Video: Miami Beach es una ciudad fantasma

El popular balneareo y una de las ciudades más festivas del mundo se ha apagado antes de la llegada de Irma

Parquímetros envueltos en nylon, calles desoladas, playas vacías y ese silencio de thriller que anticipa la tormenta. “Miami Beach sin turistas ni locales. Esto es un hecho insólito”, comenta Pero Menor, conocido periodista multimedia y colaborador de El Diario, con su sello de humor. En el vídeo que compartimos con nuestros lectores, el periodista español residente en Miami, nos entrega una panorámica completa de la Ciudad del Sol, que ahora parece la locación abandonada de alguna película.

“Queda un día y medio para que recibamos el impacto del huracán Irma en Miami. Hoy he bajado a South Beach, la playa más famosa de Miami, y estaba completamente vacía“, dice Piero. “La avenida Ocean Drive, popular por el vaivén de coches y personas, también estaba desolada. Han evacuado a todos los turistas de las zonas más cercanas al mar. La sensación de tensión es impresionante. He tenido que negociar el precio de un taxi porque Uber ya no llega a la playa. Esta noche empieza a llover y no creo que pare hasta que llegue el huracán. Seguiré subiendo vídeos, así que atento a mi canal y mis redes @pieromenor

Aunque no todos se han ido. Algunos habitantes testarudos se toman la tormenta con sentido del humor, algo que tambien puede ser muy peligroso. En un momento del recorrido, el periodista conversa con un hombre que fue su vecino, quien permanecerá en uno de los edificio de Ocean Drive, a pocos metros del mar, y este le responde: “Aqui estoy esperando el huracán. Me quedo, tengo suficiente cerverza”. Una respuesta que sintetiza de cierta forma el espíritu festivo de la más caribeña de las ciudades estadounidenses que a pocas horas de ser impactada por la tormenta del siglo se ha convertido en una ciudad fantasma.