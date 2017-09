Activistas pro-inmigrantes atacan lo más preciado para Donald Trump

Un grupo de activistas pro-inmigrantes irrumpieron en uno de los lugares sagrados del presidente Donald Trump para dejarle un mensaje bien claro.

Los hechos ocurrieron en su preciado campo de golf en el Bronx, Nueva York el cual fue pintado con graffitis a favor de los inmigrantes y en directa referencia a la decisión del presidente Trump de acabar escalonadamente con el programa de Acción Diferida, Daca.

Los manifestantes pintaron con aerosol la primera frase del famoso poema Emma Lazarus asociado a la estatua de la libertad, dijeron las fuentes al New York Post.

El graffiti fue encontrado en el césped en los agujeros de los hoyos 10 y 13 del Trump Golf Links en Ferry Point, ubicado en Bronx según el reporte de la policía.

Trump’s Bronx golf course defaced

Vandals spray-painted Emma Lazarus’s poem on the Statue of Liberty

