaciones sexuales “las chicas buenas no toman la iniciativa”.

Perdió la virginidad con su primer marido con quien ella nunca inició el contacto sexual.

Con su segundo marido descubrió el sexo de una manera “explosiva” y dice que fue ahí cuando se dio cuenta “de cuan placentero el sexo podía llegar a ser”.

“Cuando era joven el sexo era algo que los hombres le hacían a las mujeres“, describe ahora, con 69.

“Tuve que llegar casi a los 40 para darme cuenta de que es una relación para el placer mutuo”.

En su tercer marido, con el que estuvo casada 28 años, encontró el compañero ideal: un gran padre y compañero emocional y sexual.

La pareja se mantuvo sexualmente activa hasta poco antes de que su marido enfermara y muriera hace un par de años.

¿Por qué evitamos hablar de sexo entre las personas mayores?

“Creo que todo empieza cuando eres una niña y no puedes ni imaginarte la idea de que tus padres tengan relaciones sexuales”, dice Shirley.

“Piensas oh, no, y te da náuseas”.

Según Shireley la sociedad actual está tan obsesionada con la apariencia y la belleza que en ese contexto la gente mayor se vuelve invisible. Por eso el sexo entre personas de edad se vuelve una especie de tabú, pero las tres mujeres coinciden en que sus amigas en general se mantienen sexualmente activas también.

Shirley no tiene pareja desde el año 2000 pero dice que tiene una vida feliz y plena.

“Yo me masturbo”.

Con 61 años dice que no extraña tener pareja porque no ha encontrado a la persona adecuada.

“Puedo darme placer a mi misma y no necesito tener que hacer concesiones”, dijo.

Dice que recibe atención de los hombres pero que a ella ahora no le interesa tener unas relaciones sexuales desenfrenadas y rápidas, como cuando era más joven.

“No estoy buscando ninguna solución rápida. Lo que quiero es tener una vida plena”.

¿Cómo te sientes al desnudarte en frente de alguien por primera vez a los 70?

“Quizás deba tomarme antes un par de vasos de vino”, bromea Dee.

Pero luego cuenta que se dice a sí misma “¿sabes qué, Dee? Está todo bien, no eres perfecta, tienes tu barriga y tus arrugas, pero está todo bien”.

“Y si alguien no puede ver lo genial que soy, ese es su problema”, añade.

Shirley puntualiza que las mujeres jóvenes tienen muchas inseguridades sobre su aspecto. “Eso mejora con los años”.

Y un mensaje para las jóvenes: el espíritu sigue teniendo 18

“A medida que creces tú te sigues sintiendo joven, muy joven, eso no cambia”, dice Joyce.

“Cuando tienes 80 es como cuando tienes 18 pero tu cuerpo está arrugado y tienes algunas partes raras por ahí, pero eres la misma persona”.

“Yo le diría a las jóvenes que no se preocupen por las arrugas. El atractivo sexual está en como eres, en el brillo que tienes en los ojos, en la alegría de vivir que irradias…”.

“Y eso dura hasta los 90”.

“Quizás pasados los 90 se empiece a debilitar un poco”, concede.

“O quizás no”, apunta Shirley. “Si, quizás no”, concuerda Joyce con una sonrisa.