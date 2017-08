Cómo es que la cantante Bonnie Tayler obtuvo jugosa ganancia gracias al eclipse solar

"Total eclipse of the heart", el tema más famoso de la cantante, registró una alza de descargas durante la semana pasada

El eclipse total solar que pudo apreciarse en todo Estados Unidos y parcialmente en algunos otros sitios del mundo generó grandes ganancias en distintos rubros, principalmente en el de los lentes y souvenirs, aunque la gran ganadora fue la cantante Bonnie Tyler.

Para quienes no se acuerden de esta artista, Bonnie Tyler vivió su máximo esplendor en la época de los ochenta, siendo uno de sus más grandes éxitos el tema “Total eclipse of the heart”, el cual lanzó en 1983, y del cual se han hecho varias versiones, en diferentes idiomas.

Pues bien, desde la semana pasada, esta canción se convirtió en una de las más buscadas, por lo que las descargas digitales del tema aumentaron hasta en un 503%, es decir, 12,000 personas decidieron invertir un poco de dinero para poder escucharla durante este fenómeno natural, 4,000 de ellas tan solo se realizaron el domingo 20 de agosto.

A principios de este año, “Total eclipse of the heart” registraba 1,000 descargas a la semana.

La canción generó tal revuelo que Bonnie aceptó subirse a un crucero llamado “Oasis of the Sea”, de la empresa Royal Caribbean, para cantar en vivo esta canción nominada a los Grammy en 1984, precisamente mientras ocurría el eclipse.