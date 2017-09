El otro daño colateral del fin de DACA podría ser más terrible

El impacto no sería sólo para los beneficiarios de este programa migratorio

Además de poner en riesgo de deportación a unos 800,000 jóvenes, el fin de DACA podría causar un daño mayor al dejar sin padres a unos 200,000 niños.

Esos infantes son ciudadanos estadounidenses que, si sus padres son deportados, no tendrían quién los cuide y, aunque así fuera, el hecho de separarlos de sus progenitores generaría diversos problemas psicológicos difíciles de afrontar, como lo han establecido expertos

The Daily Beast publicó que el más reciente estudio de los jóvenes DACA, realizado por Tom Wong de la Universidad de California en San Diego, en conjunto con United We Dream, el Centro Nacional de Derecho de Inmigración y el liberal Center for American Progress, encontraron que hay un universo de 200,000 niños que enfrentarían el problema descrito.

Para ese estudio, los investigadores 3,063 entrevistas a beneficiarios de DACA del 1 de agosto al 20 de agosto de este año.

De ese universo, más de uno de cada cuatro dijo que tenía al menos un niño que era ciudadano estadounidense.

“Los datos muestran que el 25.7 por ciento de los receptores de la DACA tienen al menos un niño ciudadano de los Estados Unidos”, dijo Wong a The Daily Beast. “Si se extrapolan a la población total… esto sugiere la existencia de al menos 200,000 niños”.

El portal puso como ejemplo a Angelica Villalobos, quien contó que ha tenido conversaciones difíciles con sus cuatro hijas, de edades 17, 13, 10 y 8, tras el anuncio del final de DACA y lo peor de su caso es que también su esposo es beneficiario de ese programa, que concluye el 5 de marzo de 2018.

“Les digo que todo estará bien”, dijo Villalobos, “aunque no sé si estará bien”.