El huracán Irma causó estragos en la casa de Adamari López (FOTOS)

Gracias por sus comentarios y mensajes, estamos genial!!!!! Irma llega en unas horas a nuestra ciudad, pero mientras que eso ocurre, somos positivos, estamos en familia, jugando, compartiendo, bañándonos en la piscina (si lo permite el clima) para remediar el calor porque no tenemos luz y por lo tanto tampoco aire. Ya llegará el momento de resguardarse, preocuparse y estar en alerta total. Deseo que estén bien y que el PUÑETERO HURACAN pase lo mas rápido posible y sin hacer daños a nada ni nadie, que DIOS nos proteja, feliz noche amigos, os quiero y os agradezco sus preocupaciones y mensajes. #huracan #huracanirma #irma #puñeterohuracan #familiacostalopez #eltiempodediosesperfecto #todossomostios #adamarilopez #tonicosta #alaïa #alaïacostalopez @adamarilopez @alaia @tonicostastore

